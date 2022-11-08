От теории к практике. Часть 2 - страница 156
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теоретики блжатЪ :-)
Обсуждаемая цитата:
Это уже в начале второй части) Не дочитал до неё, ибо не увидел ничего нового для теоретики блжатЪ :-)
Судя по наличию смысла и доброжелательности в тексте - статья переводная)
Похоже, вы правы. Адамс Граймс. Прошу любить и жаловать:
Если будет подряд несколько свеч с единственной ценой? При прореживании и в ренко свечка будет одна.
Ну что, помогли вам ваши фокусники?
Ну что, помогли вам ваши фокусники?
Да не, он же Колдуна ищет. Тот как-то на вечерней прогулке сказал Саше, что постиг Граaль. И обещал поделиться. С тех пор Саша и потерял покой. Ищет его по всем форумам, бедолажный. Ну, Колдуна я отселил от греха подальше в другую палату, к Наполеону.
Небось, шпильку от ФРС пересиживаем?
Никакой магии.
Да не, он же Колдуна ищет.
Да уж, кому и кобыла невеста балаганный фокусник - великий волшебник)
Да не, он же Колдуна ищет. Тот как-то на вечерней прогулке сказал Саше, что постиг Граaль. И обещал поделиться. С тех пор Саша и потерял покой. Ищет его по всем форумам, бедолажный. Ну, Колдуна я отселил от греха подальше в другую палату, к Наполеону.
Колдун воздействует на Форекс?
Никакой магии.