От теории к практике. Часть 2 - страница 156

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Maxim Kuznetsov:

теоретики блжатЪ :-)

Обсуждаемая цитата:

Это уже в начале второй части) Не дочитал до неё, ибо не увидел ничего нового для теоретики блжатЪ :-)

 
Aleksey Nikolayev:

Судя по наличию смысла и доброжелательности в тексте - статья переводная)

Похоже, вы правы. Адамс Граймс. Прошу любить и жаловать:

Адамс Граймс

 
Renat Akhtyamov:
Если будет подряд несколько свеч с единственной ценой? При прореживании и в ренко свечка будет одна.
 
Alexander_K2:

Ну что, помогли вам ваши фокусники?

 
Небось, шпильку от ФРС пересиживаем?
 
Aleksey Nikolayev:

Ну что, помогли вам ваши фокусники?

Да не, он же Колдуна ищет. Тот как-то на вечерней прогулке сказал Саше, что постиг Граaль. И обещал поделиться. С тех пор Саша и потерял покой. Ищет его по всем форумам, бедолажный. Ну, Колдуна я отселил от греха подальше в другую палату, к Наполеону.

Ищу Колдуна.

 
secret:
Небось, шпильку от ФРС пересиживаем?

Никакой магии.

Матстат-Эконометрика-Матан
Матстат-Эконометрика-Матан
  • 2021.05.15
  • www.mql5.com
Вэлкам, всем гуру в области математической статистики, эконометрики и математического анализа...
 
Доктор:

Да не, он же Колдуна ищет.

Да уж, кому и кобыла невеста балаганный фокусник - великий волшебник)

 
Доктор:

Да не, он же Колдуна ищет. Тот как-то на вечерней прогулке сказал Саше, что постиг Граaль. И обещал поделиться. С тех пор Саша и потерял покой. Ищет его по всем форумам, бедолажный. Ну, Колдуна я отселил от греха подальше в другую палату, к Наполеону.


Колдун воздействует на Форекс?

 
Доктор:

Никакой магии.

Я к тому, что шпилька от ФРС - заранее известное событие)
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