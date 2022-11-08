От теории к практике. Часть 2 - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мне ближе, по своей сути, система Колдуна, которую Он изобразил на графике:
Хмм...
Вот, казалось бы, все в нем указывает на Грааль, а вот ...
А если тренд будет как на BTC?
Это ничто иное как границы волатильности.
А если тренд будет как на BTC?
Это ничто иное как границы волатильности.
Теоретический ноль, всегда будет идти за трендом.
Главное чтоб этот ноль, не запаздывал.
Начнем с того - где я пропадал и что нового узнал?
Да, собственно, никуда я не исчезал, а просто проводил время на СмартЛабе.
И что?
Хмм... Это было , по крайней мере, интересно.
Большинство людей там не шарят от слова "совсем", а основные умы сосредоточены на познании "гистерезиса" на рынке.
Выкладывают вот такие картинки и жаждут узреть в них Грааль:
Лидером там является некто Б.Гудылин - мой очень хороший знакомый, который, собственно, задает тон в этих исследованиях.
два варианта построения (ни один пока не попробовал, поэтому не факт)
1.
2. https://whatisbirga.com/kiyanitsa_fibo5.html
а этот третий (свой собственный !!!) ващьпе дарю:
for(i=indBars; i>=0; i--)
{
s1[i]=MathArctan(iClose(Symbol(),Period(),i));
s0[i]=MathArctan(iClose(Symbol(),Period(),i+shift));
}
не понравилось, даже на демке
;)))))
Мне ближе, по своей сути, система Колдуна, которую Он изобразил на графике:
Хмм...
Вот, казалось бы, все в нем указывает на Грааль, а вот ...
так чтоли?
https://www.mql5.com/ru/forum/362695/page38#comment_21300357
а тут видос, вроде бы элементарщина
делаешь в динамике и делов то
;)
https://www.mql5.com/ru/forum/361109/page65#comment_21673533
Что-то похоже было из этой серии ранее
https://www.mql5.com/ru/forum/119394/page4
два варианта построения (ни один пока не попробовал, поэтому не факт)
1.
2. https://whatisbirga.com/kiyanitsa_fibo5.html
а этот третий (свой собственный !!! ) ващьпе дарю:
for(i=indBars; i>=0; i--)
{
s1[i]=MathArctan(iClose(Symbol(),Period(),i));
s0[i]=MathArctan(iClose(Symbol(),Period(),i+shift));
}
не понравилось, даже на демке
;)))))
Что-то напомнило: роль КПСС непрерывно возрастает, но в итоге сойдёт к нулю.
Что-то напомнило: роль КПСС непрерывно возрастает, но в итоге сойдёт к нулю.
на форексе все познается в динамике
индюк Гульдмана не отстает - первый признах двойственного расчета: слева-направо + справа-налево
а такое в динамике ничего хорошего не даст и красиво только в статике.не остановился же он, продолжает читать и то и другое ...