От теории к практике. Часть 2 - страница 15

Новый комментарий
 
Alexander_K:

Мне, в принципе, все равно, покинет он форум или нет - я впервые с ним разговариваю.

Просто хотел проверить искренность его убеждений. Хммм... Походу, парень всерьез считает, что на СБ нельзя зарабатывать...

А ведь Волшебник говорил: "Трейдер тогда начнет зарабатывать на рынке, когда поймет, что на СБ зарабатывать - легче легкого" 

При всем моем почтении, да не осквернит моя безграмотность столь продвинутые умы, но никак в толк не возьму: как можно заработать на СБ - СБ же к деньгам никак не привязано, в отличии от курсов валют и акций?

 
denis.eremin:

Похоже? Так мне еще за тебя считать надо?


Только же не поэтому графику...

 
Maxim Dmitrievsky:
вейрштрассе 

бывает)

 
Alexander_K:

Пример я только что показал.

А на вопрос - что сложнее, вы сами ответили (см. выделенный текст)

так если на рынке тренды больше, почему тогда не зарабатывать на трендах?

 
Alexander_K:

Что-то у тебя линии канала Уже, чем у меня... 

Исправь, если не трудно.

У вас один из графиков вверх ногами перевернут.

 
Evgeniy Chumakov:


Только же не поэтому графику...

Ну, это понятно

 
Alexander_K:


Первые 4-е сделки

 
Alexander_K:

Общий итог на первых (1.000.000) данных:

 

Всего проведено 10 сделок (+8/-2). Профит: 172.50 пункта.

Продолжение следует...

А чего это у тебя, дружищемюллер, SELL-BUY-SELL-BUY первые сделки???

Купить, если SUM < -D закрытие при SUM >= 0

Продать, если SUM > D закрытие при SUM <= 0

У тебя первый экстремум ниже нуля, второй выше, третий ниже, четвертый выше.

У меня все правильно, а почему это у тебя все сделки перевернуты???

 
Alexander_K:

Что-то у тебя линии канала Уже, чем у меня... 

Исправь, если не трудно.

Очень напоминает вот это, но с прикрученным плавающим окном

https://forexdengi.com/threads/58586-idealnaya-sistema-parnogo-treydinga/page38

https://forexdengi.com/threads/58586-idealnaya-sistema-parnogo-treydinga/page40

 
Alexander_K:

 

Не вижу противоречий на своем графике. Первая - SELL и далее по списку.

Проверять надо. У меня, вроде как этот модуль написан и оттестирован уже года 3 как...

Проверю, но только на выходных. Сейчас - торгую. Не мешай.

SUM += ц0 - ц1 

Это как это начальное значение у тебя получилось больше нуля?

Расскажи нам всем!

"Да, вроде, Евгений уже выложил" (с) - я не ошибся 

1...8910111213141516171819202122...180
Новый комментарий