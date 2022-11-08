От теории к практике. Часть 2 - страница 9

Новый комментарий
 
SanAlex:

в последнее время - это редко. Но пол года назад - было вообще ужас. 


Ну я уже больше полугода сижу в их терминале, не помню таких шуток.


во появилась связь, видимо форум читают.

[Удален]  
Evgeniy Chumakov:


Ну я уже больше полугода сижу в их терминале, не помню таких шуток.

сейчас гляну когда я у них зарегался и скажу точно когда это было.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Наверное обиделись на меня - не пускают в кабинет.

rrrrr23  rrrrr24

[Удален]  
Evgeniy Chumakov:


Ну я уже больше полугода сижу в их терминале, не помню таких шуток.


во появилась связь, видимо форум читают.

да! это было чуть больше полгода.

rrrrr25 

 
Alexander_K:

Вот нашел одни из самых важных его высказываний, возможно, они помогут кому-то:

1. структура движения цены не меняется с течением времени (в рамках одного инструмента)

2. все мировые активы — это разные ( но всегда неизменные) правила преобразования одной и той же псевдослучайной последовательности. Это объясняет и наблюдаемую устойчивость поведения инструментов (на которую надеются все алготрейдеры, но доказать и обосновать наличие которой не в состоянии), и возникновение гэпов (вместе со спайками) после перерывов, и корреляцию относительных приращений цен, и бурную реакцию рынка на «правильные» новости (в совокупности с искусной локализацией форс-мажоров), и ряд других наблюдаемых свойств.

Прекрасно сказано. И с пунктом 1 я абсолютно согласен.

Что такое структура движения цены?

 
Dmytryi Nazarchuk:

Что такое структура движения цены?

Всегда вправо, оно и логично что такое не меняется. 

 
Alexander_K:

Вот нашел одни из самых важных его высказываний, возможно, они помогут кому-то:

1. структура движения цены не меняется с течением времени (в рамках одного инструмента)

2. все мировые активы — это разные ( но всегда неизменные) правила преобразования одной и той же псевдослучайной последовательности. Это объясняет и наблюдаемую устойчивость поведения инструментов (на которую надеются все алготрейдеры, но доказать и обосновать наличие которой не в состоянии), и возникновение гэпов (вместе со спайками) после перерывов, и корреляцию относительных приращений цен, и бурную реакцию рынка на «правильные» новости (в совокупности с искусной локализацией форс-мажоров), и ряд других наблюдаемых свойств.

Прекрасно сказано. И с пунктом 1 я абсолютно согласен.

1. СБ тоже неизменно в смысле постоянства матожидания и дисперсии приращений)

2. Устойчивость поведения инструментов - результат работы сложных механизмов (государственных в том числе), заточенных именно на поддержание устойчивости рынка. Со времён американской депрессии и работ Кейнса стало очевидным, что сама по себе экономика неустойчива - как в целом, так и в отдельных её частях.

Но главный вопрос - почему именно ПСЕВДОслучайность?! Когда есть настоящая квантовая случайность)

 
Alexander_K:

Да, пардон.

Фразу надо привести полностью. Вот она:

"для конкретной комбинации значений параметров размах колебаний неизменен на всей доступной истории, т.е. структура движения цены не меняется с течением времени (в рамках одного инструмента)"

Это говорилось про эквити его ТС и тесты на всей доступной истории. Т.е. при разных настройках эквити идет вверх, совершая колебания одинаковой величины, что доказывает неизменность самой структуры ценовых движений, и, соответственно искусственную природу самой цены. 

Чем-то напоминает Юсуфа - после того как его ТС не сломала хребет форекса он назвал её эквити как "индекс настроения рынка")

[Удален]  
Alexander_K:

:))) А вот интересно - ломание хребта завершено или в самом разгаре? Давно, что-то, от Юсуфа нет известий...

Юсуф перешёл от теории к практике.

 
Alexander_K:

Да, пардон.

Фразу надо привести полностью. Вот она:

"для конкретной комбинации значений параметров размах колебаний неизменен на всей доступной истории, т.е. структура движения цены не меняется с течением времени (в рамках одного инструмента)


А я эту фразу прочитал, как "котировки неизменны на всей доступной истории в любой момент времени" - т.е. исторические котировки не меняются.

[Удален]  

 

.

12345678910111213141516...180
Новый комментарий