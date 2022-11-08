От теории к практике. Часть 2 - страница 14

Новый комментарий
 
Evgeniy Chumakov:


Читай выше я уже выкладывал.

https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page17#comment_21702052

Я и так знаю, что она сольет.

 
Alexander_K:

Да, вроде , Евгений уже выложил:

Выберем скользящее окно данных = 7200 значений, что соответствует недельному скользящему окну на ценах, к примеру, закрытия CLOSE M1.
На каждом шаге рассчитываем сумму приращений SUM в этом скользящем окне. 

Потом линии канала D = +/- (2.5758 * b* Sqrt(7200)), где b - среднее значение модулей приращений в выборке

Купить, если SUM < -D закрытие при SUM >= 0

Продать, если SUM > D закрытие при SUM <= 0

Ну так выкладывай сюда результат на обучающей выборке!

Я что, зря 1 000 000 000 значений генерировал?

 
Alexander_K:

Ну, вот показали вам как надо зарабатывать на СБ и что? Д

Нет, не показали.

Пока несколько часов ты вертишься как уж на сковородке.

Эта система сольется даже на обучающей выборке

 
Alexander_K:

Мне больше интересна психология трейдеров, которые работают с СБ.

Вот совсем не понимаю - зачем это нужно. Ну, вот показали вам как надо зарабатывать на СБ и что? Дальнейший шаг, очевидно - свести реальный ценовой ряд к СБ и дело в шляпе. А вот не тут-то было! Я потратил на эту задачу минимум год - ничего не вышло...

Ужасающие тренды, губительные для контртрендовой стратегии устранить практически невозможно.

Рынок - гораздо сложнее СБ. Точка.

Завязывайте курить мухоморы, это ведет к потере наличности)
 
denis.eremin:

Ну так выкладывай сюда результат на обучающей выборке!

Я что, зря 1 000 000 000 значений генерировал?

Для статистической достоверности эксперимента, его длину надо мерять не в количестве точек, а в количестве сделок. А у него всего 10 сделок вышло. Надо хотя бы несколько десятков, а лучше пару сотен.
 
secret:
Для статистической достоверности эксперимента, его длину надо мерять не в количестве точек, а в количестве сделок. А у него всего 10 сделок вышло. Надо хотя бы несколько десятков, а лучше пару сотен.

Сейчас проверим

 
Alexander_K:

Мне больше интересна психология трейдеров, которые работают с СБ.

Вот совсем не понимаю - зачем это нужно. Ну, вот показали вам как надо зарабатывать на СБ и что? Дальнейший шаг, очевидно - свести реальный ценовой ряд к СБ и дело в шляпе. А вот не тут-то было! Я потратил на эту задачу минимум год - ничего не вышло...

Ужасающие тренды, губительные для контртрендовой стратегии устранить практически невозможно.

Рынок - гораздо сложнее СБ. Точка.

утверждение не новое, я его тут уже слышал... Объясните чем рынок отличается от СБ. Покажите пару примеров. Я знаю чем) и не могу сказать, что он сложнее, скорее наоборот. Но с радостью прочитаю стороннее мнение. 

И второе. Всю ветку читать неохота, но потенциал в ней теоретически есть. Наша задача находить закономерности на рынке и торговать их. Но в случае с графиком может быть непонятно с каким процессом мы имеем дело и что нужно сделать, чтобы найти закономерность. Поэтому предлагаю разработать механизм нахождения закономерностей на графиках с уже известными характеристиками. Например взять фрактальный график типа этого

 

И создать алгоритм, который сам найдет закономерности на этом графике. Не просто оптимизацией подобрать правильные параметры для робота, а именно разработать механизм, который определит закономерности. Потом усложним задачу и адаптируем на реальный рынок. 

Если надо, я могу скинуть файл с данными для этого графика, и каждый сможет загрузить его в терминал.

Можно взять любую другую фрактальную функцию, например вейрштрассе.

[Удален]  
вейрштрассе 
 
Alexander_K:

А это что???

Что-то мне резко поплохело от этого разговора... Пошел-ка я отсюда...

Нет, не 10 сделок


 
Alexander_K:

Молодца! Похоже... И что же у тебя получилось?

Похоже? Так мне еще за тебя считать надо?

1...789101112131415161718192021...180
Новый комментарий