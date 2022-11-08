От теории к практике. Часть 2 - страница 41

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CHINGIZ MUSTAFAEV:

Хорошо, завтра попробую. 

По идее

Это будет в локе так как движения синхронны. 

EURUSD -1,0 лот, селл

GBPUSD - 1,0 лот, бай

А это разница:

EURGBP-1,37 лота, бай и она будет меняться) 

Интересно если ничего меняться не будет , то это по идее как бы потеря потенциала где-то внутри механизма ценообразования...

нет

ничего не надо менять

;)))

 
Renat Akhtyamov:

нет

ничего не надо менять

треугольник сам все выровняет

попробуй расколи его

10 лет назад я понял как открыть такой лок и 10 лет я пытал его, чтобы получить с него вечнорастущее экви

;)))

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ПНБ и парадоксы природы

Renat Akhtyamov, 2021.04.04 08:34

Треугольник здесь такой:

Итак, любую из цен можно двигать куда угодно!

все треугольники:

однозначно !:

если в числителе дроби - покупка, в знаменателе - продажа (либо зеркально)

именно такие комбинации кроссов и мажоров нельзя допускать в торговле.

Я помню эту статью, и мне она тогда не особо интересной показалась, потому что ничего не понятно было. А сейчас даже вроде как очень. 

10 лет назад я понял как открыть такой лок и 10 лет я пытал его, чтобы получить с него вечнорастущее экви.

Да я прекрасно помню как Ты про это вечно растущее эквити упоминал.

Что-то даже вроде сигнала было как-то однажды)

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Я помню эту статью, и мне она тогда не особо интересной показалась, потому что ничего не понятно было. А сейчас даже вроде как очень. 

10 лет назад я понял как открыть такой лок и 10 лет я пытал его, чтобы получить с него вечнорастущее экви.

Да я прекрасно помню как Ты про это вечно растущее эквити упоминал.

Что-то даже вроде сигнала было как-то однажды)

Этой картинке лет 5 наверное

Факт очередного возвращения к этому вопросу

ты представляешь как все просто и сложно одновременно?

 
Renat Akhtyamov:

нет

ничего не надо менять

;)))

EURUSD -1,0 лот, селл => цена за пункт 1 USD на пятизнаке 

GBPUSD - 1,0 лот, бай  => цена за пункт 1 USD на пятизнаке 

ИТОГО: чистый лок, тут понятно (наверное))

А вот эта :

EURGBP-1,37 лота =>  цена за пункт 1.88 USD на пятизнаке 

Что? Куда она девается? Она же есть, и разница есть... хм... 

 
Renat Akhtyamov:

Этой картинке лет 5 наверное

ты представляешь как все просто и сложно одновременно?

По крайней мере это очень интересно)

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

EURUSD -1,0 лот, селл => цена за пункт 1 USD на пятизнаке 

GBPUSD - 1,0 лот, бай  => цена за пункт 1 USD на пятизнаке 

ИТОГО: чистый лок, тут понятно

А вот эта :

EURGBP-1,37 лота =>  цена за пункт 1.88 USD на пятизнаке 

Что? Куда она девается? Она же есть, и разница есть... хм... 

значит я ошибся

открывай 1.88

и лок там не чистый без кросса ;)

// ---

транс грит, что тока стоит открыть кросс дополнительно к мажорам, и все - хана делу, тока на завод

;))))

 
Renat Akhtyamov:

значит я ошибся

открывай 1.88

Ладно.. я еще раз осмыслю все это, завтра попробую понаоткрываться и посмотрю что получится, и если это реально так, а по формулам вроде все так, то это прямо таки круто)

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Ладно.. я еще раз осмыслю все это, завтра попробую понаоткрываться и посмотрю что получится, и если это реально так, а по формулам вроде все так, то это прямо таки круто)

только уточнись, не может быть что 1.88

счас проверил 1.371

 
Renat Akhtyamov:

только уточнись, не может быть что 1.88

счас проверил 1.371

Так... ну я всю эту магию расписал, Теперь какой лот? как понять каким лотом открываться?

 
Renat Akhtyamov:

только уточнись, не может быть что 1.88

счас проверил 1.371

Вот, теперь полная картина

там на самом деле простая математика, дроби сокращения и т.д. главное знать соотношения.

Только вот что из этого извлечь-то можно?

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