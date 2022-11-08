От теории к практике. Часть 2 - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всё это очень печально... заработать на случайном блуждании... такое впечатление что здесь собралась опаснейшая секта тех кто решил бросить вызов здравому смыслу... может быть конечно это такая своеобразная духовная практика... попытка вырваться из железной тюрьмы конвенциальной онтологической модели... ведь очевидно что заработать можно только в том случае если исходный базис несёт в себе некую структуру или какое-то повторяющееся свойство... например преимущественная возвратность/антиперсистентность или трендоустойчивость/персистентность либо какие-то частные особенности типа больших импульсов с отчётливой границей на гистограммах распределения... может быть это некий паттерн внутри кокона траекторий либо особенность рыночного поведения при заскоках... но случайное блуждание... Норберт Винер криво усмехается читая эту тему из запредельных пространств... всё это заслуживает сожаления... лучше пойти на завод...
Так называемый здравый смысл в отношении СБ срабатывает по укоренившемуся в сознании ложному шаблону.
Я предлагаю сыграть в эту игрушку "Заработать на СБ", но несколько иначе - пошагово. (всё равно скучно на форуме, а так хоть мозги будут поддерживаться в тонусе)
Миллионы тиков СБ я не требую. Для старта мне достаточно 1000 значений.
Архив будет лежать здесь (под паролем). Кто-нибудь возьмёт на себя задачу выдачи очередного значения СБ из архива. Я на это показываю соответствующее действие.
Играть можем сколь угодно долго, пока не надоест. Или пока архив не закончится ;)
(ежели кому-то покажется, что это слишком долго, то уверяю, это не так, да и спешить нам некуда, намного больше времени прожигаете впустую, тыкаясь по разным углам)
Конкурсный счет слит и тебе скучно?
Конкурсный счет слит и тебе скучно?
Не сваливай всё в одну кучу. Одно другому не мешает.
Конкурсный счёт имеет совершенно другие задачи.
Да.
Все-таки, ветке быть.
Приглашаю в нее всех физиков, математиков, да и, вообще, заинтересованных лиц.
все посты потер ????
вот смотри, так надо:
ну чо непонятного в ховстах???
где чаша, где грааль?Белое черым, синее белым
все посты потер ????
Посты потёр, но рейтинг на сраче заработал. Может, в том и задумка?
все посты потер ????
вот смотри, так надо:
ну чо непонятного в ховстах???
где чаша, где грааль?Белое синм, синее белым
А что это такое? Можно подробнее? Я так понимаю, это распределение случайной величины?
Походу ветку можно удалять. Опять перевели в срач.
Не думаю, что надо. Предлагаю, дальше вести обсуждение.
Посты потёр, но рейтинг на сраче заработал. Может, в том и задумка?