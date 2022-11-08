От теории к практике. Часть 2 - страница 27

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Проредил цену Open M1 по некому алгоритму с декабря по текущее время, получилось около 1000 данных цены.

Получил такие 'картинки':

Индикатор как у Саши.  Выборка = 5 ;)) аха ха , если 10 всего одна сделка.   Диапазон интервала по формуле D = 3 * const * Sqrt(выборка)

Вот как бы найти такой ключик, что бы отфильтровать ложный сигнал (или перевернуть)? 

Что считать, только понятным языком для нубов ;)?


Прикрепил архив с данными, там есть разметка когда купить и когда продать.  Там есть пару (вроде как) убыточных входов.

Файлы:
Tabs_Exel.zip  42 kb
 
Модель Шурика не предполагает наличия ложных сигналов) Она считает, что (почти) все сигналы истинные)
 
secret:
Модель Шурика не предполагает наличия ложных сигналов) Она считает, что (почти) все сигналы истинные)

К сожалению (для Шурика), рынок не всегда согласен с ними (моделью и Шуриком). Но это не его (рынка) проблема)

Лично мне было бы интересно не перестраивать всю эту модель с нуля, а лишь попробовать немного дополнить её на основе уже имеющихся в ней индикаторов - сумм приращений и их модулей.

Полной перестройкой пусть сам занимается)

 
Ну так где конкретные предложения? Пока только ни о чём.
 
Evgeniy Chumakov:
Ну так где конкретные предложения? Пока только ни о чём.
Магическую константу увеличьте) Сделок станет меньше, но они станут лучше (наверное)
 

Если рассуждать в духе диверсификации имеющейся системы, то нужно пытаться ловить сильные движения, после которых цена застревает на новом уровне, не торопясь возвращаться.

Первое что приходит в голову - очевидный вход по направлению пробития канала (другой ширины, чем у исходной системы) и выхода по возвращению) Наверное, ещё можно добавить в качестве фильтра минимальное время пребывания внутри канала перед пробитием. 

 
Aleksey Nikolayev:

Лично мне было бы интересно не перестраивать всю эту модель с нуля, а лишь попробовать немного дополнить её на основе уже имеющихся в ней индикаторов - сумм приращений и их модулей.

Отношение диапазона к "пройденному пути" - штука давно известная (можно погуглить AMA Кауфмана).
Можно поиграть с этим коэффициентом, но мне кажется будет примерно то же самое. Все подобные метрики сильно запаздывают.
 
Aleksey Nikolayev:

Наверное, ещё можно добавить в качестве фильтра минимальное время пребывания внутри канала перед пробитием. 

Я бы в качестве фильтра добавил "скорость" пробития, к обоим версиям.
 
Aleksey Nikolayev:

Первое что приходит в голову - очевидный вход по направлению пробития канала (другой ширины, чем у исходной системы) и выхода по возвращению)

Вангую, что будет очень маленькое расстояние между сигналом на возврат и сигналом на тренд) Вплоть до полной неопределенности)
В боллинджер-варианте это всё давно исследовано пытливыми умами)
 
secret:
Отношение диапазона к "пройденному пути" - штука давно известная (можно погуглить AMA Кауфмана).
Можно поиграть с этим коэффициентом, но мне кажется будет примерно то же самое. Все подобные метрики сильно запаздывают.

Согласен, сумма этих модулей появляется весьма часто - в матане, например, она называется вариацией.

Увы, запаздывающие индикаторы - это всё что у нас есть)

Кстати, красивые эквити (хоть с тестов, хоть с реала) из прошлого - это тоже всего лишь очередной запаздывающий индикатор) 

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