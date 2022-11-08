От теории к практике. Часть 2 - страница 76

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Что интересно, если посчитать приращение по другой формуле, а не как разницу двух значений, то сумма приращений ложится четко в интервал по формуле:

D = Sqrt(t) * b *  Sqrt(t);

где: t - выборка , b - среднее абсолютное приращение за выборку.

  
   

 
Evgeniy Chumakov:

Что интересно, если посчитать приращение по другой формуле, а не как разницу двух значений, то сумма приращений ложится четко в интервал по формуле:

D = Sqrt(t) * b *  Sqrt(t);

где: t - выборка , b - среднее абсолютное приращение за выборку.

  
   

Это - формула для аномальной диффузии.

В общем случае, формула выглядит так:


[Удален]  

D = Sqrt(t) * b *  Sqrt(t);

где: t - выборка , b - среднее абсолютное приращение за выборку.

Sqrt(t) * b *  Sqrt(t) = b * t;

и всего-то...  ;)))

D = b * t;

А это уравнение прямой. Если коэффициент b положительный, то прямая направлена вверх, а если отрицательный, то вниз. 

(ну ежели кто не знает, или не знал, не знал, и забыл, далеки уже школьные уроки)))  Не знаю, учат ли этому при ЕГЭ, видимо нет.

[Удален]  

 

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[Удален]  
Доктор:

С точность до наоборот. Нет способа преодолеть СБ. А рыночный ряд можно.

Вы очень сильно заблуждаетесь, утверждая, что якобы нет способа преодолеть СБ.

Вы даже пытаетесь уверить окружающих в том, что это есть математическая истина.

А ежели так, то предоставьте этому своему утверждению строгое математическое доказательство. 

[Удален]  
Доктор:

Я рад бы ошибаться насчет СБ. Но математика бескомпромиссная штука, доложу я вам, Тень. Вы, видимо, по образованию физик. И сильно плаваете в ТВ.

Ошибка ваша заложена в самом основании: вы пытаетесь решать задачу "зарабатывания на СБ", основываясь на ТВ и МС. А это в корне неверно.

Неужели вы, доктор, оцениваете состояние здоровья пациентов всех отделений в своей больнице (приемное, рентген, кардиология, терапия, травма, морг и т.д.) по средней температуре пациентов по всей больнице?

 
Олег avtomat:

Вы очень сильно заблуждаетесь, утверждая, что якобы нет способа преодолеть СБ.

Вы даже пытаетесь уверить окружающих в том, что это есть математическая истина.

А ежели так, то предоставьте этому своему утверждению строгое математическое доказательство. 

А заодно, наравне с secret'ом, пусть предъявит диплом об образовании. "Дабы дурь каждого всем видна была"(с)

[Удален]  
Alexander_K2:

А заодно, наравне с secret'ом, пусть предъявит диплом об образовании. "Дабы дурь каждого всем видна была"(с)

Да не нужен здесь никакой диплом, тем более от засекреченного персонажа.

 
Олег avtomat:

Ошибка ваша заложена в самом основании: вы пытаетесь решать задачу "зарабатывания на СБ", основываясь на ТВ и МС. А это в корне неверно.

Неужели вы, доктор, оцениваете состояние здоровья пациентов всех отделений в своей больнице (приемное, рентген, кардиология, терапия, травма, морг и т.д.) по средней температуре пациентов по всей больнице?

Ваши 'глубокие' знания в ТВ и МС поистине поражают воображение.
 
Такое чувство возникает, при прочтении последних комментариев, что никому в детстве сказку про гуся, рака и щуку не читали)
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