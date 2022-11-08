От теории к практике. Часть 2 - страница 68
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Есть мнение, что эквити всегда ведет себя как само СБ - возвращается к начальному депозиту, т.е. дается понять что СБ всегда возвращается к матожиданию.
Однако, как сказал один математик на СЛ: "закон арксинуса говорит нам, что случайное блуждание типично представляет собой длинные затяжные волны, которые возвращаются в нуль достаточно редко".
Очевидное противоречие! Или я чего-то не понимаю?
Где вы увидели противоречие? Для СБ относительное время пребывания частицы на положительной (или отрицательной) полуоси (как доля от общего времени наблюдения) подчиняется распределению арксинуса.
Плотность вероятности распределения арксинуса:
Т.е. для частицы не характерно "топтаться" вблизи оси абсцисс. Модельный эксперимент это вполне подтверждает:
Надеюсь видно, что для случайного блуждания МО=0, хёрст=0.5, и закон арксинуса вполне выполняется.
Отсюда, кстати, два следствия:
1) Можно ли заработать, подбрасывая монету? Можно.
2) Можно ли зарабатывать, подбрасываю монету? Нельзя.
А если бы начальное значения выборки СБ было бы 2 или 7 - все равно МО=0?
А МО СБ при подбрасывании монетки (орел или Решка) все равно равно 0?
Где вы увидели противоречие? Для СБ относительное время пребывания частицы на положительной (или отрицательной) полуоси (как доля от общего времени наблюдения) подчиняется распределению арксинуса.
Плотность вероятности распределения арксинуса:
Т.е. для частицы не характерно "топтаться" вблизи оси абсцисс. Модельный эксперимент это вполне подтверждает:
Надеюсь видно, что для случайного блуждания МО=0, хёрст=0.5, и закон арксинуса вполне выполняется.
Отсюда, кстати, два следствия:
1) Можно ли заработать, подбрасывая монету? Можно.
2) Можно ли зарабатывать, подбрасываю монету? Нельзя.
Дружище, я не хотел бы с тобой спорить, но - СБ не подразумевает возвращение в точку начала отсчета движения. И ее отклонение описываться не арксинусом, а корнем из N.
Не видно, что МО СБ =0 или я слепой? Впрочем, прощай - встретимся на СЛ.
Не понял. Противник бежал с поля до начала матча? Это же техническое поражение)
Забаньте уже этого емелю. Надоел своим пустозвоном.
А если бы начальное значения выборки СБ было бы 2 или 7 - все равно МО=0?
А МО СБ при подбрасывании монетки (орел или Решка) все равно равно 0?
Разумеется имеется ввиду, что начальное значение = 0. Если обсуждать очевидные вещи, то не останется сил и времени обсуждать неочевидные.
Забаньте уже этого емелю. Надоел своим пустозвоном.
Этот емеля уже выбешивает своей тупизной и невежеством. Не могу уже...
Друже, пожалуйста, не спорь . СБ не так просто как тебе кажется и на нем можно зарабатывать. Или ты меня тоже обидеть хочешь?
Дружище, я не хотел бы с тобой спорить, но - СБ не подразумевает возвращение в точку начала отсчета движения. И ее отклонение описываться не арксинусом, а корнем из N.
Не видно, что МО СБ =0 или я слепой? Впрочем, прощай - встретимся на СЛ.
Вы, Александр, видимо поспешили и поэтому невнимательно ознакомились с моим постом, который содержит ответ на ваш вопрос. Или может ваш вопрос не очень вас интересует.
Просто проценты в месяц. Можете далее не уточнять. Если больше - покину форум и извинюсь.
Стейт давно есть в профиле, если что. Считайте сами свои проценты)
Твой профиль засунь себе знаешь куда.