От теории к практике. Часть 2 - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я уже знаю чем закончится.
Каждый будет уверен, что спор выиграл он.
Я уже знаю чем закончится.
Каждый будет уверен, что спор выиграл он.
Почему?
Александер выложит свою ТС - мы все вместе прогоним ее на тестовой выборке.
И посмотрим, заработает она или нет.
Отлично.
Итак, я не стал придумывать ничего нового, а использовал систему Колдуна, изложенную, к примеру, здесь:
https://smart-lab.ru/blog/579572.php
Выборка - 7200 значений.
Квантиль - 2.5758
Смотрим:
Все, как обычно:
Вход - при пересечении верхней/нижней границы. Выход - при возврате в 0.
Сделки, естественно фиксируются по верхнему графику.
Не нужны красивые графички и картиночки - выкладывай ТС.
Мы ее прогоним на тестовой выборке.
Все
Человек требует обучающую выборку в миллион значений, а потом выкладывает графичек на 7000 точек....
Не уж то не видно, что уже три убытка подряд? Купить - Продать - Купить , прибыль только на нижнем графике, а не на верхнем.
Пи..уны Колдуны ошиблись.
Затеяли спор кто прав, кто-нет , кто покинет форум. Нет бы общаться , вон тема появилась, так хоть какой то движняк на форуме, а то было пусто.
Форум покинуть не так уж легко, некоторые даже просили профиль удалить, а всё равно вернулись.
Продолжение следует...
Не надо продолжения!
ТС выкладывай - прогоним ее на тестовой выборке
Не надо продолжения!
ТС выкладывай - прогоним ее на тестовой выборке
Да уже 1000 раз выкладывалась.
На ценах любого ТФ с любой выборкой не работает.
Затеяли спор кто прав, кто-нет , кто покинет форум. Нет бы общаться , вон тема появилась, так хоть какой то движняк на форуме, а то было пусто.
Форум покинуть не так уж легко, некоторые даже просили профиль удалить, а всё равно вернулись.
Тут вопрос не спора.
Вопрос состоит в том, что труднее поддается прогнозированию - СБ или ценовой ряд.
Безусловно, ценовой ряд имеет скрытые закономерности, которых нет в СБ. Поэтому априори он легче пронозируется.
Но есть некоторые сектанты, которые годами бегают и утверждают обратно