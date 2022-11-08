От теории к практике. Часть 2 - страница 37

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Renat Akhtyamov:
тогда будет то плюс, то минус


Оставить три? Торговать выборочно один?

 
Evgeniy Chumakov:


Оставить три? Торговать выборочно один?

Жень, я же написал, что стратегия у меня не получилась

не знаю

//---

более менее вышло так:

к приращениям применял СКО

и открывался когда все вместе залетали либо за верхнюю, либо за нижнюю

при этом одна из пар закрывалась в минус, а две в плюс
 
Renat Akhtyamov:
ок, очень интересно

Не знаю, правильные ли я цифры экспортировал, но на H1 по ЦО походит.  Текст по столбцам, там единицы граничили...

В общем, получилось что-то из этой серии

НевроДоллар

 
spiderman8811:

Не знаю, правильные ли я цифры экспортировал, но на H1 по ЦО походит.  Текст по столбцам, там единицы граничили...

В общем, получилось что-то из этой серии


евробакс вверх?
 
Renat Akhtyamov:
евробакс вверх?

Походу.....)))) Не люблю прогнозировать

Показал свой Иксель.

Использую совсем другое, оно тоже математическое, но ближе к акустике и прочему))))

 
spiderman8811:

Походу.....)))) Не люблю прогнозировать

Показал свой Иксель.

Использую совсем другое, оно тоже математическое, но ближе к акустике и прочему))))

сравним в конце недели постфактум наших вычислений

;)

 
Renat Akhtyamov:

сравним в конце недели постфактум после наших вычислений

;)

Так можно и на минутках каждый день)))))))

 
spiderman8811:

Так можно и на минутках каждый день)))))))

можно

пытаюсь найти прогнозную цену

прогнозное время и сдвиг вычислил, там все просто

как подписать будущую шкалу времени пока не нашел


 
Renat Akhtyamov:

можно

пытаюсь найти прогнозную цену

прогнозное время и сдвиг вычислил, там все просто

как подписать будущую шкалу времени пока не нашел


Ну прикольно...Самое главное, чтобы оно работало.

Я применил одну формулу и получил колбаску в диапазоне

Не это ли Шурик торгует?

расколбас_диапазон

 
Renat Akhtyamov:

сравним в конце недели постфактум наших вычислений

;)


так возьмите данные за позапрошлую неделю и сделайте прогноз на прошлую неделю и ждать не надо.

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