От теории к практике. Часть 2 - страница 44

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Renat Akhtyamov:

на реале растянут спред

у них есть 20+30+30=80

этого достаточно чтобы ты не маячил со своим плюсом

у тебя счас плюс в пределах спреда

негласное приглашение в ловушку с демки на реал

;)

А если без спреда, ну или максимум в несколько пунктов, то выйдет толк?

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

да, лока нет к сожалению...

есть
 
VVT:

А если без спреда, ну или максимум в несколько пунктов, то выйдет толк?

и со спредом все норм
 
Renat Akhtyamov:
есть

я то думал что он вообще никуда ходить не будет) Ну если он хотя бы в небольшой плюс будет выходить даже минимальный на реалке, при времени стремящейся в бесконечность это уже грааль. Я конечно же в это не верю ибо чудес не бывает. Но я всегда все проверяю=) 

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

я то думал что он вообще никуда ходить не будет) Ну если он хотя бы в небольшой плюс будет выходить даже минимальный на реалке, при времени стремящейся в бесконечность это уже грааль. Я конечно же в это не верю ибо чудес не бывает. Но я всегда все проверяю=) 

сказал же

на стоимость тика надо поделить а не умножить, тогда лок

победишь треугольник - победишь рынок

только не бери в голову что в плюс вышел

направление сделок на тот момент действительно было верное, но лоты - нет

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

я то думал что он вообще никуда ходить не будет) Ну если он хотя бы в небольшой плюс будет выходить даже минимальный на реалке, при времени стремящейся в бесконечность это уже грааль. Я конечно же в это не верю ибо чудес не бывает. Но я всегда все проверяю=) 


Потому, что там дисбаланс и котировки пошли в благоприятную сторону. Могло бы быть иначе.


Чтобы получить чёткий 0, надо открыть позицию без дисбаланса. Т.е. объём должны быть одинаковы, и эта одинаковость измеряется не лотами, т.к. цена лота различна у различных пар, а, например, долларами или еще чем-нибудь абсолютным.

Например, имеем:

1) котировки

2) 1 лот = 100000 базовой валюты

Открыться без дисбаланса можно двумя путями:

1) Buy(Xeurusd) + Sell(Yeurgpb) + Sell(Zgbpusd),

2) Sell(Xeurusd) + Buy(Yeurgpb) + Buy(Zgbpusd);

где  Xeurusd, Yeurgpb и Zgbpusd - обёмы сделок.

Рассмотрим случай (1), т.е. Buy(Xeurusd) + Sell(Yeurgpb) + Sell(Zgbpusd).

Пусть Xeurusd = 1 лот и = 100000 eur

Тогда на его покупку потребуется 100000 * 1.18882 = 118882 usd

Для уравновешивания eur, потребуется продать такое же его количество в сделке по eurgpb.

Т.е. Yeurgpb = 100000 eur, т.е. 1 лот.

Продав 1 лот eurgpb, получим 100000 * 0.86580 = 86580 gpb.

Т.о. после двух сделок имеем "недостачу" 118882 usd и "избыток" 86580 gpb. В кавычках, потому что это виртуально.

Для проведения третьей сделки имеется 86580 gpb.

Т.е. Zgbpusd = 86580 gpb или 0.8658 лота.

Продав 0.8658 лота gbpusd, получим 86580 * 1.37262 = 118841 usd.

Как видно из расчетов, мы недополучим 41 usd. Это - оплата спреда.

Баланс этой конструкции будет в районе -41$ . Но это в идиале, а реально больше, т.к. 0.8658 придётся округлить до 0.86 либо до 0.87.

Пользуйтесь, но заработать на этом не получится, если у ДЦ не кривые котировки.


Аминь.

 
PapaYozh:


Потому, что там дисбаланс и котировки пошли в благоприятную сторону. Могло бы быть иначе....

а если посмотреть на эквити индикатором, не получится же?
 
PapaYozh:


Потому, что там дисбаланс и котировки пошли в благоприятную сторону. Могло бы быть иначе.


Чтобы получить чёткий 0, надо открыть позицию без дисбаланса. Т.е. объём должны быть одинаковы, и эта одинаковость измеряется не лотами, т.к. цена лота различна у различных пар, а, например, долларами или еще чем-нибудь абсолютным.

Например, имеем:

1) котировки

2) 1 лот = 100000 базовой валюты

Открыться без дисбаланса можно двумя путями:

1) Buy(Xeurusd) + Sell(Yeurgpb) + Sell(Zgbpusd),

2) Sell(Xeurusd) + Buy(Yeurgpb) + Buy(Zgbpusd);

где  Xeurusd, Yeurgpb и Zgbpusd - обёмы сделок.

Рассмотрим случай (1), т.е. Buy(Xeurusd) + Sell(Yeurgpb) + Sell(Zgbpusd).

Пусть Xeurusd = 1 лот и = 100000 eur

Тогда на его покупку потребуется 100000 * 1.18882 = 118882 usd

Для уравновешивания eur, потребуется продать такое же его количество в сделке по eurgpb.

Т.е. Yeurgpb = 100000 eur, т.е. 1 лот.

Продав 1 лот eurgpb, получим 100000 * 0.86580 = 86580 gpb.

Т.о. после двух сделок имеем "недостачу" 118882 usd и "избыток" 86580 gpb. В кавычках, потому что это виртуально.

Для проведения третьей сделки имеется 86580 gpb.

Т.е. Zgbpusd = 86580 gpb или 0.8658 лота.

Продав 0.8658 лота gbpusd, получим 86580 * 1.37262 = 118841 usd.

Как видно из расчетов, мы недополучим 41 usd. Это - оплата спреда.

Баланс этой конструкции будет в районе -41$ . Но это в идиале, а реально больше, т.к. 0.8658 придётся округлить до 0.86 либо до 0.87.

Пользуйтесь, но заработать на этом не получится, если у ДЦ не кривые котировки.


Аминь.

Вот вот верно!)спс за инфу!
 
Не пойму, зачем нужен треугольный лок, если все три пары можно запускать в плюс. Если кому нравиться, то в минус.))
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Вот вот верно!)спс за инфу!

индикатор все разрулит

так лока не получиться

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