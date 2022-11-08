От теории к практике. Часть 2
А если нет?
А если да? Как только ваша жадность и ощущение что у вас всё схвачено заставят вас нарастить объём - всё, маржин-колл практически неизбежен.
Дело ваше конечно, но не говорите потом, что вас не предупреждали или что это было невозможно предугадать)
Начнем с того - где я пропадал и что нового узнал?
Да, собственно, никуда я не исчезал, а просто проводил время на СмартЛабе.
И что?
Хмм... Это было , по крайней мере, интересно.
Большинство людей там не шарят от слова "совсем", а основные умы сосредоточены на познании "гистерезиса" на рынке.
Выкладывают вот такие картинки и жаждут узреть в них Грааль:
Лидером там является некто Б.Гудылин - мой очень хороший знакомый, который, собственно, задает тон в этих исследованиях.
Так вот.
Основной постулат, который там и здесь исследуются - является ли рынок прогнозируемым?
Ответ: да. Мы можем на нем зарабатывать. Но, для этого мы должны понять Его отличия от случайного блуждания (СБ), на котором, по мнению большинства, заработать теоретически невозможно.
Тему то "обозвали" от теории к практике) когда же практика то начнётся?
Тему то "обозвали" от теории к практике) когда же практика то начнётся?
Так у него уже практика есть. Нужно было называть тему - 'К теории по имеющейся практики'.
Так у него уже практика есть. Нужно было называть тему - 'К теории по имеющейся практики'.
Типа; разбор полётов и осознание сотворённого) так это уже от практики к теории)
Типа; разбор полётов и осознание сотворённого) так это уже от практики к теории)
Семья лётчика?
Начнем с того - где я пропадал и что нового узнал?
Да, собственно, никуда я не исчезал, а просто проводил время на СмартЛабе.
И что?
Хмм... Это было , по крайней мере, интересно.
Большинство людей там не шарят от слова "совсем", а основные умы сосредоточены на познании "гистерезиса" на рынке.
Выкладывают вот такие картинки и жаждут узреть в них Грааль:
Лидером там является некто Б.Гудылин - мой очень хороший знакомый, который, собственно, задает тон в этих исследованиях.
Интересно, какие из наших картинок ты там выкладывал?
Никакие.
Мне было совсем неинтересно с ними общаться.
Вот суют под нос такую разметку графика:
и радуются.
О чем? Зачем? Мне - неведомо.
Но, там это очень популярно.
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