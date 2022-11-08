От теории к практике. Часть 2 - страница 160

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Aleksei Stepanenko:

Вы же молчите, как партизан о том, какую математику используете.

)))))

Поверьте, я использую самую обычную традиционную математику, изучать которую начинают еще в средней школе. Пытаюсь прикладывать правильной стороной к нужным местам.

[Удален]  
Я понял, важен не размер колёсиков, а точка приложения! Надо обдумать это
 
Aleksei Stepanenko:
Я понял, важен не размер колёсиков, а точка приложения! Надо обдумать это
Drinks 
 
Aleksey Nikolayev:

С какой целью интересуетесь?

Форум - место для общения. Для практики есть другие разделы (Маркет, Сигналы или Фриланс).

Это был риторичкский вопрос, ответ на него мы оба знаем.

Ваше общение сводится к унижению собеседника. Вас распирает от осознания собственного превосходства в некоторых областях математики. Но вам не хватает внимания, а тут "какой-то прохвост собрал аудиторию". И вы пытаетесь его пристыдить тем, что, по вашему мнению, он не знает того, что знаете вы.
 
secret:
"Как стабильно вынимать деньги из рынка")
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Maxim Kuznetsov:

какой Шарп, об чём вы?  кому он там сдался...

Не всем инженерам интересен теормех, но это не мешает данной науке быть основой инженерного дела. С теорией риска в трейдинге примерно та же картина. 

 
PapaYozh:
Ваше общение сводится к унижению собеседника. Вас распирает от осознания собственного превосходства в некоторых областях математики. Но вам не хватает внимания, а тут "какой-то прохвост собрал аудиторию". И вы пытаетесь его пристыдить тем, что, по вашему мнению, он не знает того, что знаете вы.

Глупости пишете. Всего лишь продолжаю развивать тему необходимости диверсификации, начатую мною во втором сообщении этой ветки.

 
Я на несколько страниц расписал на форуме, применив исключительно финансовую математику., показав рыночный баланс. Попробуйте без математики, череп треснет. А далее, как на практике извлечь прибыль из баланса? МАшками и прореживанием? Ну не смешите только этими инструментами, которые помогают лишь оценить исторические данные и совместить с политикой и погодой, например
 
Рынок финансовый. Какая здесь математика работает?
Правильно, финансовая! 
И больше никакой.
 
Renat Akhtyamov:
Я на несколько страниц расписал на форуме, применив исключительно финансовую математику., показав рыночный баланс. Попробуйте без математики, череп треснет. А далее, как на практике извлечь прибыль из баланса? МАшками и прореживанием? Ну не смешите только этими инструментами, которые помогают лишь оценить исторические данные и совместить с политикой и погодой, например

Не пущаютЬ куклы математиков и физиков с мешками в трейдинг за деньгами. Только бедных баскаковых, крановщиков, шиномонтажников.)

Ринат, не поддавайся блохам, чешись.  Покажи им свежую картинку, прошлая устарела. Пусть позавидуют.

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