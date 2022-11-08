От теории к практике. Часть 2 - страница 37
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тогда будет то плюс, то минус
Оставить три? Торговать выборочно один?
Оставить три? Торговать выборочно один?
Жень, я же написал, что стратегия у меня не получилась
не знаю
//---
более менее вышло так:
к приращениям применял СКО
и открывался когда все вместе залетали либо за верхнюю, либо за нижнююпри этом одна из пар закрывалась в минус, а две в плюс
ок, очень интересно
Не знаю, правильные ли я цифры экспортировал, но на H1 по ЦО походит. Текст по столбцам, там единицы граничили...
В общем, получилось что-то из этой серии
Не знаю, правильные ли я цифры экспортировал, но на H1 по ЦО походит. Текст по столбцам, там единицы граничили...
В общем, получилось что-то из этой серии
евробакс вверх?
Походу.....)))) Не люблю прогнозировать
Показал свой Иксель.
Использую совсем другое, оно тоже математическое, но ближе к акустике и прочему))))
Походу.....)))) Не люблю прогнозировать
Показал свой Иксель.
Использую совсем другое, оно тоже математическое, но ближе к акустике и прочему))))
сравним в конце недели постфактум наших вычислений
;)
сравним в конце недели постфактум после наших вычислений
;)
Так можно и на минутках каждый день)))))))
Так можно и на минутках каждый день)))))))
можно
пытаюсь найти прогнозную цену
прогнозное время и сдвиг вычислил, там все просто
как подписать будущую шкалу времени пока не нашел
можно
пытаюсь найти прогнозную цену
прогнозное время и сдвиг вычислил, там все просто
как подписать будущую шкалу времени пока не нашел
Ну прикольно...Самое главное, чтобы оно работало.
Я применил одну формулу и получил колбаску в диапазоне
Не это ли Шурик торгует?
сравним в конце недели постфактум наших вычислений
;)
так возьмите данные за позапрошлую неделю и сделайте прогноз на прошлую неделю и ждать не надо.