От теории к практике. Часть 2 - страница 12

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Я уже знаю чем закончится.

Каждый будет уверен, что спор выиграл он.

 
Evgeniy Chumakov:

Я уже знаю чем закончится.

Каждый будет уверен, что спор выиграл он.

Почему?

Александер выложит свою ТС - мы все вместе прогоним ее на тестовой выборке.

И посмотрим, заработает она или нет.

 
Alexander_K:

Отлично.

Итак, я не стал придумывать ничего нового, а использовал систему Колдуна, изложенную, к примеру, здесь:

https://smart-lab.ru/blog/579572.php

Выборка - 7200 значений.

Квантиль - 2.5758

Смотрим:

Все, как обычно:

Вход - при пересечении верхней/нижней границы. Выход - при возврате в 0.

Сделки, естественно фиксируются по верхнему графику.

Не нужны красивые графички и картиночки - выкладывай ТС.

Мы ее прогоним на тестовой выборке.

Все

 

Человек требует обучающую выборку в миллион значений, а потом выкладывает графичек на 7000 точек....

 


Не уж то не видно, что уже три убытка подряд? Купить - Продать - Купить , прибыль только на нижнем графике, а не на верхнем.

Пи..уны Колдуны ошиблись.

[Удален]  
беднягу Колдуна заставили жевать свой пустой портмоне в МО ветке
 

Затеяли спор кто прав, кто-нет , кто покинет форум. Нет бы общаться , вон тема появилась, так хоть какой то движняк на форуме, а то было пусто.

Форум покинуть не так уж легко, некоторые даже просили профиль удалить, а всё равно вернулись.

 
Alexander_K:


Продолжение следует...

Не надо продолжения!

ТС выкладывай - прогоним ее на тестовой выборке

 
denis.eremin:

Не надо продолжения!

ТС выкладывай - прогоним ее на тестовой выборке


Да уже 1000 раз выкладывалась.

На ценах любого ТФ с любой выборкой не работает.

 
Evgeniy Chumakov:

Затеяли спор кто прав, кто-нет , кто покинет форум. Нет бы общаться , вон тема появилась, так хоть какой то движняк на форуме, а то было пусто.

Форум покинуть не так уж легко, некоторые даже просили профиль удалить, а всё равно вернулись.

Тут вопрос не спора.

Вопрос состоит в том, что труднее поддается прогнозированию - СБ или ценовой ряд.

Безусловно, ценовой ряд имеет скрытые закономерности, которых нет в СБ. Поэтому априори он легче пронозируется.

Но есть некоторые сектанты, которые годами бегают и утверждают обратно

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