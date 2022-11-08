От теории к практике. Часть 2 - страница 20
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ну чо непонятного в ховстах???
не понятного в твоих постах. Речь не внятная. Чаша найдена и выпита?
Всё это очень печально... заработать на случайном блуждании... такое впечатление что здесь собралась опаснейшая секта тех кто решил бросить вызов здравому смыслу...
"Не стоит объяснять злым умыслом то, что можно объяснить обычной глупостью" :)
Не думаю, что надо. Предлагаю, дальше вести обсуждение.
не понятного в твоих постах. Речь не внятная. Чаша найдена и выпита?
Скорее, это тонкий намек для технических специалистов в области математики.
Распределение приращений. Рынок это совокупность покупок и продаж.
Вот и внятное объяснение пошло. А что есть приращение? Можете объяснить человеку позабывшему математические термины? (с позиции рынка)
Вот и внятное объяснение пошло. А что есть приращение? Можете объяснить человеку позабывшему математические термины? (с позиции рынка)
рынок - это лок
цена в основном колбасится в днище
естественно, что время тут ни к чему
дальше размышляйте самомтосятельно
А что есть приращение?
прирост цены - текущая - предыдущая
кстати, если обновлять страницу, то можно наблюдать как меняются сообщения и есть возможность случайно прочитать сокральные знания.
Я так и знал что тут действует заговор тайного общества, Приорат Грааля!
Я так и знал что тут действует заговор тайного общества, Приорат Грааля!
рептилоиды!