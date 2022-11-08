От теории к практике. Часть 2 - страница 164

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Renat Akhtyamov:

а если эквити меньше баланса раз в 100, то сколько снимешь?

например на балансе 100 баксов

так сколько?

А, ну, логично, да

 
Dmytryi Nazarchuk:

А, ну, логично, да

на это и намекает Чингиз

то есть забацать сигнал на вход выход - это даже не пол дела

гораздо важнее уметь подтягивать экви к балансу

 
Renat Akhtyamov:
конечно

это позже

цель - 2 в 10-ой*100%
Ты только все деньги мира не забирай, а то придётся нам картоху за ракушки выменивать.
 
Renat Akhtyamov:
конечно

это позже

цель - 2 в 10-ой*100%

ой...Йоооу

где-то у кого-то я это уже слышал ;-)

только там было "без проигрышных сделок" ещё 

 
Maxim Kuznetsov:

ой...Йоооу

где-то у кого-то я это уже слышал ;-)

только там было "без проигрышных сделок" ещё 

у кого интересно?

я бы почитал такого

 
Renat Akhtyamov:

у кого интересно?

я бы почитал такого

из бана выйдет, почитаешь :-) 

 
Maxim Kuznetsov:

из бана выйдет, почитаешь :-) 

транс?

так он же в своих портфелях заблудился и подсказки мои не курит

 
Renat Akhtyamov:

транс?

так он же в своих портфелях заблудился и подсказки мои не курит

Олег-полуавтомат.
 
PapaYozh:
Олег-полуавтомат.

Пока извращается, индюк сверхшикарный хочет получить

может быть и получит, но толку от этого для торговли не прибавится

плавали уже там, разочарования одни

 

Параболический Брезенхейм (который волей-неволей отторговывает рынок):

усреднение конечно зло, но рынок примерно так растит объём и регулирует собственный темп

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