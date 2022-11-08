От теории к практике. Часть 2 - страница 68

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Alexander_K2:

Есть мнение, что эквити всегда ведет себя как само СБ - возвращается к начальному депозиту, т.е. дается понять что СБ всегда возвращается к матожиданию.

Однако, как сказал один математик на СЛ: "закон арксинуса говорит нам, что случайное блуждание типично представляет собой длинные затяжные волны, которые возвращаются в нуль достаточно редко".

Очевидное противоречие! Или я чего-то не понимаю?

Где вы увидели противоречие? Для СБ относительное время пребывания частицы на положительной (или отрицательной) полуоси (как доля от общего времени наблюдения) подчиняется распределению арксинуса. 

Плотность вероятности распределения арксинуса:

Плотность вероятности распределения арксинуса

Т.е. для частицы не характерно "топтаться" вблизи оси абсцисс. Модельный эксперимент это вполне подтверждает:

1000 подбрасываний монеты

Надеюсь видно, что для случайного блуждания МО=0, хёрст=0.5, и закон арксинуса вполне выполняется.

Отсюда, кстати, два следствия:

1) Можно ли заработать, подбрасывая монету? Можно.

2) Можно ли зарабатывать, подбрасываю монету? Нельзя.

 
Доктор:


А если бы начальное значения выборки СБ было бы 2 или 7 - все равно МО=0?

А МО СБ при подбрасывании монетки (орел или Решка) все равно равно 0?

 
Доктор:

Где вы увидели противоречие? Для СБ относительное время пребывания частицы на положительной (или отрицательной) полуоси (как доля от общего времени наблюдения) подчиняется распределению арксинуса. 

Плотность вероятности распределения арксинуса:


Т.е. для частицы не характерно "топтаться" вблизи оси абсцисс. Модельный эксперимент это вполне подтверждает:


Надеюсь видно, что для случайного блуждания МО=0, хёрст=0.5, и закон арксинуса вполне выполняется.

Отсюда, кстати, два следствия:

1) Можно ли заработать, подбрасывая монету? Можно.

2) Можно ли зарабатывать, подбрасываю монету? Нельзя.

Дружище, я не хотел бы с тобой спорить, но - СБ не подразумевает возвращение в точку начала отсчета движения. И ее отклонение описываться не арксинусом, а корнем из N.

Не видно, что МО СБ =0 или я слепой? Впрочем, прощай - встретимся на СЛ.

 
secret:
Не понял. Противник бежал с поля до начала матча? Это же техническое поражение)


Забаньте уже этого емелю.  Надоел своим пустозвоном.

 
denis.eremin:

А если бы начальное значения выборки СБ было бы 2 или 7 - все равно МО=0?

А МО СБ при подбрасывании монетки (орел или Решка) все равно равно 0?

Разумеется имеется ввиду, что начальное значение = 0. Если обсуждать очевидные вещи, то не останется сил и времени обсуждать неочевидные.

 
Evgeniy Chumakov:


Забаньте уже этого емелю.  Надоел своим пустозвоном.

Этот емеля уже выбешивает своей тупизной и невежеством. Не могу уже...

 
Доктор:


Друже, пожалуйста, не спорь . СБ не так просто как тебе кажется и на нем можно зарабатывать. Или ты меня тоже обидеть хочешь?

 
Alexander_K2:

Дружище, я не хотел бы с тобой спорить, но - СБ не подразумевает возвращение в точку начала отсчета движения. И ее отклонение описываться не арксинусом, а корнем из N.

Не видно, что МО СБ =0 или я слепой? Впрочем, прощай - встретимся на СЛ.

Вы, Александр, видимо поспешили и поэтому невнимательно ознакомились с моим постом, который содержит ответ на ваш вопрос. Или может ваш вопрос не очень вас интересует.

 
Alexander_K2:

Просто проценты в месяц. Можете далее не уточнять. Если больше - покину форум и извинюсь.

Стейт давно есть в профиле, если что. Считайте сами свои проценты)
 
secret:
Стейт давно есть в профиле, если что. Считайте сами свои проценты)

Твой профиль засунь себе знаешь куда.

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