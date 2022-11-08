От теории к практике. Часть 2 - страница 15
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Мне, в принципе, все равно, покинет он форум или нет - я впервые с ним разговариваю.
Просто хотел проверить искренность его убеждений. Хммм... Походу, парень всерьез считает, что на СБ нельзя зарабатывать...
А ведь Волшебник говорил: "Трейдер тогда начнет зарабатывать на рынке, когда поймет, что на СБ зарабатывать - легче легкого"
При всем моем почтении, да не осквернит моя безграмотность столь продвинутые умы, но никак в толк не возьму: как можно заработать на СБ - СБ же к деньгам никак не привязано, в отличии от курсов валют и акций?
Похоже? Так мне еще за тебя считать надо?
Только же не поэтому графику...
вейрштрассе
бывает)
Пример я только что показал.
А на вопрос - что сложнее, вы сами ответили (см. выделенный текст)
так если на рынке тренды больше, почему тогда не зарабатывать на трендах?
Что-то у тебя линии канала Уже, чем у меня...
Исправь, если не трудно.
У вас один из графиков вверх ногами перевернут.
Только же не поэтому графику...
Ну, это понятно
Первые 4-е сделки
Общий итог на первых (1.000.000) данных:
Всего проведено 10 сделок (+8/-2). Профит: 172.50 пункта.
Продолжение следует...
А чего это у тебя, дружищемюллер, SELL-BUY-SELL-BUY первые сделки???
Купить, если SUM < -D закрытие при SUM >= 0
Продать, если SUM > D закрытие при SUM <= 0
У тебя первый экстремум ниже нуля, второй выше, третий ниже, четвертый выше.
У меня все правильно, а почему это у тебя все сделки перевернуты???
Что-то у тебя линии канала Уже, чем у меня...
Исправь, если не трудно.
Очень напоминает вот это, но с прикрученным плавающим окном
https://forexdengi.com/threads/58586-idealnaya-sistema-parnogo-treydinga/page38
https://forexdengi.com/threads/58586-idealnaya-sistema-parnogo-treydinga/page40
Не вижу противоречий на своем графике. Первая - SELL и далее по списку.
Проверять надо. У меня, вроде как этот модуль написан и оттестирован уже года 3 как...
Проверю, но только на выходных. Сейчас - торгую. Не мешай.
SUM += ц0 - ц1
Это как это начальное значение у тебя получилось больше нуля?
Расскажи нам всем!
"Да, вроде, Евгений уже выложил" (с) - я не ошибся