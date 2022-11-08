От теории к практике. Часть 2 - страница 46

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Valeriy Yastremskiy:

ну в кроссе можно на все и вся. Лок по кругу не даст быстро поймать Колю) Но и в круговом варианте он возможен)

В локах зарабатывает брокер, а не тредер. И обучают играть в локах, чтобы новички не сливались и приносили прибыль брокеру. Это весь секрет о локах.

 
Uladzimir Izerski:

Каждая валютная пара живёт своей жизней. Что тут придумывать басни.  Что далеко ходить, по десять баров и весь разговор.))


Даже отдельная валюта не живёт "своей отдельной жизнью", а уж валютные пары и подавно.

Валютный рынок это - набор сообщающихся сосудов.

 
PapaYozh:

Даже отдельная валюта не живёт "своей отдельной жизнью", а уж валютные пары и подавно.

Валютный рынок это - набор сообщающихся сосудов.

Стоимость валюты постоянно меняется и цена в парах меняется. Но в каждой паре своё направление цены. Это же элементарно, Колючий)).

На картинке же показал, там видно даже слепому).

 
Uladzimir Izerski:


Но в каждой паре своё направление цены.


Направление цены в паре состоит из направлений валют в этой паре.

 
Uladzimir Izerski:


Возьми калькулятор и посчитай правильно направления и объёмы: https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page44#comment_21819394

После расчета открой совокупную позицию и последи за ней, а потом расскажешь нам про "независимость" пар. ;)

От теории к практике. Часть 2
От теории к практике. Часть 2
  • 2021.04.12
  • www.mql5.com
Да. Все-таки, ветке быть. Приглашаю в нее всех физиков, математиков, да и, вообще, заинтересованных лиц...
 
PapaYozh:

Даже отдельная валюта не живёт "своей отдельной жизнью", а уж валютные пары и подавно.

Валютный рынок это - набор сообщающихся сосудов.

+

просто не замечали

даже счета одного и того же трейдера - это сообщающиеся залоченные сосуды

если в одном прибавляется, это значит что убавляется в другом, при этом как правило на отрицательную дельту равную спреду ;)

а если трейдер начинаеть лить ручками или стопами, то .рокер ликует от счастья

поэтому в том то и смыл - уметь бомбить локи в плюс, какими бы они не были и из чего бы не состояли

 
PapaYozh:

Возьми калькулятор и посчитай правильно направления и объёмы: https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page44#comment_21819394

После расчета открой совокупную позицию и последи за ней, а потом расскажешь нам про "независимость" пар. ;)

О независимости пар я не сказал ни слова. Не надо вешать на уши лапшу.  Кого вы хотите лечить???))))

Вот так распределяется спрос на валюты за какой то промежуток времени. Каждая валюта это набор пар: EUR, GBP, USD, CHF, JPY.

Может любая из валют расти или падать. От совокупности с другими возникают новые условия для роста или падения пары.  Сообщающиеся сосуды вам покажут формулу. НУ и ЧТО она вам даст???

a45


П.с.

Можете открыть М15 и сверить показания каждой пары валют с картинки. Тогда можете мне перечить.

А формула вам даст построить красивый лок. Брокер будет доволен. Не сомневайтесь. Будет даже рад, что не сольётесь))

 
Evgeniy Chumakov:


Направление цены в паре состоит из направлений валют в этой паре.

Если обе валюты падают, то ЧТО или обе пары растут, то ЧТО???

С тебя трейдер, как с попа баянист.))

 
Uladzimir Izerski:

Стоимость валюты постоянно меняется и цена в парах меняется. Но в каждой паре своё направление цены. Это же элементарно, Колючий)).

На картинке же показал, там видно даже слепому).

алё!

твой индюк

спамеры

рекламируют мне в личку

;)))

 
Renat Akhtyamov:

алё!

твой индюк

спамеры

рекламируют мне в личку

;)))

Ринат, я никакого отношения к этому не имею. Покажи картинку. Будем вычислять диверсанта. 

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