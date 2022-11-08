От теории к практике. Часть 2 - страница 76
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Что интересно, если посчитать приращение по другой формуле, а не как разницу двух значений, то сумма приращений ложится четко в интервал по формуле:
D = Sqrt(t) * b * Sqrt(t);
где: t - выборка , b - среднее абсолютное приращение за выборку.
Что интересно, если посчитать приращение по другой формуле, а не как разницу двух значений, то сумма приращений ложится четко в интервал по формуле:
D = Sqrt(t) * b * Sqrt(t);
где: t - выборка , b - среднее абсолютное приращение за выборку.
Это - формула для аномальной диффузии.
В общем случае, формула выглядит так:
D = Sqrt(t) * b * Sqrt(t);
где: t - выборка , b - среднее абсолютное приращение за выборку.
Sqrt(t) * b * Sqrt(t) = b * t;
и всего-то... ;)))
D = b * t;
А это уравнение прямой. Если коэффициент b положительный, то прямая направлена вверх, а если отрицательный, то вниз.
(ну ежели кто не знает, или не знал, не знал, и забыл, далеки уже школьные уроки))) Не знаю, учат ли этому при ЕГЭ, видимо нет.
.
С точность до наоборот. Нет способа преодолеть СБ. А рыночный ряд можно.
Вы очень сильно заблуждаетесь, утверждая, что якобы нет способа преодолеть СБ.
Вы даже пытаетесь уверить окружающих в том, что это есть математическая истина.
А ежели так, то предоставьте этому своему утверждению строгое математическое доказательство.
Я рад бы ошибаться насчет СБ. Но математика бескомпромиссная штука, доложу я вам, Тень. Вы, видимо, по образованию физик. И сильно плаваете в ТВ.
Ошибка ваша заложена в самом основании: вы пытаетесь решать задачу "зарабатывания на СБ", основываясь на ТВ и МС. А это в корне неверно.
Неужели вы, доктор, оцениваете состояние здоровья пациентов всех отделений в своей больнице (приемное, рентген, кардиология, терапия, травма, морг и т.д.) по средней температуре пациентов по всей больнице?
Вы очень сильно заблуждаетесь, утверждая, что якобы нет способа преодолеть СБ.
Вы даже пытаетесь уверить окружающих в том, что это есть математическая истина.
А ежели так, то предоставьте этому своему утверждению строгое математическое доказательство.
А заодно, наравне с secret'ом, пусть предъявит диплом об образовании. "Дабы дурь каждого всем видна была"(с)
А заодно, наравне с secret'ом, пусть предъявит диплом об образовании. "Дабы дурь каждого всем видна была"(с)
Да не нужен здесь никакой диплом, тем более от засекреченного персонажа.
Ошибка ваша заложена в самом основании: вы пытаетесь решать задачу "зарабатывания на СБ", основываясь на ТВ и МС. А это в корне неверно.
Неужели вы, доктор, оцениваете состояние здоровья пациентов всех отделений в своей больнице (приемное, рентген, кардиология, терапия, травма, морг и т.д.) по средней температуре пациентов по всей больнице?