От теории к практике. Часть 2 - страница 133
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Вы давайте аккуратно сегодня и на выходных ведите себя в ветке.
Пошел пятый день конкурса, а Автомат пока счет не слил - его несколько дней колбасить будет не по детски.
Так что тут сейчас начнется "пшливон", "паразиты", "тыдаженепонимаешь..." и прочее
Аккуратней, а то и "экий дебил" может начаться.
Аккуратней, а то и "экий дебил" может начаться.
:)))это надо добавить во всплывающие ошибки терминала
Вот, некоторыми уважаемыми трейдерами, стали высказываться претензии - мол, утеряно что-то важное, что было в начале и середине ветки.
Еще бы оно было не утеряно в постоянных выяснениях отношений....
Впрочем, если подвести промежуточные итоги дебатов, то выяснится, что обсуждалось не так-то уж много интересных вещей, а именно:
1. На СБ заработать нельзя. Принято "как есть" без дискуссий, ибо это только вносит излишний драматизм в поисках Истины.
2. Надо искать отличия рыночного ряда от СБ и на этих отличиях зарабатывать. Ложный посыл к действиям. Никто, в здравом уме, не предпринимает попытки заработать на нестационарности процесса как основном отличии.
3. Тиковые котировки отличаются от М1, М5 и т.п. Свойство антиперсистентности ряда при переходе на старшие ТФ теряется при равномерном считывании данных, но сохраняется при экспоненциальном. Здесь идет поголовное непонимание, отказ от самостоятельных исследований и призывы именно ко мне предъявить доказательства. Без комментариев....
4. Обсудили коэффициент Херста. Многими он воспринимается как искомый ключ к Граалю. Возможно, это следует исследовать дополнительно.
5. Немного обсудили Зигзаг, но без примеров сделок. А ведь ветка не только о теории, но и о практике!
6. ... Речи о каких-то квантах и о том, что ими уже все схвачено и исследовано...
Что-то еще? Что же могло быть упущено ценного, что можно и нужно обсудить?
Вы наверное путаете комисси на совершение операций на бирже, с комиссиями при выводе и конвертации. Правда там ещё зависит от монеты.
Пару недель назад знакомый продал несколько битков на финике и вывел на карточку баксы, потери по его словам были копеечные, в районе сотни баксов, половина из которых связанна с вздутием комиссий на битковом блокчейне из за затянувшегося туземуна, а половина комиссия за вывод и международный перевод. Вы вероятно пользуетесь услугами тн. "менял" выводите битки и кидаете меняле и те да могут 10% и более откусить. Пройдите полный КИС на финике или банане и будет доступен ввод\вывод фиата по межбанку почти бесплатно, подождать пару дней может придется, до недели, когда бабки доплывут, но и налоговая узнает, но если Вы честный человек и платите налоги бояться нечего))) С менялой в принципе тоже на карточку, а битки на налик менять это не безопасно, могут затолкать в машину и пытать паяльником пока не отдашь всё что есть(((
Пару недель назад знакомый продал несколько битков на финике и вывел на карточку баксы, потери по его словам были копеечные, в районе сотни баксов, половина из которых связанна с вздутием комиссий на битковом блокчейне из за затянувшегося туземуна, а половина комиссия за вывод и международный перевод. Вы вероятно пользуетесь услугами тн. "менял" выводите битки и кидаете меняле и те да могут 10% и более откусить. Пройдите полный КИС на финике или банане и будет доступен ввод\вывод фиата по межбанку почти бесплатно, подождать пару дней может придется, до недели, когда бабки доплывут, но и налоговая узнает, но если Вы честный человек и платите налоги бояться нечего))) С менялой в принципе тоже на карточку, а битки на налик менять это не безопасно, могут затолкать в машину и пытать паяльником пока не отдашь всё что есть(((
:)))это надо добавить во всплывающие ошибки терминала
;)) AutoMaT Trader
И когда чел сливает счёт выводить табличку с надписью - "Ты так ничего и не понял!"
Аккуратней, а то и "экий дебил" может начаться.
Вот, некоторыми уважаемыми трейдерами, стали высказываться претензии - мол, утеряно что-то важное, что было в начале и середине ветки.
Еще бы оно было не утеряно в постоянных выяснениях отношений....
Впрочем, если подвести промежуточные итоги дебатов, то выяснится, что обсуждалось не так-то уж много интересных вещей, а именно:
1. На СБ заработать нельзя. Принято "как есть" без дискуссий, ибо это только вносит излишний драматизм в поисках Истины.
2. Надо искать отличия рыночного ряда от СБ и на этих отличиях зарабатывать. Ложный посыл к действиям. Никто, в здравом уме, не предпринимает попытки заработать на нестационарности процесса как основном отличии.
3. Тиковые котировки отличаются от М1, М5 и т.п. Свойство антиперсистентности ряда при переходе на старшие ТФ теряется при равномерном считывании данных, но сохраняется при экспоненциальном. Здесь идет поголовное непонимание, отказ от самостоятельных исследований и призывы именно ко мне предъявить доказательства. Без комментариев....
4. Обсудили коэффициент Херста. Многими он воспринимается как искомый ключ к Граалю. Возможно, это следует исследовать дополнительно.
5. Немного обсудили Зигзаг, но без примеров сделок. А ведь ветка не только о теории, но и о практике!
6. ... Речи о каких-то квантах и о том, что ими уже все схвачено и исследовано...
Что-то еще? Что же могло быть упущено ценного, что можно и нужно обсудить?
Ммм-да… как говорится сколько волка не корми всё равно в лес смотрит)))
А в профессиональной среде не раз озвучивалась праздная мысль, что многие меры экстремальной безопасности в хеджфондах излишни. Д аже если всё разложить по полочками и опубликовать как работает реальный алготрейдинг на котором можно заработать , а не чепушень с разгонами депа и поисками Грааля на часовках евробакса, всё равно никто так делать не будет, так как профан хочет всё и сразу, а в итоге по 10 лет оптимизирует параметры индикаторов и борется с "тестерными граалями" на сгенерированных с помощью ГСЧ тиках какой то кухни )))))
Одним словом:
Прекрасно Вас понимаю, самого тошнило по началу. Питон не следует даже сравнивать с явой и шарпом, питон - скриптовый язык, это его главная ниша, а за 10 минут опробовать мыслишку, можно только на питоне, на яве\шарпе будите возиться в 2-3 раз дольше, на плюсах в 5 раз, успеете забыть мысль, увязните в технических деталях реализации.
Я имел ввиду только свои измерения Хёрста. Везде 0.5, за исключение секундных масштабов.