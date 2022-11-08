От теории к практике. Часть 2 - страница 105
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Не у всех есть волшебная дверь в Нарнию) Расскажите как оно там, раз уж вам повезло)
Для начала сделайте выбор.
Для начала сделайте выбор.
Добавлю.
И определите. Надо ли это вам?
Добавлю.
И определите. Надо ли это вам?
Добавлю.
Обратной дороги не будет.
Добавлю.
Обратной дороги не будет.
Как показывает практика трудно свернуть со скользкой дорожки.
Вон Саша и ежик да много других.
Мозг говорит не иди туда, а ноги сами ведут.)) Т.е. ручки тянутся к терминалу брокера. Не оторвать))
Для начала сделайте выбор.
В жанре современных сказок мне намного ближе творчество Пелевина нежели оное сестёр Вачовски. Он где-то писал что если предлагается два варианта на выбор, то на самом деле их всегда три) Соответственно, выбираю этот третий, предлагаемый неявно)
Весьма жаль, что (как обычно) не будет никакой конкретики про волшебное формулЕ)
В жанре современных сказок мне намного ближе творчество Пелевина нежели оное сестёр Вачовски. Он где-то писал что если предлагается два варианта на выбор, то на самом деле их всегда три) Соответственно, выбираю этот третий, предлагаемый неявно)
Весьма жаль, что (как обычно) не будет никакой конкретики про волшебное формулЕ)
Зачем Вам в этом случае формулЕ ?
Дверь то не заперта .
Дверь то не заперта .
Если это та "дверь", которую "открывал" Хаксли, то я туда ни ногой)
Если это та "дверь", которую "открывал" Хаксли, то я категорически против)
Я этого не могу знать.
Мне не хватает смелости войти.
Заинтриговали...
А куды щемиться-то надо? В какие двери?
Это что же получается... Некто А.Г., дающий +20% в год и имеющий весьма солидных инвесторов - просто лопух, что ли? А ведь он очень сильно шарит в математике и в СБ заодно...