От теории к практике. Часть 2 - страница 38
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Не это ли Шурик торгует?
Нет не это, он уже наверное заипался говорить что.
А какая у вас формула? Нормализация что ли по размаху?
Нет не это, он уже наверное заипался говорить что.
А какая у вас формула? Нормализация что ли по размаху?
Нет, там приращения, нарастающее значение и сквозь них еще формула....в тч и тригонометрические.
Renat Akhtyamov:
сдвиг вычислил, там все просто
Это усреднением????
Ваши вычисление на ближайшей период какой ? по уже проверенному вычислению - можно покупать и набивать карманы зеленью.
Походу.....)))) Не люблю прогнозировать
Показал свой Иксель.
Использую совсем другое, оно тоже математическое, но ближе к акустике и прочему))))
Фурье?
Фурье?
Точно нет. Вокруг да около)))
В чистом виде Фурье вообще не то.
ПНБ Юсуфа ;) Верхний евродоллар, ниже gbpusd , самый нижний eurgbp. Это расчёт по графику баланса.
ПНБ Юсуфа ;) Верхний евродоллар, ниже gbpusd , самый нижний eurgbp. Это расчёт по графику баланса.
вобщем есть профитный вариант стратегии, нашел
даю образец, думай сам
лоты:
эквити:
две разных формулы
СКО не используется
плюсом растет баланс, когда эквити падает
"треугольник будет выпит, хоть он круг едрена вошь !!!"
вобщем есть профитный вариант стратегии, нашел
Есть - так есть.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике. Часть 2
SanAlex, 2021.04.10 20:33
Ваши вычисление на ближайшей период какой ? по уже проверенному вычислению - можно покупать и набивать карманы зеленью.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике. Часть 2
Renat Akhtyamov, 2021.04.11 11:45
вобщем есть профитный вариант стратегии, нашел
даю образец, думай сам
лоты:
эквити:
две разных формулы
СКО не используется
плюсом растет баланс, когда эквити падает
"треугольник будет выпит, хоть он круг едрена вошь !!!"