От теории к практике. Часть 2 - страница 44
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на реале растянут спред
у них есть 20+30+30=80
этого достаточно чтобы ты не маячил со своим плюсом
у тебя счас плюс в пределах спреда
негласное приглашение в ловушку с демки на реал
;)
А если без спреда, ну или максимум в несколько пунктов, то выйдет толк?
да, лока нет к сожалению...
А если без спреда, ну или максимум в несколько пунктов, то выйдет толк?
есть
я то думал что он вообще никуда ходить не будет) Ну если он хотя бы в небольшой плюс будет выходить даже минимальный на реалке, при времени стремящейся в бесконечность это уже грааль. Я конечно же в это не верю ибо чудес не бывает. Но я всегда все проверяю=)
я то думал что он вообще никуда ходить не будет) Ну если он хотя бы в небольшой плюс будет выходить даже минимальный на реалке, при времени стремящейся в бесконечность это уже грааль. Я конечно же в это не верю ибо чудес не бывает. Но я всегда все проверяю=)
сказал же
на стоимость тика надо поделить а не умножить, тогда лок
победишь треугольник - победишь рынок
только не бери в голову что в плюс вышел
направление сделок на тот момент действительно было верное, но лоты - нет
я то думал что он вообще никуда ходить не будет) Ну если он хотя бы в небольшой плюс будет выходить даже минимальный на реалке, при времени стремящейся в бесконечность это уже грааль. Я конечно же в это не верю ибо чудес не бывает. Но я всегда все проверяю=)
Потому, что там дисбаланс и котировки пошли в благоприятную сторону. Могло бы быть иначе.
Чтобы получить чёткий 0, надо открыть позицию без дисбаланса. Т.е. объём должны быть одинаковы, и эта одинаковость измеряется не лотами, т.к. цена лота различна у различных пар, а, например, долларами или еще чем-нибудь абсолютным.
Например, имеем:
1) котировки
2) 1 лот = 100000 базовой валюты
Открыться без дисбаланса можно двумя путями:
1) Buy(Xeurusd) + Sell(Yeurgpb) + Sell(Zgbpusd),
2) Sell(Xeurusd) + Buy(Yeurgpb) + Buy(Zgbpusd);
где Xeurusd, Yeurgpb и Zgbpusd - обёмы сделок.
Рассмотрим случай (1), т.е. Buy(Xeurusd) + Sell(Yeurgpb) + Sell(Zgbpusd).
Пусть Xeurusd = 1 лот и = 100000 eur
Тогда на его покупку потребуется 100000 * 1.18882 = 118882 usd
Для уравновешивания eur, потребуется продать такое же его количество в сделке по eurgpb.
Т.е. Yeurgpb = 100000 eur, т.е. 1 лот.
Продав 1 лот eurgpb, получим 100000 * 0.86580 = 86580 gpb.
Т.о. после двух сделок имеем "недостачу" 118882 usd и "избыток" 86580 gpb. В кавычках, потому что это виртуально.
Для проведения третьей сделки имеется 86580 gpb.
Т.е. Zgbpusd = 86580 gpb или 0.8658 лота.
Продав 0.8658 лота gbpusd, получим 86580 * 1.37262 = 118841 usd.
Как видно из расчетов, мы недополучим 41 usd. Это - оплата спреда.
Баланс этой конструкции будет в районе -41$ . Но это в идиале, а реально больше, т.к. 0.8658 придётся округлить до 0.86 либо до 0.87.
Пользуйтесь, но заработать на этом не получится, если у ДЦ не кривые котировки.
Аминь.
Потому, что там дисбаланс и котировки пошли в благоприятную сторону. Могло бы быть иначе....
Потому, что там дисбаланс и котировки пошли в благоприятную сторону. Могло бы быть иначе.
Чтобы получить чёткий 0, надо открыть позицию без дисбаланса. Т.е. объём должны быть одинаковы, и эта одинаковость измеряется не лотами, т.к. цена лота различна у различных пар, а, например, долларами или еще чем-нибудь абсолютным.
Например, имеем:
1) котировки
2) 1 лот = 100000 базовой валюты
Открыться без дисбаланса можно двумя путями:
1) Buy(Xeurusd) + Sell(Yeurgpb) + Sell(Zgbpusd),
2) Sell(Xeurusd) + Buy(Yeurgpb) + Buy(Zgbpusd);
где Xeurusd, Yeurgpb и Zgbpusd - обёмы сделок.
Рассмотрим случай (1), т.е. Buy(Xeurusd) + Sell(Yeurgpb) + Sell(Zgbpusd).
Пусть Xeurusd = 1 лот и = 100000 eur
Тогда на его покупку потребуется 100000 * 1.18882 = 118882 usd
Для уравновешивания eur, потребуется продать такое же его количество в сделке по eurgpb.
Т.е. Yeurgpb = 100000 eur, т.е. 1 лот.
Продав 1 лот eurgpb, получим 100000 * 0.86580 = 86580 gpb.
Т.о. после двух сделок имеем "недостачу" 118882 usd и "избыток" 86580 gpb. В кавычках, потому что это виртуально.
Для проведения третьей сделки имеется 86580 gpb.
Т.е. Zgbpusd = 86580 gpb или 0.8658 лота.
Продав 0.8658 лота gbpusd, получим 86580 * 1.37262 = 118841 usd.
Как видно из расчетов, мы недополучим 41 usd. Это - оплата спреда.
Баланс этой конструкции будет в районе -41$ . Но это в идиале, а реально больше, т.к. 0.8658 придётся округлить до 0.86 либо до 0.87.
Пользуйтесь, но заработать на этом не получится, если у ДЦ не кривые котировки.
Аминь.
Вот вот верно!)спс за инфу!
индикатор все разрулит
так лока не получиться