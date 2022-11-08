От теории к практике. Часть 2 - страница 141
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А мне почему-то ближе сравнение с Темучжином, чем с Чегеварой.
Не со всей бредовой симптоматикой удается пока справится. СБ - нестационарный процесс.
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Раньше просто у меня страничка называлась Chegevara. Оттуда и пошло ну и как-то приросло. Ну так и оставили)
Не важно. У тебя уже закрепилось "Че". Читаю твои посты с пониманием и осмысливаю. Не всегда согласен. Но остается время подумать.
.
Олег, опомнись! Ты в одной палате с 9тью. Святой Антоний тебе уже не поможет.))))))
П.с.
Выбрать лучшего из 9ти трудновато Антонию. Может выбрать не того.)))))))))
Раньше просто у меня страничка называлась Chegevara. Оттуда и пошло ну и как-то приросло. Ну так и оставили)
Да, реинкарнация дело такое) время быстро летит) В ответах правда имя остается, иногда удивляешься кто кем был)
Что Вы имеете в виду под "делать"? В какой срок с каким капиталом?
какой процент интересен хеджфондам на крипте? )
Тут что-то перепутано. Если зигзаг лишь визуализирует (отображает) данные для удобочитаемости, то где он их берет? В частности, точки, соединяемые ломаной линией? Кем строятся вершины стандартного зигзага, раз уж не им самим?
Вот простейший разворотный сигнал (1-2-3):
А вот зигзаг, построенный по его значениям:
Технически, при построении зигзага можно либо использовать значения внешнего индикатора, либо встроить оные в код зигзага.
Вот простейший разворотный сигнал (1-2-3):
А вот зигзаг, построенный по его значениям:
Технически, при построении зигзага можно либо использовать значения внешнего индикатора, либо встроить оные в код зигзага.
На самом деле это не совсем зиг заг...
Сделал индикатор, вот Твой сигнал:
А вот если его "отдалить по отсчетам" чуть подальше:
про такой бесконечный тренд я и говорил.
это по сути не зиг заг в стандартном понимании. Это как бы модель high1-low-high0, low1-high-low0
где всегда high0 > high1 || low0 < low1, а low || high это как бы коррекция. И эта модель будет все расширяться расширяться пока в бесконечность не уйдет.
ей нужно поставить ограничительный момент. да такой чтобы это был % от чего-то чтобы полностью сохранить принцип относительности.
Иначе получается, от точки отсчета зависит и характер сигнала... а это не правильно.
На самом деле это не совсем зиг заг...
Сделал индикатор, вот Твой сигнал:
А вот если его "отдалить по отсчетам" чуть подальше:
про такой бесконечный тренд я и говорил.
это по сути не зиг заг в стандартном понимании. Это как бы модель high1-low-high0, low1-high-low0
где всегда high0 > high1 || low0 < low1, а low || high это как бы коррекция. И эта модель будет все расширяться расширяться пока в бесконечность не уйдет.
ей нужно поставить ограничительный момент. да такой чтобы это был % от чего-то чтобы полностью сохранить принцип относительности.
Иначе получается, от точки отсчета зависит и характер сигнала... а это не правильно.
А, теперь понятно, что вы имели в виду. Я обычно называю это "змейкой", чтобы отличить от обычного зигзага.
В этом, на мой взгляд, действительно есть смысл. Посему, приношу извинения за свои неуместные комментарии в ваш адрес и удаляю их.
В случае СБ отношение меньшего колена змейки к соседнему большему распределено по стандартному равномерному распределению. Для змейки на реальных ценах особого отклонения от этого не заметил.
Вообще, по моим наблюдениям, сильное отклонение от СБ заметно только на приращениях цен, да и то - в основном только на маленьких масштабах.
эх, доктор... ты уверовал в Хёрста аки в Бога... а это всего лишь ещё одна разновидность сектантства, коим несть числа.
Когда в руках молоток - все кажется гвоздями :)))