От теории к практике. Часть 2 - страница 60

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denis.eremin:

А претензии пишешь в этой

Буйным можно в любой палате.)))

 
Aleksey Nikolayev:
Мой сосед объездил весь Союз —
Что-то ищет, а чего — не видно.
Я в дела чужие не суюсь,
Но мне очень больно и обидно.

О как любителя баранчиков задело. Сочувствую, Алексей.)) Прими с пониманием. Игра на деньги.

 
Uladzimir Izerski:

Буйным можно в любой палате.)))

"Настоящих буйных мало —
Вот и нету вожаков." )
 
denis.eremin:

А претензии пишешь в этой.

Ты в следующий раз вот так вот пиши - "Некоторые, В ТОМ ЧИСЛЕ И Я САМ, более высокого мнения о себе))))"

Куда мне до тебя? Ты родился в "Париже".))

Мне еще до тебя расти и расти.)))

 
Mikhail Dovbakh:

А у нас одна единственная траектория цены. Какого ляда ей (цене) болтаться вокруг собственного матожидания?

Ее матожидание в каждый момент равно ей самой.

.


Хорошая мысль! А ведь я говорил то же самое когда-то.

 
Олег avtomat:
Сектанты, а как по-вашему, можно или нельзя зарабатывать на синусоиде?

Смогут - если формулу им дать y=A*Sin(2*пи*f*t+F)      и сообщить амплитуду, частоту фазу.    Многие и на рынке так пытаются- по колее действовать ища подобную формулу, например подбирая нейросетками    (Способ прогноза следующего значения или самые продвинутые -"характера поведения")   А раз по определению следующее значение,например на СБ  не известно, то  по мнению сектантов и заработать нельзя :))))    

А ведь можно сделать "ход ежом" и довольно даже несложную  систему написать - которая будет на этой "синосоиде" зарабатывать всегда, не зависимо от частоты, фазы и амплитуды.    Я делал.  Всегда считал правильным путем- научится зарабатывать на простых графиках, постепенно усложняя и приводя его к рыночному.      

Мне такая картинка представляется, у Сороса в спальне генератор  с ручками. Вот он проснулся пописать, крутанул фазу между делам или частоту - а Системе то пофиг на это.

На "синусе" заработать есть множество способов конечно, но правильные будут те, которые не зависят от частоты, фазы и амплитуды этого синуса.     Ну и на остальных графиках -так же надо действовать.     Вобщем все в радиолюбители  записываемся - синусы мучить!  Пока на синусе не научитесь как правильно - рано на рынки :)))

 
Evgeniy Chumakov:


Хорошая мысль! А ведь я говорил то же самое когда-то.

Этот вывод из определения эффективного рынка следует. 
 

:)))

Умеет, все-таки, Волшебник зажечь.

Как говорил Тигр - "этот парень, похоже, из Наших... И разговаривает так как и требуется Волшебнику"

 
Wizard2018:

Смогут - если формулу им дать y=A*Sin(2*пи*f*t+F)      и сообщить амплитуду, частоту фазу.    Многие и на рынке так пытаются- по колее действовать ища подобную формулу, например подбирая нейросетками    (Способ прогноза следующего значения или самые продвинутые -"характера поведения")   А раз по определению следующее значение,например на СБ  не известно, то  по мнению сектантов и заработать нельзя :))))    

А ведь можно сделать "ход ежом" и довольно даже несложную  систему написать - которая будет на этой "синосоиде" зарабатывать всегда, не зависимо от частоты, фазы и амплитуды.    Я делал.  Всегда считал правильным путем- научится зарабатывать на простых графиках, постепенно усложняя и приводя его к рыночному.      

Мне такая картинка представляется, у Сороса в спальне генератор  с ручками. Вот он проснулся пописать, крутанул фазу между делам или частоту - а Системе то пофиг на это.

На "синусе" заработать есть множество способов конечно, но правильные будут те, которые не зависят от частоты, фазы и амплитуды этого синуса.     Ну и на остальных графиках -так же надо действовать.     Вобщем все в радиолюбители  записываемся - синусы мучить!  Пока на синусе не научитесь как правильно - рано на рынки :)))

Хе-хе...

Очевидно, заработать на синусоиде с нестационарными амплитудой и периодом можно просто следуя направлению движения.

Исходя из теории

точно так же можно заработать и на рынке. Но, там есть нюансы с определением ТФ для выявления персистентных движений (исследовали мои знакомые: Бегемот и А.Г.)

 
Alexander_K2:

Очевидно, заработать на синусоиде с нестационарными амплитудой и периодом можно просто следуя направлению движения.

Alexander_K2:

просто следуя

Alexander_K2:

просто

Опять Грааль всем спалили, ну сколько можно.

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