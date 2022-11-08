От теории к практике. Часть 2 - страница 27
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Проредил цену Open M1 по некому алгоритму с декабря по текущее время, получилось около 1000 данных цены.
Получил такие 'картинки':
Индикатор как у Саши. Выборка = 5 ;)) аха ха , если 10 всего одна сделка. Диапазон интервала по формуле D = 3 * const * Sqrt(выборка)
Вот как бы найти такой ключик, что бы отфильтровать ложный сигнал (или перевернуть)?
Что считать, только понятным языком для нубов ;)?
Прикрепил архив с данными, там есть разметка когда купить и когда продать. Там есть пару (вроде как) убыточных входов.
Модель Шурика не предполагает наличия ложных сигналов) Она считает, что (почти) все сигналы истинные)
К сожалению (для Шурика), рынок не всегда согласен с ними (моделью и Шуриком). Но это не его (рынка) проблема)
Лично мне было бы интересно не перестраивать всю эту модель с нуля, а лишь попробовать немного дополнить её на основе уже имеющихся в ней индикаторов - сумм приращений и их модулей.
Полной перестройкой пусть сам занимается)
Ну так где конкретные предложения? Пока только ни о чём.
Если рассуждать в духе диверсификации имеющейся системы, то нужно пытаться ловить сильные движения, после которых цена застревает на новом уровне, не торопясь возвращаться.
Первое что приходит в голову - очевидный вход по направлению пробития канала (другой ширины, чем у исходной системы) и выхода по возвращению) Наверное, ещё можно добавить в качестве фильтра минимальное время пребывания внутри канала перед пробитием.
Лично мне было бы интересно не перестраивать всю эту модель с нуля, а лишь попробовать немного дополнить её на основе уже имеющихся в ней индикаторов - сумм приращений и их модулей.
Наверное, ещё можно добавить в качестве фильтра минимальное время пребывания внутри канала перед пробитием.
Первое что приходит в голову - очевидный вход по направлению пробития канала (другой ширины, чем у исходной системы) и выхода по возвращению)
Отношение диапазона к "пройденному пути" - штука давно известная (можно погуглить AMA Кауфмана).
Согласен, сумма этих модулей появляется весьма часто - в матане, например, она называется вариацией.
Увы, запаздывающие индикаторы - это всё что у нас есть)
Кстати, красивые эквити (хоть с тестов, хоть с реала) из прошлого - это тоже всего лишь очередной запаздывающий индикатор)