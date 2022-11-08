От теории к практике. Часть 2 - страница 72
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Вы опять ошибаетесь. Я не спорю с вами. С вами спорит Рынок. А я пытаюсь вам помочь. Пока безуспешно. Вы слишком торопливы, нетерпеливы и невнимательны.
По-вашему, я невнимателен? Очень может быть.
Однако, Вы связываете СБ и рынок. Это я категорически не приемлю. Если есть аргументы - поделитесь, пожалуйста.
По-вашему, я невнимателен? Очень может быть.
Однако, Вы связываете СБ и рынок. Это я категорически не приемлю. Если есть аргументы - поделитесь, пожалуйста.
Вы невнимательны. Я никогда и нигде не связывал СБ и рынок. Наоборот, если мне не изменяет память, это вы называли свои темы: "Как заработать на случайном блуждании":
Теперь вы это категорически не приемлете. Объяснитесь, пожалуйста.
Вы невнимательны. Я никогда и нигде не связывал СБ и рынок. Наоборот, если мне не изменяет память, это вы называли свои темы: "Как заработать на случайном блуждании":
Теперь вы это категорически не приемлете. Объяснитесь.
А-ха...
Док... Док... Вы невнимательно читали мои статьи.
Все верно. Методом Колдуна можно преодолеть СБ, но, рыночный ряд - никогда.
Он гораздо сложнее СБ. И я пытаюсь эту простую Истину донести до страждущих. Что тут непонятного?
Зачем мне это нужно?
А я что - знаю? Видимо - миссия такая.
Все верно. Методом Колдуна можно преодолеть СБ, но, рыночный ряд - никогда.
Он гораздо сложнее СБ. И я пытаюсь эту простую Истину донести до страждущих. Что тут непонятного?
С точность до наоборот. Нет способа преодолеть СБ. А рыночный ряд можно.
С точность до наоборот. Нет способа преодолеть СБ. А рыночный ряд можно.
Вы ошибаетесь насчет СБ.
Насчет рыночного ВР - стейт покажет, как говорит мой картофельный друг. Ну, а стейт, Вы знаете где смотреть.
С точность до наоборот. Нет способа преодолеть СБ. А рыночный ряд можно.
Добро пожаловать в клуб.
Сейчас еще автомат подтянется
Вы ошибаетесь насчет СБ.
Насчет рыночного ВР - стейт покажет, как говорит мой картофельный друг. Ну, а стейт, Вы знаете где смотреть.
Я рад бы ошибаться насчет СБ. Но математика бескомпромиссная штука, доложу я вам, Тень. Вы, видимо, по образованию физик. И сильно плаваете в ТВ.
Я рад бы ошибаться насчет СБ. Но математика бескомпромиссная штука, доложу я вам, Тень. Вы, видимо, по образованию физик. И сильно плаваете в ТВ.
А-ха-ха...
Док.... Я уважаю Вас за терпение вести беседу. Поразительно!
Давайте свой ряд СБ, но без всяких покиданий форума. Вас устроит?
А-ха-ха...
Док.... Я уважаю Вас за терпение вести беседу. Поразительно!
Давайте свой ряд СБ, но без всяких покиданий форума. Вас устроит?
Простите, Toddler, но я принципиально не участвую в холиварах.
Я рад бы ошибаться насчет СБ. Но математика бескомпромиссная штука, доложу я вам, Тень. Вы, видимо, по образованию физик. И сильно плаваете в ТВ.
Да, я - физик. И горжусь этим. Но, не об этом речь сейчас.