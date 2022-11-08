От теории к практике. Часть 2 - страница 146
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Я обычно называю это "змейкой", чтобы отличить от обычного зигзага. В этом, на мой взгляд, действительно есть смысл.
А есть у этой "змейки" внятный алгоритм?
А есть у этой "змейки" внятный алгоритм?
Есть два варианта. Назову их по принятой в матстате терминологии офлайн и онлайн вариантами.
1) Офлайн. Фиксируется выборка, затем находятся моменты первых достижений глобальных хай и лоу - выделяем ими главное звено змейки, которое делит остатки выборки на две части (в общем случае). Для каждой из оставшихся частей повторяем то же самое рекурсивно, только после отделения очередного звена остаток выборки остаётся уже только с одной стороны от него.
Если выборка в прошлом, то интересна правая часть змейки, а если в будущем, то левая.
2) Онлайн. Выборка пошагово наращивается и при каждом шаге змейка перестраивается. Здесь заметно сложнее, посему лень писать досконально. Сначала змейка состоит из первой пары различных тиков. Затем каждый новый тик либо продолжает последнее звено, либо создаёт новое и при этом проверяется не нарушена ли монотонность роста и убывания длин звеньев. Если она нарушена, то выбрасывается пара предпоследних вершин - это может быть повторено несколько раз.
Есть два варианта. Назову их по принятой в матстате терминологии офлайн и онлайн вариантами.
1) Офлайн. Фиксируется выборка, затем находятся моменты первых достижений глобальных хай и лоу - выделяем ими главное звено змейки, которое делит остатки выборки на две части (в общем случае). Для каждой из оставшихся частей повторяем то же самое рекурсивно, только после отделения очередного звена остаток выборки остаётся уже только с одной стороны от него.
Если выборка в прошлом, то интересна правая часть змейки, а если в будущем, то левая.
2) Онлайн. Выборка пошагово наращивается и при каждом шаге змейка перестраивается. Здесь заметно сложнее, посему лень писать досконально. Сначала змейка состоит из первой пары различных тиков. Затем каждый новый тик либо продолжает последнее звено, либо создаёт новое и при этом проверяется не нарушена ли монотонность роста и убывания длин звеньев. Если она нарушена, то выбрасывается пара предпоследних вершин - это может быть повторено несколько раз.
Это хороший признак.
Наконец то в ветке нащупали колено ЗЗ Low и начнет в ветке расти колено вверх. В смысле полезности.
Это хороший признак.
Наконец то в ветке нащупали колено ЗЗ Low и начнет в ветке расти колено вверх. В смысле полезности.
Я не настолько оптимистичен. Что бы полезного не нашли, будут пытаться с помощью найденного прогнозировать будущее. А если не получится (а это не получится никогда) - выбросят в мусор. Тупик. Можно и SMA с пользой использовать и ничего вообще больше не искать :))) Весь вопрос в чем видеть "пользу" на рынке.
Я не настолько оптимистичен. Что бы полезного не нашли, будут пытаться с помощью найденного прогнозировать будущее. А если не получится (а это не получится никогда) Тупик. Можно и SMA с пользой использовать и ничего вообще больше не искать :))) Весь вопрос в чем видеть "пользу" на рынке.
А как надо - прогнозировать будущее с помощью ненайденного?
блокчейн неотделим от экономики базового токена, то что вы описываете или бессмысленно, или бесполезно, или то и другое сразу.
Ну почему же, CBDC именно так делают, "бессмысленно и бесполезно" для юзеров, но осмысленно и полезно для эмитентов))) Хриплый так и работает, там централизованная ручная эмиссия, "блокчейн" тоже условный, ну ничего цветёт и пахнет :)
Получить токен под залог другого токена - реально, сделано, используется вовсю
А надо ли? Сам смысл кредитования теряется почти совсем. Кредит это быстрый обмен неликвида на ликвид, если по сути, закладывать кефир в обмен на усдт, с такой наценкой - абсурд, и то и то в равной степени ликвидны, подмена смысла. А совсем неликвидные щитки "почему то" никто не хочет брать под залог, редиски...
кредитование невозможно в текущих реалиях без KYC и хотя бы частичной централизации. Получить токен под залог другого токена - реально, сделано, используется вовсю.
хотя нет, вру, условно кредитование возможно )) почитайте про flashloans, вам как трейдеру будет очень интересно. Грубо говоря, имея в кармане штуку, можно заработать миллион, за минуту (если умеешь и звезды сойдутся)
сейчас есть полноценные trustless или условно trusless биржи, которые позволяют торговать как на обычной централизованной бирже, стакан, двойной аукцион, все дела
defi это тема в которую можно закопаться с головой и не вылазить полгода. по меркам этого форума я эксперт по defi, по меркам defi комьюнити - слегка продвинутый джун
Да надо бы почитать, а есть какие то рафинированные источники по теме, чтобы коротко и по сути в стиле вайт-пейпера Сатоши, про основные направления defi и dapp? Не охота бесконечный маркетинг чей то фильтровать, времени нет.
Ну почему же, CBDC именно так делают, "бессмысленно и бесполезно" для юзеров, но осмысленно и полезно для эмитентов))) Хриплый так и работает, там централизованная ручная эмиссия, "блокчейн" тоже условный, ну ничего цветёт и пахнет :)
там нету блокчейна, от слова вообще, там леджер, но децентрализация важная часть системы, которая критически важна для нормальной работы ихнего консенсуса
А надо ли?
Да! Сам неоднократно пользовался
закладывать кефир в обмен на усдт, с такой наценкой - абсурд, и то и то в равной степени ликвидны, подмена смысла.
вы что-то путаете, наценки нет, есть порог. т.е. на $1000 эфира залога вы можете взять $700 usdt, если цена эфира упадет на 30%, т.е. цена залога приблизится к $700 произойдет ликвидация.
смысл - вернуть актив не дожидаясь ликвидации.
если вы хотите 100% от стоимости залога то логично просто совершить обмен?
Да надо бы почитать, а есть какие то рафинированные источники по теме, чтобы коротко и по сути в стиле вайт-пейпера Сатоши, про основные направления defi и dapp? Не охота бесконечный маркетинг чей то фильтровать, времени нет.
экосистема эфира по всем направлениям насчитывает наверное под сотню только основных сервисов продуктов и протоколов, с половиной на картинке я вообще незнаком, при том что это далеко не все
экосистема только defi:
Я не настолько оптимистичен. Можно и SMA с пользой использовать и ничего вообще больше не искать :))) Весь вопрос в чем видеть "пользу" на рынке.
А как надо - прогнозировать будущее с помощью ненайденного?
Например так
https://iarduino.kz/blog/robot-dvizhucshijsya-po-linii-s-ispolzovaniem-pid-upravleniya.hml
Да вы батенька тот ещё оптимист)) SMA да ещё и с пользой))
В руках Мастера и карандаш - грозное оружие. Инь от Яна Маша отделяет на графике ничуть не хуже, а чаще намного лучше Многоэтажных Интегралов. Ну а а дальше каждый сам уж пользу от такого разделения извлечет пропорционально пониманию :)))))