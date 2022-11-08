От теории к практике. Часть 2 - страница 143
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Когда в руках молоток - все кажется гвоздями :)))
Подарим доктору книжку для самообразования
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Подарим доктору книжку для самообразования
.
хотелось бы услышать что-то типа "интересует от 40% apy с масштабируемостью до $5M"
Там где я работал криптой вообще не торговали, на деньги фонда. Отдельные сотрудники держат в своём личном портфеле биток. Что делают в каких то других организация не в курсе. $5M - это речь про личные сбережения, фонды работают как минимум на порядок с большими капиталами, ожидаемая прибыльность +- в среднем в двое меньшей годовой волатильности актива, для крипты нормально ожидать 50-100% в определенные моменты, с учетом такого дикого риска.
Но честно Вам скажу, инвесторы очень консервативны в отношении фондов, много денег Вам не дадут если Вы будете активно торговать криптой(особенно щитками) или прочими маргинальными активами.
я не про "ходлинг". крипта это отдельная площадка где можно делать огромную кучу вещей, в том числе условно безрисковых
насчет мелкий, это тоже устарело. тот же кефир в отдельности по капитализации превосходит paypal
На счет "безрисковых" это до поры до времени, пока "туземун", Вы должны представлять механизм того как происходит стабилизация цены на "стейблкоины" и почему много таких "безрисковых активов" обнулятся когда их креаторы решат что этого гавна купили им на ламбо и дворец, а это случится когда рынок крипты с бычьего перейдёт в панический медвежий и стаканы стейблов вдруг опустеют. Это всё прикольно, но ближе к теме скамов чем к алготорговле вменяемыми активами которые под собой имеют что то ещё кроме хайпа :)
На счет "безрисковых" это до поры до времени, пока "туземун", Вы должны представлять механизм того как происходит стабилизация цены на "стейблкоины" и почему много таких "безрисковых активов" обнулятся когда их креаторы решат что этого гавна купили им на ламбо и дворец, а это случится когда рынок крипты с бычьего перейдёт в панический медвежий и стаканы стейблов вдруг опустеют. Это всё прикольно, но ближе к теме скамов чем к алготорговле вменяемыми активами которые под собой имеют что то ещё кроме хайпа :)
поэтому и выделил "условно". но справедливости ради, все стейблкойны вели себя как надо в течение т.н. "криптозимы", за исключением краковременной шпильки usdt из-за истории с заимствованием средств.
поэтому и выделил "условно". но справедливости ради, все стейблкойны вели себя как надо в течение т.н. "криптозимы", за исключением краковременной шпильки usdt из-за истории с заимствованием средств.
По сути судьба usdt в руках биржи финик, пока финик благоденствует усдт равен баксу, по быстрому усдт получить\обменять конечно не очень опасно, но если представить что положить в "холодильник" некоторую существенную сумму, как в офшор, "на черный день", так по моему уже будет немного тревожно за сутьбу усдт, даже на пару лет, с биткоина на кефир они уже перешли, сколько монеты прошлой версии будет ещё поддерживаться хз. потом ещё могут поменять что то, самодеятельность. Ну ещё усдт относительно старый и взаимосвязан с репутаций многомиллиардного бизнеса, если соскамится то не без борьбы, но других стеблов уже тоже не счесть, пространство для скама безграничное. Важно понимать что реально перспективного бизнеса под 99%ю всех этих крипто-проектов нет, пузырь лопнет громко и для многих больно.
любой рынок, неважно какой, развивается циклами, пузырями если хотите. несомненно пузырь сдуется, почти уверен, по вине или банана или финика, ставлю на банан - они оборзели вкрай.
но это не значит что рухнет вся экосистема, не значит что нельзя зарабатывать, не значит что все не подымется через некоторое время гораздо выше
все говорят про дотком пузырь, никто не говорит про то, что текущая капитализация того что от него осталось в разы (на порядок?) превышает капитализацию того пузыря.
Вот, некоторыми уважаемыми трейдерами, стали высказываться претензии - мол, утеряно что-то важное, что было в начале и середине ветки.
Еще бы оно было не утеряно в постоянных выяснениях отношений....
Впрочем, если подвести промежуточные итоги дебатов, то выяснится, что обсуждалось не так-то уж много интересных вещей, а именно:
1. На СБ заработать нельзя. Принято "как есть" без дискуссий, ибо это только вносит излишний драматизм в поисках Истины.
2. Надо искать отличия рыночного ряда от СБ и на этих отличиях зарабатывать. Ложный посыл к действиям. Никто, в здравом уме, не предпринимает попытки заработать на нестационарности процесса как основном отличии.
Что-то еще? Что же могло быть упущено ценного, что можно и нужно обсудить?
Асимметрия распределения приращений хоть на тиках, хоть на ходах в десятки спредов. Собственно, Вы сами, Александр, на ее основе и ловите точки входа в рынок. Помните, удивлялись величине 3 момента?
От какой теории к какой практике?
Расскажите Юсуф, в чем секрет оглушительного успеха метода ПНБ ?
любой рынок, неважно какой, развивается циклами, пузырями если хотите. несомненно пузырь сдуется, почти уверен, по вине или банана или финика, ставлю на банан - они оборзели вкрай.
но это не значит что рухнет вся экосистема, не значит что нельзя зарабатывать, не значит что все не подымется через некоторое время гораздо выше
все говорят про дотком пузырь, никто не говорит про то, что текущая капитализация того что от него осталось в разы (на порядок?) превышает капитализацию того пузыря.
Все рынки пузырятся это факт, это нормально и вероятно это не устранимый побочный эффект самой рыночной экономики, а может даже не побочный эффект а важный мотивационный системный механизм, позволяющий привлекать инвестиции в инновации.
Однако тем и замечателен рынок, что он хотя достаточно быстро разогревается по поводу чего то "хайпового", он и остывает порой ещё быстрее, если этот хайп становится сильно дутый, и биржи заполоняют легионы мошеннических компаний с этой хайповой сферой деятельности, которые кроме бренда и обещаний пока ничего сделавшие. Так было с доткомами, менее драматично недавно было с компаниями связанные с "искусственным интеллектом", а если точнее, с банальным машинным обучением, все "smart", "AI", "AGI" и тп. раскупались как горячие пирожки. Финтех, платёжные системы сейчас "горят" тоже. Но эти хайпы я бы назвал "позитивные" долгоиграющие, они будут и в долгосроке расти, как нео-доткомы, если смотреть на десятилетия вперёд, потому что это полезно для общества, это прогресс.
А вот крипта, это немного другое. Если обратиться к истории, то есть много примеров в основном это было в "смутные времена", когда каждый предприимчивый "буржуй" мог заниматься сеньоражем своей мукалатуры и это всегда приводило к путанице и негативным экономическим последствиям для общества. Конечно есть в этом теоретически и много позитивных сторон, но негатива много больше. Выпуск денег и ценных бумаг должен строго контролироваться государством, также как суды и армия, производство оружия и ряд прочих институтов и сфер производств, приватизация которых нарушит стабильность государства и приведёт к анархии.
С анонимной децентрализованной криптой будут скоро бороться как с терроризмом, по сути это и есть экономический терроризм.