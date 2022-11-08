От теории к практике. Часть 2 - страница 41
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Хорошо, завтра попробую.
По идее
Это будет в локе так как движения синхронны.
EURUSD -1,0 лот, селл
GBPUSD - 1,0 лот, бай
А это разница:
EURGBP-1,37 лота, бай и она будет меняться)
Интересно если ничего меняться не будет , то это по идее как бы потеря потенциала где-то внутри механизма ценообразования...
нет
ничего не надо менять
;)))
нет
ничего не надо менять
треугольник сам все выровняет
попробуй расколи его
10 лет назад я понял как открыть такой лок и 10 лет я пытал его, чтобы получить с него вечнорастущее экви
;)))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
ПНБ и парадоксы природы
Renat Akhtyamov, 2021.04.04 08:34
Треугольник здесь такой:
Итак, любую из цен можно двигать куда угодно!
все треугольники:
однозначно !:
если в числителе дроби - покупка, в знаменателе - продажа (либо зеркально)
именно такие комбинации кроссов и мажоров нельзя допускать в торговле.
Я помню эту статью, и мне она тогда не особо интересной показалась, потому что ничего не понятно было. А сейчас даже вроде как очень.
10 лет назад я понял как открыть такой лок и 10 лет я пытал его, чтобы получить с него вечнорастущее экви.
Да я прекрасно помню как Ты про это вечно растущее эквити упоминал.
Что-то даже вроде сигнала было как-то однажды)
Я помню эту статью, и мне она тогда не особо интересной показалась, потому что ничего не понятно было. А сейчас даже вроде как очень.
10 лет назад я понял как открыть такой лок и 10 лет я пытал его, чтобы получить с него вечнорастущее экви.
Да я прекрасно помню как Ты про это вечно растущее эквити упоминал.
Что-то даже вроде сигнала было как-то однажды)
Этой картинке лет 5 наверное
Факт очередного возвращения к этому вопросу
ты представляешь как все просто и сложно одновременно?
нет
ничего не надо менять
;)))
EURUSD -1,0 лот, селл => цена за пункт 1 USD на пятизнаке
GBPUSD - 1,0 лот, бай => цена за пункт 1 USD на пятизнаке
ИТОГО: чистый лок, тут понятно (наверное))
А вот эта :
EURGBP-1,37 лота => цена за пункт 1.88 USD на пятизнаке
Что? Куда она девается? Она же есть, и разница есть... хм...
Этой картинке лет 5 наверное
ты представляешь как все просто и сложно одновременно?
По крайней мере это очень интересно)
EURUSD -1,0 лот, селл => цена за пункт 1 USD на пятизнаке
GBPUSD - 1,0 лот, бай => цена за пункт 1 USD на пятизнаке
ИТОГО: чистый лок, тут понятно
А вот эта :
EURGBP-1,37 лота => цена за пункт 1.88 USD на пятизнаке
Что? Куда она девается? Она же есть, и разница есть... хм...
значит я ошибся
открывай 1.88
и лок там не чистый без кросса ;)
// ---
транс грит, что тока стоит открыть кросс дополнительно к мажорам, и все - хана делу, тока на завод
;))))
значит я ошибся
открывай 1.88
Ладно.. я еще раз осмыслю все это, завтра попробую понаоткрываться и посмотрю что получится, и если это реально так, а по формулам вроде все так, то это прямо таки круто)
Ладно.. я еще раз осмыслю все это, завтра попробую понаоткрываться и посмотрю что получится, и если это реально так, а по формулам вроде все так, то это прямо таки круто)
только уточнись, не может быть что 1.88
счас проверил 1.371
только уточнись, не может быть что 1.88
счас проверил 1.371
Так... ну я всю эту магию расписал, Теперь какой лот? как понять каким лотом открываться?
только уточнись, не может быть что 1.88
счас проверил 1.371
Вот, теперь полная картина
там на самом деле простая математика, дроби сокращения и т.д. главное знать соотношения.
Только вот что из этого извлечь-то можно?