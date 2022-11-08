От теории к практике. Часть 2 - страница 72

Новый комментарий
 
Доктор:

Вы опять ошибаетесь. Я не спорю с вами. С вами спорит Рынок. А я пытаюсь вам помочь. Пока безуспешно. Вы слишком торопливы, нетерпеливы и невнимательны.

По-вашему, я невнимателен? Очень может быть.

Однако, Вы связываете СБ и рынок. Это я категорически не приемлю. Если есть аргументы - поделитесь, пожалуйста.

 
Alexander_K2:

По-вашему, я невнимателен? Очень может быть.

Однако, Вы связываете СБ и рынок. Это я категорически не приемлю. Если есть аргументы - поделитесь, пожалуйста.

Вы невнимательны. Я никогда и нигде не связывал СБ и рынок. Наоборот, если мне не изменяет память, это вы называли свои темы: "Как заработать на случайном блуждании":

Как заработать на случайном блуждании.

Теперь вы это категорически не приемлете. Объяснитесь, пожалуйста.

 
Доктор:

Вы невнимательны. Я никогда и нигде не связывал СБ и рынок. Наоборот, если мне не изменяет память, это вы называли свои темы: "Как заработать на случайном блуждании":

Теперь вы это категорически не приемлете. Объяснитесь.

А-ха...

Док... Док... Вы невнимательно читали мои статьи.

Все верно. Методом Колдуна можно преодолеть СБ, но, рыночный ряд - никогда.

Он гораздо сложнее СБ. И я пытаюсь эту простую Истину донести до страждущих. Что тут непонятного?


Зачем мне это нужно?

А я что - знаю? Видимо - миссия такая.

 
Alexander_K2:

Все верно. Методом Колдуна можно преодолеть СБ, но, рыночный ряд - никогда.

Он гораздо сложнее СБ. И я пытаюсь эту простую Истину донести до страждущих. Что тут непонятного?

С точность до наоборот. Нет способа преодолеть СБ. А рыночный ряд можно.

 
Доктор:

С точность до наоборот. Нет способа преодолеть СБ. А рыночный ряд можно.

Вы ошибаетесь насчет СБ.

 Насчет рыночного ВР - стейт покажет, как говорит мой картофельный друг. Ну, а стейт, Вы знаете где смотреть.

 
Доктор:

С точность до наоборот. Нет способа преодолеть СБ. А рыночный ряд можно.

Добро пожаловать в клуб.

Сейчас еще автомат подтянется

 
Alexander_K2:

Вы ошибаетесь насчет СБ.

 Насчет рыночного ВР - стейт покажет, как говорит мой картофельный друг. Ну, а стейт, Вы знаете где смотреть.

Я рад бы ошибаться насчет СБ. Но математика бескомпромиссная штука, доложу я вам, Тень. Вы, видимо, по образованию физик. И сильно плаваете в ТВ.

 
Доктор:

Я рад бы ошибаться насчет СБ. Но математика бескомпромиссная штука, доложу я вам, Тень. Вы, видимо, по образованию физик. И сильно плаваете в ТВ.

А-ха-ха...

Док.... Я уважаю Вас за терпение вести беседу. Поразительно!

Давайте свой ряд СБ, но без всяких покиданий форума. Вас устроит?

 
Alexander_K2:

А-ха-ха...

Док.... Я уважаю Вас за терпение вести беседу. Поразительно!

Давайте свой ряд СБ, но без всяких покиданий форума. Вас устроит?

Простите, Toddler, но я принципиально не участвую в холиварах.

 
Доктор:

Я рад бы ошибаться насчет СБ. Но математика бескомпромиссная штука, доложу я вам, Тень. Вы, видимо, по образованию физик. И сильно плаваете в ТВ.

Да, я - физик. И горжусь этим. Но, не об этом речь сейчас.

1...656667686970717273747576777879...180
Новый комментарий