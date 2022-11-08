От теории к практике. Часть 2 - страница 34

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spiderman8811:
Хорошие приключения

не сказал бы. 

 
Renat Akhtyamov:
с миру по нитке ;)

Да нет, пришлось почти все это отсечь в принципе. Потому что это не работает, это около 99,9% да наверное почти 100% кроме Теорвера, в нем только СКО, R|S - зависимость и все, больше ничего универсального нет. Ну и фрактальная геометрия чутка с горе-пополам где-то как-то может применяться универсально. 

 

А самое интересное, что я понял и рассчитал фактически, что вероятность события зависит не от наблюдаемого процесса, а напрямую от наблюдателя.

Интересно, что ни в одной книге по теорверу этого вроде как не написано, по крайней мере я не нашел.  А это крайне важный момент меняющий вообще всю суть нахождения вероятностей.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

А самое интересное, что я понял и рассчитал фактически, что вероятность события зависит не от наблюдаемого процесса, а напрямую от наблюдателя.

Интересно, что ни в одной книге по теорверу этого вроде как не написано, по крайней мере я не нашел.  А это крайне важный момент меняющий вообще всю суть нахождения вероятностей.

ну естественно

чел льет своимим руками

;)

а то что у нас перед глазами скорость (зеленым), а не путь (красным) - в этом прозрел?

если да, то на тебе скрин, рисуй будущее ;)

для этого сдвигаешь красный вправо


//---

© new-rena

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

вероятность события зависит не от наблюдаемого процесса, а напрямую от наблюдателя.


1000%

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

А самое интересное, что я понял и рассчитал фактически, что вероятность события зависит не от наблюдаемого процесса, а напрямую от наблюдателя.

Интересно, что ни в одной книге по теорверу этого вроде как не написано, по крайней мере я не нашел.  А это крайне важный момент меняющий вообще всю суть нахождения вероятностей.

Есть такое понятие - субъективная вероятность. В рамках теорвера воспринимается как один из возможных способов задания вероятности и особо не выделяется. В рамках матстата (особенно его современной формы - теория принятия решений) служит в качестве философского обоснования для применения байесовского подхода.

 
Renat Akhtyamov:

ну естественно

чел льет своимим руками

;)

а то что у нас перед глазами скорость (зеленым), а не путь (красным) - в этом прозрел?

если да, то на тебе скрин, рисуй будущее ;)

для этого сдвигаешь красный вправо


//---

© new-rena

Опять тайные зашифрованные послания, ну что-то в этом конечно есть :)

Превед


 
vladavd:

Опять тайные зашифрованные послания, ну что-то в этом конечно есть :)

Превед

тригонометрии там нет

XAUUSD


 
Renat Akhtyamov:

ну естественно

чел льет своимим руками

;)

а то что у нас перед глазами скорость (зеленым), а не путь (красным) - в этом прозрел?

если да, то на тебе скрин, рисуй будущее ;)

для этого сдвигаешь красный вправо


//---

© new-rena

А есть GIF с визуализацией?) 

 
spiderman8811:

А есть GIF с визуализацией?) 

гифа нет

понедельник все покажет на яву

два прогноза на целую неделю
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