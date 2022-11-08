От теории к практике. Часть 2 - страница 35

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Renat Akhtyamov:

тригонометрии там нет

XAUUSD


Вот это не понятно почему так, явно другая размерность по сравнению с первым скрином

 
vladavd:

Вот это не понятно почему так, явно другая размерность по сравнению с первым скрином

да нет, одинаковая

просто сам посуди

при математической обработке графика задержка на несколько баров появляется?

верни обратно исходный из зелени, которая у всех на экране и получишь то, что испарилось

;)

 
Renat Akhtyamov:

да нет, одинаковая

просто сам посуди

при математической обработке графика задержка на несколько баров появляется?

верни обратно исходный из зелени, которая у всех на экране

;)

Что-то похожее было у меня в Иксель....

иксель

 
Renat Akhtyamov:

да нет, одинаковая

просто сам посуди

при математической обработке графика задержка на несколько баров появляется?

верни обратно исходный из зелени, которая у всех на экране и получишь то, что испарилось

;)

Вы имели в виду вот это?

Формулы у меня там страшные)))))))))подвальные)))))))))

 
Renat Akhtyamov:

гифа нет

понедельник все покажет на яву

два прогноза на целую неделю

Любопытно понаблюдать на ситуацией наяву)))))))))

ТФ h4?

 
spiderman8811:

Вы имели в виду вот это?

Формулы у меня там страшные)))))))))подвальные)))))))))


да, что то похожее

но формулы элементарные

правда на форексе очень много эквивалентных формул

то что можно сделать в 10 действий, часто упрощается до 1

чтобы точно определиться то же самое или нет, сделайте график по евродоллару на неделю вперед, как у меня на скрине

совпадет?

 
spiderman8811:

Любопытно понаблюдать на ситуацией наяву)))))))))

ТФ h4?

Н1

но на Н4 будет то же самое, в масштабе

 
Renat Akhtyamov:
Н1

Может приведете выборку (выгрузку) значений в иксель? (тупо цены закрытия, например)

 
spiderman8811:

Может приведете выборку (выгрузку) значений в иксель? (тупо цены закрытия, например)

граали под раздачу слишком круто

кто допетрит самостоятельно - его счастье

 
В общем как всегда. В ветке ни теории ни практики.  Одни ребусы и кроссворды.
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