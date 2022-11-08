От теории к практике. Часть 2 - страница 122
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Ну, так вот и предъяви либо свой стейт, либо диплом об образовании. Чего виляете, вместе с лучшим другом - secret'om? Какого хрена?
Автомат прямо говорит - он инженер-системотехник, я - квантовая физика, Vladimir - биолог, Алексей Иванов - квантовая физика,... Хрена вы всюду лезете?
Старый добрый argumentum ad hominem) Это стандартный признак отсутствия argumentum ad rem)
"Читает книгу, но видит фигу".
Я же не критикую результат. Я же говорю, что это классический конттренд. И прореживание не меняет характер инструмента.
Хе-хе... Умен ты, Док, несмотря на отсутствие диплома как такового. Вот есть в тебе, что-то такое, чего нет у дурака secret'a. Умение поддерживать дискуссию! Да-да... Это - дорогого стоит.
Я использую в своей ТС прореживание. Но, сравнительные результаты - да, надо сделать и опубликовать. Согласен.
Ну, так вот и предъяви либо свой стейт, либо диплом об образовании. Чего виляете, вместе с лучшим другом - secret'om? Какого хрена?
Я использую в своей ТС прореживание. Но, сравнительные результаты - да, надо сделать и опубликовать. Согласен.
Я, знаешь, еще помню твоё "доказательство" возможности заработка на СБ.
Сравнительные результаты хорошо, но недостаточно. Раз назвался квантовым физиком, то будь любезен веские доказательства предъяви нам, безграмотным.
что значит "позволит"? там можно скрывать вообще все, без проблем, так было всегда. мониторинг можно смотреть из-под своего профиля, там всегда все будет видно, и по публичной ссылке - там видно только то что автор мониторинга разрешил показать
Я, знаешь, еще помню твоё "доказательство" возможности заработка на СБ.
Сравнительные результаты хорошо, но недостаточно. Раз назвался квантовым физиком, то будь любезен веские доказательства предъяви нам, безграмотным.
ОК. Поработаю над этим.
Кто же спорит )). Математика это инструмент. Микроскоп. Чтобы узреть Грааль. Но прореживание это тупик. Оно не меняет Хёрста. А нет Хёрста нет денег.
Видимо, вы совсем не понимаете значение и сущность Показателя Хёрста H = H(N), характеризующего фрактальную размерность рассматриваемого временного ряда.
Заявлять, что "нет Хёрста нет денег" - это расписываться в собственной некомпетентности.
Вот вам для ознакомления статья, внимательно и вдумчиво изучите её: http://www.mathnet.ru/links/6675a7582e4104aa6a5d921061ab1127/sjim394.pdf
Литература по этой теме есть, и если приложите усилия, вы сможете углубить свои познания в этой области.
Пока же наблюдается ваша зацикленность на "Хёрсте". Наверное потому, что вам очень понравилось звучание этого слова.
Видимо, вы совсем не понимаете значение и сущность Показателя Хёрста H = H(N), характеризующего фрактальную размерность рассматриваемого временного ряда.
Заявлять, что "нет Хёрста нет денег" - это расписываться в собственной некомпетентности.
Вот вам для ознакомления статья, внимательно и вдумчиво изучите её: http://www.mathnet.ru/links/6675a7582e4104aa6a5d921061ab1127/sjim394.pdf
Литература по этой теме есть, и если приложите усилия, вы сможете углубить свои познания в этой области.
Пока же наблюдается ваша зацикленность на "Хёрсте". Наверное потому, что вам очень понравилось звучание этого слова.
Спасибо, Олег. Почитаю. Кстати, считаю его как раз через фрактальную размерность.
Что касается утверждения "нет Хёрста нет денег", то это не моё. Это нобелевские лауреаты. Безграмотные, видимо, люди.
А ну если так, то тогда это хорошо)
копия реала
в итоге - пофигу лоты, можно тупо и одну пару
главно что по тренду получилось
треугольник просто ткнул носом в правильную торговлю и делов то...
Я, знаешь, еще помню твоё "доказательство" возможности заработка на СБ.
Сравнительные результаты хорошо, но недостаточно. Раз назвался квантовым физиком, то будь любезен веские доказательства предъяви нам, безграмотным.
Не хватает нам тут только навальнинских трусов.
А еще задался вопросом. Зачем дохтуру форекс? Не совсем понятно. Может пришел полечить в эту палату? Так тут уже давно все неизлечимые.
Или может попилить форекс надумал?. Так это болезнь. Дохтор и болезнь? С умным лицом. Уууу.
А попилить можно.))) Даже младшие братья уже умеют пилить))