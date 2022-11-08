От теории к практике. Часть 2 - страница 46
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ну в кроссе можно на все и вся. Лок по кругу не даст быстро поймать Колю) Но и в круговом варианте он возможен)
В локах зарабатывает брокер, а не тредер. И обучают играть в локах, чтобы новички не сливались и приносили прибыль брокеру. Это весь секрет о локах.
Каждая валютная пара живёт своей жизней. Что тут придумывать басни. Что далеко ходить, по десять баров и весь разговор.))
Даже отдельная валюта не живёт "своей отдельной жизнью", а уж валютные пары и подавно.
Валютный рынок это - набор сообщающихся сосудов.
Даже отдельная валюта не живёт "своей отдельной жизнью", а уж валютные пары и подавно.
Валютный рынок это - набор сообщающихся сосудов.
Стоимость валюты постоянно меняется и цена в парах меняется. Но в каждой паре своё направление цены. Это же элементарно, Колючий)).
На картинке же показал, там видно даже слепому).
Но в каждой паре своё направление цены.
Направление цены в паре состоит из направлений валют в этой паре.
Возьми калькулятор и посчитай правильно направления и объёмы: https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page44#comment_21819394
После расчета открой совокупную позицию и последи за ней, а потом расскажешь нам про "независимость" пар. ;)
Даже отдельная валюта не живёт "своей отдельной жизнью", а уж валютные пары и подавно.
Валютный рынок это - набор сообщающихся сосудов.
+
просто не замечали
даже счета одного и того же трейдера - это сообщающиеся залоченные сосуды
если в одном прибавляется, это значит что убавляется в другом, при этом как правило на отрицательную дельту равную спреду ;)
а если трейдер начинаеть лить ручками или стопами, то .рокер ликует от счастья
поэтому в том то и смыл - уметь бомбить локи в плюс, какими бы они не были и из чего бы не состояли
Возьми калькулятор и посчитай правильно направления и объёмы: https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page44#comment_21819394
После расчета открой совокупную позицию и последи за ней, а потом расскажешь нам про "независимость" пар. ;)
О независимости пар я не сказал ни слова. Не надо вешать на уши лапшу. Кого вы хотите лечить???))))
Вот так распределяется спрос на валюты за какой то промежуток времени. Каждая валюта это набор пар: EUR, GBP, USD, CHF, JPY.
Может любая из валют расти или падать. От совокупности с другими возникают новые условия для роста или падения пары. Сообщающиеся сосуды вам покажут формулу. НУ и ЧТО она вам даст???
П.с.
Можете открыть М15 и сверить показания каждой пары валют с картинки. Тогда можете мне перечить.
А формула вам даст построить красивый лок. Брокер будет доволен. Не сомневайтесь. Будет даже рад, что не сольётесь))
Направление цены в паре состоит из направлений валют в этой паре.
Если обе валюты падают, то ЧТО или обе пары растут, то ЧТО???
С тебя трейдер, как с попа баянист.))
Стоимость валюты постоянно меняется и цена в парах меняется. Но в каждой паре своё направление цены. Это же элементарно, Колючий)).
На картинке же показал, там видно даже слепому).
алё!
твой индюк
спамеры
рекламируют мне в личку
;)))
алё!
твой индюк
спамеры
рекламируют мне в личку
;)))
Ринат, я никакого отношения к этому не имею. Покажи картинку. Будем вычислять диверсанта.