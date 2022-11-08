От теории к практике. Часть 2 - страница 38

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spiderman8811:

Не это ли Шурик торгует?


Нет не это, он уже наверное заипался говорить что.

А какая у вас формула? Нормализация что ли по размаху?

 
Evgeniy Chumakov:


Нет не это, он уже наверное заипался говорить что.

А какая у вас формула? Нормализация что ли по размаху?

Нет, там приращения, нарастающее значение и сквозь них еще формула....в тч и тригонометрические.

 

Renat Akhtyamov:


сдвиг вычислил, там все просто

Это усреднением????

[Удален]  

Ваши вычисление на ближайшей период какой ? по уже проверенному вычислению - можно покупать и набивать карманы зеленью.

EURUSDWeekly 1.15871 XXX  

EURUSDDaily

 
spiderman8811:

Походу.....)))) Не люблю прогнозировать

Показал свой Иксель.

Использую совсем другое, оно тоже математическое, но ближе к акустике и прочему))))

Фурье?

 
JRandomTrader:

Фурье?

Точно нет. Вокруг да около)))

В чистом виде Фурье вообще не то.

 

ПНБ Юсуфа ;) Верхний евродоллар, ниже gbpusd , самый нижний eurgbp. Это расчёт по графику баланса.

 
Evgeniy Chumakov:

ПНБ Юсуфа ;) Верхний евродоллар, ниже gbpusd , самый нижний eurgbp. Это расчёт по графику баланса.

вобщем есть профитный вариант стратегии, нашел

даю образец, думай сам

лоты:

эквити:

две разных формулы

СКО не используется

плюсом растет баланс, когда эквити падает

"треугольник будет выпит, хоть он круг едрена вошь !!!"

 
Renat Akhtyamov:

вобщем есть профитный вариант стратегии, нашел


Есть - так есть.

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике. Часть 2

SanAlex, 2021.04.10 20:33

Ваши вычисление на ближайшей период какой ? по уже проверенному вычислению - можно покупать и набивать карманы зеленью.

EURUSDWeekly 1.15871 XXX  

EURUSDDaily

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике. Часть 2

Renat Akhtyamov, 2021.04.11 11:45

вобщем есть профитный вариант стратегии, нашел

даю образец, думай сам

лоты:

эквити:

две разных формулы

СКО не используется

плюсом растет баланс, когда эквити падает

"треугольник будет выпит, хоть он круг едрена вошь !!!"


бооольше непонятных графиков =D
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