От теории к практике. Часть 2 - страница 34
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хорошие приключения
не сказал бы.
с миру по нитке ;)
Да нет, пришлось почти все это отсечь в принципе. Потому что это не работает, это около 99,9% да наверное почти 100% кроме Теорвера, в нем только СКО, R|S - зависимость и все, больше ничего универсального нет. Ну и фрактальная геометрия чутка с горе-пополам где-то как-то может применяться универсально.
А самое интересное, что я понял и рассчитал фактически, что вероятность события зависит не от наблюдаемого процесса, а напрямую от наблюдателя.
Интересно, что ни в одной книге по теорверу этого вроде как не написано, по крайней мере я не нашел. А это крайне важный момент меняющий вообще всю суть нахождения вероятностей.
А самое интересное, что я понял и рассчитал фактически, что вероятность события зависит не от наблюдаемого процесса, а напрямую от наблюдателя.
Интересно, что ни в одной книге по теорверу этого вроде как не написано, по крайней мере я не нашел. А это крайне важный момент меняющий вообще всю суть нахождения вероятностей.
ну естественно
чел льет своимим руками
;)
а то что у нас перед глазами скорость (зеленым), а не путь (красным) - в этом прозрел?
если да, то на тебе скрин, рисуй будущее ;)
для этого сдвигаешь красный вправо
//---
© new-rena
вероятность события зависит не от наблюдаемого процесса, а напрямую от наблюдателя.
1000%
А самое интересное, что я понял и рассчитал фактически, что вероятность события зависит не от наблюдаемого процесса, а напрямую от наблюдателя.
Интересно, что ни в одной книге по теорверу этого вроде как не написано, по крайней мере я не нашел. А это крайне важный момент меняющий вообще всю суть нахождения вероятностей.
Есть такое понятие - субъективная вероятность. В рамках теорвера воспринимается как один из возможных способов задания вероятности и особо не выделяется. В рамках матстата (особенно его современной формы - теория принятия решений) служит в качестве философского обоснования для применения байесовского подхода.
ну естественно
чел льет своимим руками
;)
а то что у нас перед глазами скорость (зеленым), а не путь (красным) - в этом прозрел?
если да, то на тебе скрин, рисуй будущее ;)
для этого сдвигаешь красный вправо
//---
© new-rena
Опять тайные зашифрованные послания, ну что-то в этом конечно есть :)
Превед
Опять тайные зашифрованные послания, ну что-то в этом конечно есть :)
Превед
тригонометрии там нет
XAUUSD
ну естественно
чел льет своимим руками
;)
а то что у нас перед глазами скорость (зеленым), а не путь (красным) - в этом прозрел?
если да, то на тебе скрин, рисуй будущее ;)
для этого сдвигаешь красный вправо
//---
© new-rena
А есть GIF с визуализацией?)
А есть GIF с визуализацией?)
гифа нет
понедельник все покажет на явудва прогноза на целую неделю