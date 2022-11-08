От теории к практике. Часть 2 - страница 45
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Не пойму, зачем нужен треугольный лок, если все три пары можно запускать в плюс. Если кому нравиться, то в минус.))
Классический кросс. На перекосах можно заработать немного. И в кроссе играет зависимость валют друг от друга, а не их тренды, флеты) Считается что эти зависимости более долгосрочны, чем тренды. Рентабельность только гораздо меньше. Ну и спред надо побороть) И риски как бы меньше) Но на самом деле, кроссы сложнее более чем)
Не пойму, зачем нужен треугольный лок, если все три пары можно запускать в плюс. Если кому нравиться, то в минус.))
Если можно в плюс, то не теряйте времени!
;)
Не дают открыть треугольник, третья нога не в ту сторону ;) Вот как на картинке EURUSD = Buy / GBPUSD = Sell / EURGBP =Buy (а нужно в Sell)
Если можно в плюс, то не теряйте времени!
;)
да я то торгую
они же дерутся за доли пункта не то что....
ну да ошибся я в том, что нужно делить а не умножить
просто давно уже дело было,
разобрался и забыл
снова пришлось вспомнить, т.к. весьма привлекательный процесс, что позволило выкинуть из моего советника несколько вычисляемых и как оказалось не нужных величин и довести риск до нуля.
но образование 100% лока не есть смысл
смысл был в том чтобы его показать и насторожить трейдеров от образования таких ляпов.
т.к. раз..бать треугольник каждому не дано
оставит он без денег в миг
еще раз повторяю - это очень крепкий орешек, самый крепкий на рынке.
;)
Если трейдер не умеет торговать одну пару, то еще две другие уже не помогут.
это первое, про что мне рассказали в брокеркредитсервисе в 93 году) Ну так то это совсем не трендовая торговля. Купить одну валюту, продать за другую, и другую продать за начальную. Иногда бывает плюс. Но с учетом спреда чаще минус.)
Если трейдер не умеет торговать одну пару, то еще две другие уже не помогут.
торгую на всю котлету
;)
Каждая валютная пара живёт своей жизней. Что тут придумывать басни. Что далеко ходить, по десять баров и весь разговор.))
торгую на всю котлету
;)
ну в кроссе можно на все и вся. Лок по кругу не даст быстро поймать Колю) Но и в круговом варианте он возможен)
торгую на всю котлету
;)
Главное видеть берега))