От теории к практике. Часть 2 - страница 166
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что им дает такую возможность, то есть так свободно и без опаски управлять ценой?
А вот это уже интереснейший вопрос, который стоит отдельного обсуждения.
разгадку я уже подробно описал на форуме
но всем же по барабану
;)
тут цена тупо прет против покупателей и делов то
стратегия сливная
но конечно же, интереснее не это
а то
что им дает такую возможность, то есть так свободно и без опаски управлять ценой?
до этого тупо пёрла против продавцов
не, не в этом дело
до этого тупо пёрла против продавцов
у них было мало денег
точнее кончились ;)
влили бы еще, дальше бы шла
не, не в этом дело
Объясни вкратце если не сложно.
не, не сложно
терпение и труд все перетрут
обьяснять много раз одно и то же - систему терять
кому надо - найдут
тут цена тупо прет против покупателей и делов то
стратегия сливная
но конечно же, интереснее не это
а то
что им дает такую возможность, то есть так свободно и без опаски управлять ценой?
Правильно, Ренат.
Никто рынками не манипулирует. Так только кажется не посвященным в рынках спекулянтам.
Если "куклам" надо купить какой то валюты про запас, они покупают её там где есть ликвидность. А ликвидность это спекулянты на уровнях))
Спекулянты правильно понимают, что их ловят на стопах, играют против их толпы, но продолжают "кушать кактус".)
Это обычная и размеренная работа на рынках.
Правильно, Ренат.
Никто рынками не манипулирует. Так только кажется не посвященным в рынках спекулянтам.
Если "куклам" надо купить какой то валюты про запас, они покупают её там где есть ликвидность. А ликвидность это спекулянты на уровнях))
Спекулянты правильно понимают, что их ловят на стопах, играют против их толпы, но продолжают "кушать кактус".)
Это обычная и размеренная работа на рынках.
а где традиционное "заходи на мой канал" ??
а где традиционное "заходи на мой канал" ??
Так заходи, не стесняйся.)
Теперь лето, нет время им заниматься. Природа, рыбалка. Самое время отдохнуть от рынков и форума.