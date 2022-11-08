От теории к практике. Часть 2 - страница 175
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Вы сегодня в ударе )))
Доктор, вы из Питера?
Ну как бы 1.1 млн талеров, да понимаю это очень мало, конечно 😁
это до налогов. хотя даже после уплаты хватит чтобы обмазать чиабатту специально привезенную с исторической родины лучшей белужьей икрой )
Высокая способность говорильни оставляет за собой способность анализировать события и действия.))
Да ладно. Тут я не причем.))
Есть стремление определенной группы семей или лиц достичь верховенство власти над всем миром. Это уже думаю понятно всем.
А мы торгуем до такого момента... понятно что до того момента как окажется одна главная валюта. И это может оказаться юань.
Стремление к власти является универсальным выражением воли, об этом ещё Ницше писал, вместе с тем нынешнее состояние по сравнению с прошлыми веками хотя и предполагает наличие сверхвлиятельных персон, но на практике никак не ограничивает развитие отдельных людей при условии конечно если у них есть таланты, равно как и возможность хорошо зарабатывать.
Мне лично смешно слышать, когда например кто-то жалуется что мол ему злые кровососы из глобальной элиты жить не дают, это просто нонсенс и сюр, и очевидно что люди скорее так оправдывают себя и свою лень/отсутствие талантов таким способом.
До единой валюты пока далеко, хотя было бы прикольно и однажды это случится, но почему бы это должен быть юань? - он конечно вырос по значимости, но пока нет очевидных предпосылок чтобы он стал заменой для shift+4.
Стремление к власти является универсальным выражением воли, об этом ещё Ницше писал, вместе с тем нынешнее состояние по сравнению с прошлыми веками хотя и предполагает наличие сверхвлиятельных персон, но на практике никак не ограничивает развитие отдельных людей при условии конечно если у них есть таланты, равно как и возможность хорошо зарабатывать.
Мне лично смешно слышать, когда например кто-то жалуется что мол ему злые кровососы из глобальной элиты жить не дают, это просто нонсенс и сюр, и очевидно что люди скорее так оправдывают себя и свою лень/отсутствие талантов таким способом.
До единой валюты пока далеко, хотя было бы прикольно и однажды это случится, но почему бы это должен быть юань? - он конечно вырос по значимости, но пока нет очевидных предпосылок чтобы он стал заменой для shift+4.
Да, не выдаю секрета в юане, но придется с этим в ближайшее время согласиться.
Да, не выдаю секрета в юане, но придется с этим в ближайшее время согласиться.
та самая валюта которая имеет два курса (CNY и CNH) и цену внутреннего полностью управляемую центробанком?
Да, не выдаю секрета в юане, но придется с этим в ближайшее время согласиться.
Доля юаня всё ещё жалкие пара процентов в международных расчётах, это просто для справочки, хех, доля евро например более 1/3...
Пусть сначала хотя бы 10% наберёт... 😄
Весьма сомнительно, что международной валютой (вместо доллара) будет какая-то национальная валюта. Ещё более сомнительно, что это будет какая-нибудь криптовалюта. Скорее всего, такая валюта появится на основе уже существующего SDR, как в своё время ЕВРО было создано на основе ЭКЮ.
Про китайский юань в роли международной валюты совсем смешно) Немного напоминает то, как в своё время писали про становление Японии центром мира)
Да, не выдаю секрета в юане, но придется с этим в ближайшее время согласиться.
Доктор, вы из Питера?