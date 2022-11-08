От теории к практике. Часть 2 - страница 160
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Вы же молчите, как партизан о том, какую математику используете.
)))))
Поверьте, я использую самую обычную традиционную математику, изучать которую начинают еще в средней школе. Пытаюсь прикладывать правильной стороной к нужным местам.
Я понял, важен не размер колёсиков, а точка приложения! Надо обдумать это
С какой целью интересуетесь?
Форум - место для общения. Для практики есть другие разделы (Маркет, Сигналы или Фриланс).
"Как стабильно вынимать деньги из рынка")
какой Шарп, об чём вы? кому он там сдался...
Не всем инженерам интересен теормех, но это не мешает данной науке быть основой инженерного дела. С теорией риска в трейдинге примерно та же картина.
Глупости пишете. Всего лишь продолжаю развивать тему необходимости диверсификации, начатую мною во втором сообщении этой ветки.
Я на несколько страниц расписал на форуме, применив исключительно финансовую математику., показав рыночный баланс. Попробуйте без математики, череп треснет. А далее, как на практике извлечь прибыль из баланса? МАшками и прореживанием? Ну не смешите только этими инструментами, которые помогают лишь оценить исторические данные и совместить с политикой и погодой, например
Не пущаютЬ куклы математиков и физиков с мешками в трейдинг за деньгами. Только бедных баскаковых, крановщиков, шиномонтажников.)
Ринат, не поддавайся блохам, чешись. Покажи им свежую картинку, прошлая устарела. Пусть позавидуют.