От теории к практике. Часть 2 - страница 22

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Напомню здешним "знатокам"-недоучкам, что квантовая механика совершенно не укладывается в рамки так называемого здравого смысла.

А всё, что не укладывается в рамки так называемого здравого смысла, здешние "знатоки"-недоучки, ничтоже сумняшеся, объявляют глупым. И невдомёк им, насколько глупо они сами себя выставляют.

 
Олег avtomat:

Напомню здешним "знатокам"-недоучкам, что квантовая механика совершенно не укладывается в рамки так называемого здравого смысла.

А всё, что не укладывается в рамки так называемого здравого смысла, здешние "знатоки"-недоучки, ничтоже сумняшеся, объявляют глупым. И невдомёк им, насколько глупо они сами себя выставляют.

У Вас есть теория по динамике цены?

(предложение по правильному понимаю случайного блуждания)

[Удален]  
spiderman8811:

У Вас есть теория по динамике цены?

(предложение по правильному понимаю случайного блуждания)

У меня есть некоторые наработки по этой теме.

 

Наверное Саша больше не вернётся. Жаль, вторая часть эпопеи завершилась очень быстро, всего то 22 страницы.

Ну может к выходным остынет и после торгов вернётся.

 
Можно возродить ветку и без участия Шурика. Ругани станет меньше, пользы больше)
 
Занят он небось. Вот посты удалил - это зря.
 
spiderman8811:

Спасибо. Поразмышляю.

Чтобы спуститься с небес на землю, на Оанде посмотрите реальное распределение объемов на форексе. Только не отложки , там они тоже есть
 
Renat Akhtyamov:
Чтобы спуститься с небес на землю, на Оанде посмотрите реальное распределение объемов на форексе. Только не отложки , там они тоже есть

Я себя не старался делать выше чего-то или кого-то.

Вы имеете в виду индикатор отображающий позиции трейдеров?

Файлы:
OANDA-Sentiment-Data.png  154 kb
 
spiderman8811:

Я себя не старался делать выше чего-то или кого-то.

Вы имеете в виду индикатор отображающий позиции трейдеров?

Этот тоже не плохой, там есть еще.

Раньше был такой, но лучше смотреть разницу покупок и продаж выше/ниже горизонтальной линии

получится лок

а с небес на землю - это потому что сверху от цены находятся покупки, а снизу продажи

 
Renat Akhtyamov:

Этот тоже не плохой, там есть еще.

Раньше был такой, но лучше смотреть разницу покупок и продаж выше/ниже горизонтальной линии

получится лок

а с небес на землю - это потому что сверху от цены находятся покупки, а снизу продажи

Теперь примерно понятно. 

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