От теории к практике. Часть 2 - страница 7

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Alexander_K:

Вообще-то все так и есть. Ценовой ряд сложнее СБ.

конечно сложно, если пытаться над ним глумиться

надо понимать сам рыночный процесс, а не выдумывать - как бы в очередной раз обработать историю.

 
Alexander_K:

Вообще-то все так и есть. Ценовой ряд сложнее СБ.

Угу, конечно.

И чем именно со статистической точки зрения он сложнее?

 
Alexander_K:

Нестационарной интенсивностью тикового потока.

Охоспаде...

Это внутрисуточные циклы колебания волатильности?

Где ты тока таких слов понабирался? Это не статистика

 
Аминь
 
Aleksey Nikolayev:


Да и вообще, пора бы уже осознать, что контртрендовая торговля базируется на отрицательной зависимости между приращениями (антиперсистентность). Сама эквити вашей "диффузии" говорит о наличии участков антиперсистентности (рост эквити), перемежаемых участками тренда/персистентности (просадка эквити).

А вообще-то мысль интересная - график эквити  как индикатор степени персистентности/ антиперсистентности. Судя по эквити это отношение меняется относительно плавно. Накинуть на эквити мув и как только ныряет под мув, переходить на виртуальную торговлю. Доходность конечно упадет, но зато Шарп возможно станет очень приличным.

 
sibirqk:

А вообще-то мысль интересная - график эквити  как индикатор степени персистентности/ антиперсистентности. Судя по эквити это отношение меняется относительно плавно. Накинуть на эквити мув и как только ныряет под мув, переходить на виртуальную торговлю. Доходность конечно упадет, но зато Шарп возможно станет очень приличным.

По-моему, проще (с точки зрения матстата) построить зигзаг на эквити и проверить согласие для выборки из длин его колен с теоретическим распределением для СБ. Обычно (в основном из-за малого размера выборки) отличие от СБ незначительное.

 

"От теории к практике." Часть 2

Надо было назвать "от теории к теории".

 

Ежели кому-то совсем уж невтерпёж попрактиковать на данном сайте какую-нибудь практическую практику, то для этого можно воспользоваться другими разделами данного сайта - "Маркет", "Фриланс", "Вебтерминал" и тд)

Форум же, по своему исходному смыслу - это базарная площадь, место для всяческой болтовни)

 
Alexander_K:

Привет, Алексей.

У меня практика уже более чем обширна. Ссылку на сигнал давать не хочу.

Задача этой ветки - подвигнуть ее участников на демонстрацию собственных успехов или неудач. Обсуждение ошибок, подсказки и т.п. Вроде, должно быть интересно.

Ну, а если ничего из этого не будет - что ж, не беда. Пусть будет просто место встреч старых друзей-противников.

Привет, Александр!

Все нормально, я за обсуждения тех вопросов, что Вы поднимаете. Просто предложил, на мой взгляд, более точное название. Но Вам, конечно, виднее.

 

Теория теорией, а на практике может быть вот так. Болт любому граалю.

Внезапно не стало связи с сервером.  Хорошо что хоть Демка ;))) Но судя по картинке пинга нет и с реальными счетами.

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