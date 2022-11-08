От теории к практике. Часть 2 - страница 60
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А претензии пишешь в этой
Буйным можно в любой палате.)))
О как любителя баранчиков задело. Сочувствую, Алексей.)) Прими с пониманием. Игра на деньги.
Буйным можно в любой палате.)))
Вот и нету вожаков." )
А претензии пишешь в этой.
Ты в следующий раз вот так вот пиши - "Некоторые, В ТОМ ЧИСЛЕ И Я САМ, более высокого мнения о себе))))"
Куда мне до тебя? Ты родился в "Париже".))
Мне еще до тебя расти и расти.)))
А у нас одна единственная траектория цены. Какого ляда ей (цене) болтаться вокруг собственного матожидания?
Ее матожидание в каждый момент равно ей самой.
.
Хорошая мысль! А ведь я говорил то же самое когда-то.
Сектанты, а как по-вашему, можно или нельзя зарабатывать на синусоиде?
Смогут - если формулу им дать y=A*Sin(2*пи*f*t+F) и сообщить амплитуду, частоту фазу. Многие и на рынке так пытаются- по колее действовать ища подобную формулу, например подбирая нейросетками (Способ прогноза следующего значения или самые продвинутые -"характера поведения") А раз по определению следующее значение,например на СБ не известно, то по мнению сектантов и заработать нельзя :))))
А ведь можно сделать "ход ежом" и довольно даже несложную систему написать - которая будет на этой "синосоиде" зарабатывать всегда, не зависимо от частоты, фазы и амплитуды. Я делал. Всегда считал правильным путем- научится зарабатывать на простых графиках, постепенно усложняя и приводя его к рыночному.
Мне такая картинка представляется, у Сороса в спальне генератор с ручками. Вот он проснулся пописать, крутанул фазу между делам или частоту - а Системе то пофиг на это.
На "синусе" заработать есть множество способов конечно, но правильные будут те, которые не зависят от частоты, фазы и амплитуды этого синуса. Ну и на остальных графиках -так же надо действовать. Вобщем все в радиолюбители записываемся - синусы мучить! Пока на синусе не научитесь как правильно - рано на рынки :)))
Хорошая мысль! А ведь я говорил то же самое когда-то.
:)))
Умеет, все-таки, Волшебник зажечь.
Как говорил Тигр - "этот парень, похоже, из Наших... И разговаривает так как и требуется Волшебнику"
Смогут - если формулу им дать y=A*Sin(2*пи*f*t+F) и сообщить амплитуду, частоту фазу. Многие и на рынке так пытаются- по колее действовать ища подобную формулу, например подбирая нейросетками (Способ прогноза следующего значения или самые продвинутые -"характера поведения") А раз по определению следующее значение,например на СБ не известно, то по мнению сектантов и заработать нельзя :))))
А ведь можно сделать "ход ежом" и довольно даже несложную систему написать - которая будет на этой "синосоиде" зарабатывать всегда, не зависимо от частоты, фазы и амплитуды. Я делал. Всегда считал правильным путем- научится зарабатывать на простых графиках, постепенно усложняя и приводя его к рыночному.
Мне такая картинка представляется, у Сороса в спальне генератор с ручками. Вот он проснулся пописать, крутанул фазу между делам или частоту - а Системе то пофиг на это.
На "синусе" заработать есть множество способов конечно, но правильные будут те, которые не зависят от частоты, фазы и амплитуды этого синуса. Ну и на остальных графиках -так же надо действовать. Вобщем все в радиолюбители записываемся - синусы мучить! Пока на синусе не научитесь как правильно - рано на рынки :)))
Хе-хе...
Очевидно, заработать на синусоиде с нестационарными амплитудой и периодом можно просто следуя направлению движения.
Исходя из теории
точно так же можно заработать и на рынке. Но, там есть нюансы с определением ТФ для выявления персистентных движений (исследовали мои знакомые: Бегемот и А.Г.)
Очевидно, заработать на синусоиде с нестационарными амплитудой и периодом можно просто следуя направлению движения.
просто следуя
просто
Опять Грааль всем спалили, ну сколько можно.