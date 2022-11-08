От теории к практике. Часть 2 - страница 35
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тригонометрии там нет
XAUUSD
Вот это не понятно почему так, явно другая размерность по сравнению с первым скрином
Вот это не понятно почему так, явно другая размерность по сравнению с первым скрином
да нет, одинаковая
просто сам посуди
при математической обработке графика задержка на несколько баров появляется?
верни обратно исходный из зелени, которая у всех на экране и получишь то, что испарилось
;)
да нет, одинаковая
просто сам посуди
при математической обработке графика задержка на несколько баров появляется?
верни обратно исходный из зелени, которая у всех на экране
;)
Что-то похожее было у меня в Иксель....
да нет, одинаковая
просто сам посуди
при математической обработке графика задержка на несколько баров появляется?
верни обратно исходный из зелени, которая у всех на экране и получишь то, что испарилось
;)
Вы имели в виду вот это?
Формулы у меня там страшные)))))))))подвальные)))))))))
гифа нет
понедельник все покажет на явудва прогноза на целую неделю
Любопытно понаблюдать на ситуацией наяву)))))))))
ТФ h4?
Вы имели в виду вот это?
Формулы у меня там страшные)))))))))подвальные)))))))))
да, что то похожее
но формулы элементарные
правда на форексе очень много эквивалентных формул
то что можно сделать в 10 действий, часто упрощается до 1
чтобы точно определиться то же самое или нет, сделайте график по евродоллару на неделю вперед, как у меня на скрине
совпадет?
Любопытно понаблюдать на ситуацией наяву)))))))))
ТФ h4?
Н1
но на Н4 будет то же самое, в масштабе
Н1
Может приведете выборку (выгрузку) значений в иксель? (тупо цены закрытия, например)
Может приведете выборку (выгрузку) значений в иксель? (тупо цены закрытия, например)
граали под раздачу слишком круто
кто допетрит самостоятельно - его счастье