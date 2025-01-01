ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリカスタムグラフィックスCCanvasFontSizeSet 

FontSizeSet

フォントサイズを設定します。

bool  FontSizeSet(
  int  size      // サイズ
  );

パラメータ

size

[in]  フォントサイズサイズ設定について詳しく知るには TextSetFont() 関数の説明をご覧ください。

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false