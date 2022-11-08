От теории к практике. Часть 2 - страница 7
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Вообще-то все так и есть. Ценовой ряд сложнее СБ.
конечно сложно, если пытаться над ним глумиться
надо понимать сам рыночный процесс, а не выдумывать - как бы в очередной раз обработать историю.
Вообще-то все так и есть. Ценовой ряд сложнее СБ.
Угу, конечно.
И чем именно со статистической точки зрения он сложнее?
Нестационарной интенсивностью тикового потока.
Охоспаде...
Это внутрисуточные циклы колебания волатильности?
Где ты тока таких слов понабирался? Это не статистика
Да и вообще, пора бы уже осознать, что контртрендовая торговля базируется на отрицательной зависимости между приращениями (антиперсистентность). Сама эквити вашей "диффузии" говорит о наличии участков антиперсистентности (рост эквити), перемежаемых участками тренда/персистентности (просадка эквити).
А вообще-то мысль интересная - график эквити как индикатор степени персистентности/ антиперсистентности. Судя по эквити это отношение меняется относительно плавно. Накинуть на эквити мув и как только ныряет под мув, переходить на виртуальную торговлю. Доходность конечно упадет, но зато Шарп возможно станет очень приличным.
А вообще-то мысль интересная - график эквити как индикатор степени персистентности/ антиперсистентности. Судя по эквити это отношение меняется относительно плавно. Накинуть на эквити мув и как только ныряет под мув, переходить на виртуальную торговлю. Доходность конечно упадет, но зато Шарп возможно станет очень приличным.
По-моему, проще (с точки зрения матстата) построить зигзаг на эквити и проверить согласие для выборки из длин его колен с теоретическим распределением для СБ. Обычно (в основном из-за малого размера выборки) отличие от СБ незначительное.
"От теории к практике." Часть 2
Надо было назвать "от теории к теории".
Ежели кому-то совсем уж невтерпёж попрактиковать на данном сайте какую-нибудь практическую практику, то для этого можно воспользоваться другими разделами данного сайта - "Маркет", "Фриланс", "Вебтерминал" и тд)
Форум же, по своему исходному смыслу - это базарная площадь, место для всяческой болтовни)
Привет, Алексей.
У меня практика уже более чем обширна. Ссылку на сигнал давать не хочу.
Задача этой ветки - подвигнуть ее участников на демонстрацию собственных успехов или неудач. Обсуждение ошибок, подсказки и т.п. Вроде, должно быть интересно.
Ну, а если ничего из этого не будет - что ж, не беда. Пусть будет просто место встреч старых друзей-противников.
Привет, Александр!
Все нормально, я за обсуждения тех вопросов, что Вы поднимаете. Просто предложил, на мой взгляд, более точное название. Но Вам, конечно, виднее.
Теория теорией, а на практике может быть вот так. Болт любому граалю.
Внезапно не стало связи с сервером. Хорошо что хоть Демка ;))) Но судя по картинке пинга нет и с реальными счетами.