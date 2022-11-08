От теории к практике. Часть 2 - страница 119
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тайная сила прореживания тикового потока, предобработка данных...
Практически никто не обращает на это внимания. Некогда, незачем, не знаю как... Эх-эх...
Все, начиная с папуасов и заканчивая ими же, крутятся вокруг одних и тех же данных. Пытаются что-то в них увидеть, сравнивают с СБ. И так до бесконечности. Жизнь ушла - не беда, заимствуем другую. Не так ли?
А ведь предобработка данных - наиважнейшее звено в цепи причащения к Граалю. Так говорил Колдун. И это - Истина.
Тиковый ряд обладает свойствами отличными от М1, М5 и т.п. Чтобы сохранить эти свойства, нужно аккуратно тиковый ряд прореживать.
Чушь полная. Тики отличаются от М1. Да ты сам стоил фазовые портреты. Но никакое прореживание не перенесет микроструктуру тиков даже на М1.
Чушь полная. Тики отличаются от М1. Да ты сам стоил фазовые портреты. Но никакое прореживание не перенесет микроструктуру тиков даже на М1.
Ну, и ладно. На нет и суда нет.
Однако, не следует свои узкопрофильные взгляды втирать здесь как Истину в последней инстанции.
Мы здесь, в конце концов, Грааль ищем. А Он прячется отнюдь не в плоскости математических выражений. Иначе, как справедливо Вы отметили, Его давно бы уже нашли.
Для того, чтобы узреть Его нужно Видение. Почему интервалы времени между тиками имеют именно такую плотность распределения, как сделать так, чтобы она сохранилась после прореживания?
Время, Док - это не математическое, а сугубо физическое понятие. Оно несет в себе ответы на все вопросы.
Ну, и ладно. На нет и суда нет.
Однако, не следует свои узкопрофильные взгляды втирать здесь как Истину в последней инстанции.
Мы здесь, в конце концов, Грааль ищем. А Он прячется отнюдь не в плоскости математических выражений. Иначе, как справедливо Вы отметили, Его давно бы уже нашли.
Для того, чтобы узреть Его нужно Видение. Почему интервалы времени между тиками имеют именно таку плотность распределения, как сделать так, чтобы она сохранилась после прореживания?
Время, Док - это не математическое, а сугубо физическое понятие. Оно несет в себе ответы на все вопросы.
Кто же спорит )). Математика это инструмент. Микроскоп. Чтобы узреть Грааль. Но прореживание это тупик. Оно не меняет Хёрста. А нет Хёрста нет денег.
Ну, и ладно. На нет и суда нет.
Однако, не следует свои узкопрофильные взгляды втирать здесь как Истину в последней инстанции.
Мы здесь, в конце концов, Грааль ищем. А Он прячется отнюдь не в плоскости математических выражений. Иначе, как справедливо Вы отметили, Его давно бы уже нашли.
Для того, чтобы узреть Его нужно Видение. Почему интервалы времени между тиками имеют именно таку плотность распределения, как сделать так, чтобы она сохранилась после прореживания?
Время, Док - это не математическое, а сугубо физическое понятие. Оно несет в себе ответы на все вопросы.
я тут понаблюдал чуток....
секреты вычисления индюка, который выше на скринах, я выдавать не буду
но
попробуй откинуть маленькие приращения (покруче прорядить как бы)
например возьми для анализа только те, которые запрыгнут в процентах за золотое сечение
я тут понаблюдал чуток....
секреты вычисления индюка, который выше на скринах, я выдавать не буду
но
попробуй откинуть маленькие приращения (покруче прорядить как бы)
например возьми для анализа только те, которые запрыгнут в процентах за залотое сечение
Кто же спорит )). Математика это инструмент. Микроскоп. Чтобы узреть Грааль. Но прореживание это тупик. Оно не меняет Хёрста. А нет Хёрста нет денег.
Т.е. Вы занимались прореживанием, чтобы так утверждать? Я потратил на это несколько лет, вообще-то. И смею утверждать обратное.
Но, Вы же не хотите слушать. Или у Вас стейт краще чем мой? Так и скажите.
Я же, по секрету, скажу Вам - все Волшебники работают с тиками или прореженными рядами. Никто не работает с М1, М5 и т.п.
Рена Рена) а треугольники твои хде? Я уж думал Ты там Америку открыл) а тут какой-то индикатор)
не все картинки видимо ты видел
а они есть ;)
Но, Вы же не хотите слушать. Я же, по секрету, скажу Вам - все Волшебники работают с тиками или прореженными рядами. Никто не работает с М1, М5 и т.п.
ОК. Я весь внимание. Приоткройте тайну прореживания. Что касается "Никто не работает с М1, М5 и т.п. ", то это очень сильное утверждение. Например А.Г. работает с М1, М5 и М15.
ОК. Я весь внимание. Приоткройте тайну прореживания. Что касается "Никто не работает с М1, М5 и т.п. ", то это очень сильное утверждение. Например А.Г. работает с М1, М5 и М15.
а можно вопрос?
а выше, например М30 и т.д. - почему не работает, согласен что не работает, но почему все-таки?