От теории к практике. Часть 2 - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Напомню здешним "знатокам"-недоучкам, что квантовая механика совершенно не укладывается в рамки так называемого здравого смысла.
А всё, что не укладывается в рамки так называемого здравого смысла, здешние "знатоки"-недоучки, ничтоже сумняшеся, объявляют глупым. И невдомёк им, насколько глупо они сами себя выставляют.
Напомню здешним "знатокам"-недоучкам, что квантовая механика совершенно не укладывается в рамки так называемого здравого смысла.
А всё, что не укладывается в рамки так называемого здравого смысла, здешние "знатоки"-недоучки, ничтоже сумняшеся, объявляют глупым. И невдомёк им, насколько глупо они сами себя выставляют.
У Вас есть теория по динамике цены?
(предложение по правильному понимаю случайного блуждания)
У Вас есть теория по динамике цены?
(предложение по правильному понимаю случайного блуждания)
У меня есть некоторые наработки по этой теме.
Наверное Саша больше не вернётся. Жаль, вторая часть эпопеи завершилась очень быстро, всего то 22 страницы.
Ну может к выходным остынет и после торгов вернётся.
Спасибо. Поразмышляю.
Чтобы спуститься с небес на землю, на Оанде посмотрите реальное распределение объемов на форексе. Только не отложки , там они тоже есть
Я себя не старался делать выше чего-то или кого-то.
Вы имеете в виду индикатор отображающий позиции трейдеров?
Я себя не старался делать выше чего-то или кого-то.
Вы имеете в виду индикатор отображающий позиции трейдеров?
Этот тоже не плохой, там есть еще.
Раньше был такой, но лучше смотреть разницу покупок и продаж выше/ниже горизонтальной линии
получится лок
а с небес на землю - это потому что сверху от цены находятся покупки, а снизу продажи
Этот тоже не плохой, там есть еще.
Раньше был такой, но лучше смотреть разницу покупок и продаж выше/ниже горизонтальной линии
получится лок
а с небес на землю - это потому что сверху от цены находятся покупки, а снизу продажи
Теперь примерно понятно.