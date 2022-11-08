От теории к практике. Часть 2

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Да.

Все-таки, ветке быть.

Приглашаю в нее всех физиков, математиков, да и, вообще, заинтересованных лиц.

 
Советую посвятить данную ветку торговле на трендах, поскольку они рано или поздно добьют контртрендовую систему топикстартера)
 
Alexander_K:

А если нет?

А если да? Как только ваша жадность и ощущение что у вас всё схвачено заставят вас нарастить объём - всё, маржин-колл практически неизбежен.

Дело ваше конечно, но не говорите потом, что вас не предупреждали или что это было невозможно предугадать)

 
Alexander_K:

Начнем с того - где я пропадал и что нового узнал?

Да, собственно, никуда я не исчезал, а просто проводил время на СмартЛабе.

И что?

Хмм... Это было , по крайней мере, интересно.

Большинство людей там не шарят от слова "совсем", а основные умы сосредоточены на познании "гистерезиса" на рынке.

Выкладывают вот такие картинки и жаждут узреть в них Грааль:

Лидером там является некто Б.Гудылин - мой очень хороший знакомый, который, собственно, задает тон в этих исследованиях.

Ее-мае куда вас батенька занесло-то))
 
Alexander_K:

Так вот.

Основной постулат, который там и здесь исследуются - является ли рынок  прогнозируемым? 

Ответ: да. Мы можем на нем зарабатывать. Но, для этого мы должны понять Его отличия от случайного блуждания (СБ), на котором, по мнению большинства, заработать теоретически невозможно.

Тему то "обозвали" от теории к практике) когда же практика то начнётся?

 
VVT:

Тему то "обозвали" от теории к практике) когда же практика то начнётся?


Так у него уже практика есть. Нужно было называть тему - 'К теории по имеющейся практики'.

 
Evgeniy Chumakov:

Так у него уже практика есть. Нужно было называть тему - 'К теории по имеющейся практики'.

Типа; разбор полётов и осознание сотворённого)  так это уже от практики к теории)

 
VVT:

Типа; разбор полётов и осознание сотворённого)  так это уже от практики к теории)

Семья лётчика? 

 
Alexander_K:

Начнем с того - где я пропадал и что нового узнал?

Да, собственно, никуда я не исчезал, а просто проводил время на СмартЛабе.

И что?

Хмм... Это было , по крайней мере, интересно.

Большинство людей там не шарят от слова "совсем", а основные умы сосредоточены на познании "гистерезиса" на рынке.

Выкладывают вот такие картинки и жаждут узреть в них Грааль:

Лидером там является некто Б.Гудылин - мой очень хороший знакомый, который, собственно, задает тон в этих исследованиях.

Интересно, какие из наших картинок ты там выкладывал? 

 
Alexander_K:

Никакие.

Мне было совсем неинтересно с ними общаться.

Вот суют под нос такую разметку графика:


и радуются.

О чем? Зачем? Мне - неведомо.

Но, там это очень популярно.

Не Ваша аудитория? 

 
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