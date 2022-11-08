От теории к практике. Часть 2 - страница 118
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Сильно разные вещи, разогнать деп, всегда достаточно случайно, даже с учетом опыта,
Конечно, это рулетка. Но кое какое знакомство с рынком, вполне годное как для начала, про некоторые детали которого нужно потом забыть как про памперсы и любимые игрушки))
Можете привести ещё несколько примеров типов используемых данных. Интересно!
В pdf_ке J.P. Morgana есть всё для ознакомления и удовлетворения любопытства. Пример что я привел правдоподобный, но не из моей практики, я не могу говорить про типы реальных потоков данных и их обработку\проторговку, это жесткое нарушение NDA. Важнее не узнать какие именно потоки данных, другие пишут и анализируют, а понять как самому находить новые типы данных влияющих на рынок. Это своего рода промышленный шпионаж в рамках закона*, этакая околоинсайдерская тема. Просто нужно направить размышления в этом направлении и научитесь, это творческая тема, приятная разуму и начать нужно не сразу со спутников а например с календаря экономических событий, писать его для начала, потом придумать как перевести в усвояемый для алгоритмов МО вид и посмотреть что из того можно получить. Потом попробовать с разными "социальными" источниками данных, разные "сентименты" плотности потоков сообщений в соцсетях по определённым темам. В качестве дешевого прокси некоторым аспектам спутниковой даты можно брать карты температур и погоды в разных точках мира, и по ним прогнозировать урожайность сх-продукции, и тп. Это бездонная тема.
Нет, не нужно выбирать из зол, познакомились с рынком, научились " разогнать деп " в игровом автомате, переходим к следующему этапу, идём на местный фондовый рынок, пишем свою первою торгово-аналитическую инфраструктуру, потом выходим на топовые европейские и американские биржи, там приспосабливаемся, ну дальше сами уже поймёте что к чему. Форекс конечно тоже есть более менее "взрослый", подростковый я бы сказал, где ECN ликвидность торгуется без скама, но туда с депо менее 100к$ лезть нет смысла. А взрослый форекс это уже институциональная тема, не для обывателя.
Скорее не менее 300к$..мне сейчас криптобирж с их совершенно гигантскими "толстыми хвостами" хватает. но если с ними что-то случится придется да... Лезть на американские биржи, и то если доступ к ним по политическим причинам не закроют)
Крипто биржи..., как же я про них забыл)) Сейчас это наверно лучший вариант как для знакомства с рынком и дешево и без кухонных выкрутасов, хотя... скам там не часто и по мелочи как в кухнях, а и один раз и на всё депо в виде exitscam((( Но по мелочи(что не жалко слить) для тренировки и чтобы научиться алготрейдингу да, криптобиржи то что доктор прописал.
да все нормально и кухни пофигу !!! ;))) :
- данные на форе просто супер-гуд! (вопросик на скрине)
- прорезки (шпильки, в прямоугольнике)
с утра было известно, что нужно продавать ;)))
https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page116#comment_22186983
Крипто биржи..., как же я про них забыл)) Сейчас это наверно лучший вариант как для знакомства с рынком и дешево и без кухонных выкрутасов, хотя... скам там не часто и по мелочи как в кухнях, а и один раз и на всё депо в виде exitscam((( Но по мелочи(что не жалко слить) для тренировки и чтобы научиться алготрейдингу да, криптобиржи то что доктор прописал.
да все нормально и кухни пофигу !!! ;))) :
- данные на форе просто супер-гуд! (вопросик на скрине)
- прорезки (шпильки, в прямоугольнике)
с утра было известно, что нужно продавать ;)))
Нормальный трейдер в этой ситуации вообще ничего бы не делал, там спред при таких колебаниях был бы в половину или треть этого движения. И какие бы ни были движения все равно ничего на этом не заработаешь.
да ты чо ? ;)
я шпильку не торгую, просто смотрю
с утра открыта продажа, вообще чихать на расширение спреда
я показал то, что котир прет вверх, а сигнал то внизззззззз, с утра- ahahaha ;)
да ты чо ? ;)
я шпильку не торгую, просто смотрю
с утра открыта продажа, вообще чихать на расширение спреда
ahahaha
Каждый сходит с ума по-своему)
сойдешь тут, точно ;)
ладно я выжил...
но почитать по приколу, сам такой был
все ведь умные, казалось бы, мысли фора посылала на три буквы
может быть таблетки не те или грибочки?
Если ряд имеет Хёрст 0.5, то никакие прореживания не изменят его. Ну сам подумай. Ряд убегает от начальной точки со средней скоростью sqrt(t). Как что-либо прореживая, можно изменить это обстоятельство?
Док, извини, я очень сильно тебя уважаю - но, ты лопух. Вместе со своим приятелем, любителем Спортлото.
Русским языком говорят - тиковый ряд обладает свойствами отличными от М1, М5 и т.п. Чтобы сохранить эти свойства, нужно аккуратно тиковый ряд прореживать.
Нет, как баран, упрется в свои исследования 100 летней давности и хоть кол на голове теши...