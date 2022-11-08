От теории к практике. Часть 2 - страница 53
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, но не нашёл чего-либо интересного.
А в этом то то изюменка и есть. Одна из "интересностей " в графиках. Выплеснули одного ребятеночка то. Зиг-заг слишком грубая штука, равняет все подряд.
А в этом то то изюменка и есть. Одна из "интересностей " в графиках. Выплеснули одного ребятеночка то. Зиг-заг слишком грубая штука, равняет все подряд.
Зигзаг вполне неплох для предварительных исследований, поскольку сохраняет все выбросы цены. При этом выкидывается много всяческого мусора вроде бесполезных колебаний волатильности.
В данном конкретном случае изучалось как маленький зигзаг образует большой (существенных отличий от СБ не заметил). То как свечи меньшего таймфрейма образуют свечи большего таймфрейма выглядит, к сожалению, не столь наглядно.
Если вдруг вы хотели сообщить что-то конкретное, то у вас не получилось.
Ок. Открыли сделку, она сразу в убытке на величину спреда. Уже закрывать?
Да, конечно. Немедленно открыться в противоположную сторону. И про Мартингейл не забываем.
После - распределение приращений анализируем непременно; и прореживаем, прореживаем ...
В данном конкретном случае изучалось как маленький зигзаг образует большой (существенных отличий от СБ не заметил).
Вроде как есть неуловимая микросвязь на свечах на разных масштабах, но когда упираешься в тики получаешь плюс минус СБ... НО даже однозначно безнадежная надежда умирает последней.... )))) К тому же даже случайные зарабатывания греют эту самую надежду)))
Ок. Открыли сделку, она сразу в убытке на величину спреда. Уже закрывать?
У разных ТС разные уровни стоплосса. У скальперов один, у среднесрочных стратегий другой. Нельзя дать единую рекомендацию для всех ТС. Можно только рекомедовать, чтобы величина стоплосса была меньше величины тейкпрофита.
ЗигЗаг интересная штука. Если его детрендировать получается двухмодальное распределение, а если детрендировать зеркально , то одномодальное.
У разных ТС разные уровни стоплосса. У скальперов один, у среднесрочных стратегий другой. Нельзя дать единую рекомендацию для всех ТС. Можно только рекомедовать, чтобы величина стоплосса была меньше величины тейкпрофита.
Тейкпрофит - это для "тугоразумных"...
Во-первых, эта искусственная приблуда НИКАК не связана с рынком...
А во-вторых, ПРАВИЛЬНОЕ закрытие позиции - по алгоритму, завязанному на рынок, но никак не по отвлеченному числу, высосанному из пальца...
Применение тейкпрофита - это стандартная ошибка новичков.
ЗигЗаг интересная штука. Если его детрендировать получается двухмодальное распределение, а если детрендировать зеркально , то одномодальное.
Интересно) а что значит: "дентрендировать"?
ДеНтрендировать - не знаю такого.
ДеНтрендировать - не знаю такого.
ну детрендировать.
В принципе уже не нужно, узнал без вас.
Если кому интересно про детрендирование, нормальное описание тут.
https://www.mql5.com/ru/articles/320 (4 пункт)