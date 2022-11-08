От теории к практике. Часть 2 - страница 164
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а если эквити меньше баланса раз в 100, то сколько снимешь?
например на балансе 100 баксов
так сколько?
А, ну, логично, да
А, ну, логично, да
на это и намекает Чингиз
то есть забацать сигнал на вход выход - это даже не пол дела
гораздо важнее уметь подтягивать экви к балансу
конечно
это позжецель - 2 в 10-ой*100%
конечно
это позжецель - 2 в 10-ой*100%
ой...Йоооу
где-то у кого-то я это уже слышал ;-)
только там было "без проигрышных сделок" ещё
ой...Йоооу
где-то у кого-то я это уже слышал ;-)
только там было "без проигрышных сделок" ещё
у кого интересно?
я бы почитал такого
у кого интересно?
я бы почитал такого
из бана выйдет, почитаешь :-)
из бана выйдет, почитаешь :-)
транс?
так он же в своих портфелях заблудился и подсказки мои не курит
транс?
так он же в своих портфелях заблудился и подсказки мои не курит
Олег-полуавтомат.
Пока извращается, индюк сверхшикарный хочет получить
может быть и получит, но толку от этого для торговли не прибавится
плавали уже там, разочарования одни
Параболический Брезенхейм (который волей-неволей отторговывает рынок):
усреднение конечно зло, но рынок примерно так растит объём и регулирует собственный темп