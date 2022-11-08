От теории к практике. Часть 2 - страница 166

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

что им дает такую возможность, то есть так свободно и без опаски управлять ценой?

А вот это уже интереснейший вопрос, который стоит отдельного обсуждения.
Честно говоря я не знаю как, может разгадка кроется в равновесии сил?А если нужно сдвинуть цену то что?
На графике нельзя например определить если котир пошел вниз то усилились условно говоря"медведи" или они ослабли по отношению к "быкам"? 
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
А вот это уже интереснейший вопрос, который стоит отдельного обсуждения.
Честно говоря я не знаю как, может разгадка кроется в равновесии сил?

разгадку я уже подробно описал на форуме

но всем же по барабану

;)

 
Renat Akhtyamov:

тут цена тупо прет против покупателей и делов то

стратегия сливная

но конечно же, интереснее не это

а то

что им дает такую возможность, то есть так свободно и без опаски управлять ценой?

до этого тупо пёрла против продавцов


 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

На графике нельзя например определить если котир пошел вниз то усилились условно говоря"медведи" или они ослабли по отношению к "быкам"? 

не, не в этом дело

 
Maxim Kuznetsov:

до этого тупо пёрла против продавцов

у них было мало денег

точнее кончились ;)

влили бы еще, дальше бы шла

 
Renat Akhtyamov:

не, не в этом дело

Объясни вкратце если не сложно.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Объясни вкратце если не сложно.

не, не сложно

терпение и труд все перетрут

обьяснять много раз одно и то же - систему терять

кому надо - найдут

 
Renat Akhtyamov:

тут цена тупо прет против покупателей и делов то

стратегия сливная

но конечно же, интереснее не это

а то

что им дает такую возможность, то есть так свободно и без опаски управлять ценой?

Правильно, Ренат.

Никто рынками не манипулирует. Так только кажется не посвященным в рынках спекулянтам.

Если "куклам" надо купить какой то валюты про запас, они покупают её там где есть ликвидность. А ликвидность это спекулянты на уровнях))

Спекулянты правильно понимают, что их ловят на стопах, играют против их толпы, но продолжают "кушать кактус".)

Это обычная и размеренная работа на рынках.

 
Uladzimir Izerski:

Правильно, Ренат.

Никто рынками не манипулирует. Так только кажется не посвященным в рынках спекулянтам.

Если "куклам" надо купить какой то валюты про запас, они покупают её там где есть ликвидность. А ликвидность это спекулянты на уровнях))

Спекулянты правильно понимают, что их ловят на стопах, играют против их толпы, но продолжают "кушать кактус".)

Это обычная и размеренная работа на рынках.

а где традиционное "заходи на мой канал" ??

 
Maxim Kuznetsov:

а где традиционное "заходи на мой канал" ??

Так заходи, не стесняйся.)

Теперь лето, нет время им заниматься. Природа, рыбалка. Самое время отдохнуть от рынков и форума.

1...159160161162163164165166167168169170171172173...180
Новый комментарий