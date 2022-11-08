От теории к практике. Часть 2 - страница 2

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Alexander_K:

Мне ближе, по своей сути, система Колдуна, которую Он изобразил на графике:

Хмм...

Вот, казалось бы, все в нем указывает на Грааль, а вот ...

А если тренд будет как на BTC?

Это ничто иное как границы волатильности. 

 
Вот, никогда такого не было - и опять... 
 
Вроде как, основываются на Золотом сечении. Ничего такого сверхъестественного.
Файлы:
5cd745.jpg  47 kb
 
spiderman8811:

А если тренд будет как на BTC?

Это ничто иное как границы волатильности. 

Теоретический ноль, всегда будет идти за трендом.
Главное чтоб этот ноль, не запаздывал.

 
Alexander_K:

Начнем с того - где я пропадал и что нового узнал?

Да, собственно, никуда я не исчезал, а просто проводил время на СмартЛабе.

И что?

Хмм... Это было , по крайней мере, интересно.

Большинство людей там не шарят от слова "совсем", а основные умы сосредоточены на познании "гистерезиса" на рынке.

Выкладывают вот такие картинки и жаждут узреть в них Грааль:

Лидером там является некто Б.Гудылин - мой очень хороший знакомый, который, собственно, задает тон в этих исследованиях.

два варианта построения (ни один пока не попробовал, поэтому не факт)

1.

2. https://whatisbirga.com/kiyanitsa_fibo5.html

а этот третий (свой собственный !!!) ващьпе дарю:

   for(i=indBars; i>=0; i--)
   {
      s1[i]=MathArctan(iClose(Symbol(),Period(),i));
      s0[i]=MathArctan(iClose(Symbol(),Period(),i+shift));
   }

не понравилось, даже на демке

;)))))

 
Alexander_K:

Мне ближе, по своей сути, система Колдуна, которую Он изобразил на графике:

Хмм...

Вот, казалось бы, все в нем указывает на Грааль, а вот ...

так чтоли?

https://www.mql5.com/ru/forum/362695/page38#comment_21300357

а тут видос, вроде бы элементарщина

делаешь в динамике и делов то

;)

https://www.mql5.com/ru/forum/361109/page65#comment_21673533

 

Что-то похоже было из этой серии ранее

https://www.mql5.com/ru/forum/119394/page4

Подскажите, пожалуйста, как построить сигмоид
Подскажите, пожалуйста, как построить сигмоид
  • 2009.08.06
  • www.mql5.com
Подскажите, пожалуйста, как построить сигмоид на MQL в масштабе графика котировок с привязкой к линиям индикатора, например, МА...
 
Renat Akhtyamov:

два варианта построения (ни один пока не попробовал, поэтому не факт)

1.

2. https://whatisbirga.com/kiyanitsa_fibo5.html

а этот третий (свой собственный !!! ) ващьпе дарю:

   for(i=indBars; i>=0; i--)
   {
      s1[i]=MathArctan(iClose(Symbol(),Period(),i));
      s0[i]=MathArctan(iClose(Symbol(),Period(),i+shift));
   }

не понравилось, даже на демке

;)))))

Что-то напомнило: роль КПСС непрерывно возрастает, но в итоге сойдёт к нулю. 

 
Алексей Тарабанов:

Что-то напомнило: роль КПСС непрерывно возрастает, но в итоге сойдёт к нулю. 

на форексе все познается в динамике

индюк Гульдмана не отстает - первый признах двойственного расчета: слева-направо + справа-налево

а такое в динамике ничего хорошего не даст и красиво только в статике.

не остановился же он, продолжает читать и то и другое ...
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