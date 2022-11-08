От теории к практике. Часть 2 - страница 45

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Uladzimir Izerski:
Не пойму, зачем нужен треугольный лок, если все три пары можно запускать в плюс. Если кому нравиться, то в минус.))

Классический кросс. На перекосах можно заработать немного. И в кроссе играет зависимость валют друг от друга, а не их тренды, флеты) Считается что эти зависимости более долгосрочны, чем тренды. Рентабельность только гораздо меньше. Ну и спред надо побороть) И риски как бы меньше) Но на самом деле, кроссы сложнее более чем)

 
Uladzimir Izerski:
Не пойму, зачем нужен треугольный лок, если все три пары можно запускать в плюс. Если кому нравиться, то в минус.))

Если можно в плюс, то не теряйте времени!

;)

 


Не дают открыть треугольник, третья нога не в ту сторону ;) Вот как на картинке EURUSD = Buy / GBPUSD = Sell / EURGBP =Buy (а нужно в Sell)

 
Если трейдер не умеет торговать одну пару, то еще две другие уже не помогут.
 
PapaYozh:

Если можно в плюс, то не теряйте времени!

;)

да я то торгую

они же дерутся за доли пункта не то что....

ну да ошибся я в том, что нужно делить а не умножить

просто давно уже дело было,

разобрался и забыл

снова пришлось вспомнить, т.к. весьма привлекательный процесс, что позволило выкинуть из моего советника несколько вычисляемых и как оказалось не нужных величин и довести риск до нуля.

но образование 100% лока не есть смысл

смысл был в том чтобы его показать и насторожить трейдеров от образования таких ляпов.

т.к. раз..бать треугольник каждому не дано

оставит он без денег в миг

еще раз повторяю - это очень крепкий орешек, самый крепкий на рынке.

;)

 
Uladzimir Izerski:
Если трейдер не умеет торговать одну пару, то еще две другие уже не помогут.

это первое, про что мне рассказали в брокеркредитсервисе в 93 году) Ну так то это совсем не трендовая торговля. Купить одну валюту, продать за другую, и другую продать за начальную. Иногда бывает плюс. Но с учетом спреда чаще минус.)

 
Uladzimir Izerski:
Если трейдер не умеет торговать одну пару, то еще две другие уже не помогут.

торгую на всю котлету

;)

 

Каждая валютная пара живёт своей жизней. Что тут придумывать басни.  Что далеко ходить, по десять баров и весь разговор.))

a17

 
Renat Akhtyamov:

торгую на всю котлету

;)

ну в кроссе можно на все и вся. Лок по кругу не даст быстро поймать Колю) Но и в круговом варианте он возможен)

 
Renat Akhtyamov:

торгую на всю котлету

;)

Главное видеть берега))

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