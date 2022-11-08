От теории к практике. Часть 2 - страница 39
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Есть - так есть.
ты хоть понимаешь что у этой штуки эквити всегда в плюсе и она никогда не сольет?
ты хоть понимаешь, что когда ты выкладываешь картинку какой-то штуки с линиями, то эти картинки и формулы по которым они посчитаны понятны только тебе?
ты хоть понимаешь, что когда ты выкладываешь картинку какой-то штуки с линиями, то эти картинки и формулы по которым они посчитаны понятны только тебе?
"Первые сорок лет жизни самые сложные в детстве мужчины"
Но надо отдать ему должное, немногие занимаются анализом инструментов на таком масштабе.
Жаль, что это бесполезно.
рынок - это огромный лок
А это скорее - Да.
"Первые сорок лет жизни самые сложные в детстве мужчины"
Но надо отдать ему должное, немногие занимаются анализом инструментов на таком масштабе.
Жаль, что это бесполезно.
я поднимался на арбитраже и весьма не слабо
но было очень мнго вопросов:
1. какой оптимальный размер раздвижки?
2. какой момент времени приянть за начало расчета?
3. Раздвижка торгуется или сдвижка?
отвечаю теперь на них:
1. какой оптимальный размер раздвижки? - любой, не суть
2. какой момент времени приянть за начало расчета? - любой, ситуация не зависит от времени
3. Раздвижка торгуется или сдвижка? - всё , не суть
вопросы исчерпаны
// ---
Как торгуется черный лебедь?
а вот так:
страшно?
да нет, будем в плюсе:
я поднимался на арбитраже и весьма не слабо
но было очень мнго вопросов:
1. какой оптимальный размер раздвижки?
2. какой момент времени приянть за начало расчета?
3. Раздвижка торгуется или сдвижка?
отвечаю теперь на них:
1. какой оптимальный размер раздвижки? - любой, не суть
2. какой момент времени приянть за начало расчета? - любой, ситуация не зависит от времени
3. Раздвижка торгуется или сдвижка? - всё , не суть
вопросы исчерпаны
Потому что первым вопросом должен был быть высокоскоростной канал передачи данных и премиальные аккаунты с минимальными комиссиями. А не второстепенные задачи. Но сейчас, это весьма дорогостоящее удовольствие оправдывающее себя только при очень большом капитале.
И уж точно не известный всем терминал с однопоточным каналом обработки запросов.
Здесь по крайней мере можно об этом даже не заикаться)
Потому что первым вопросом должен был быть высокоскоростной канал передачи данных и премиальные аккаунты с минимальными комиссиями. А не второстепенные задачи. Но сейчас, это весьма дорогостоящее удовольствие оправдывающее себя только при очень большом капитале.
Здесь по крайней мере можно об этом даже не заикаться)
я про трех-ногий
там можно только посматривать изредка
например раз 2-3 дня
я поднимался на арбитраже и весьма не слабо
страшно?
меня трудно чем-либо удивить. Ну черный лебедь, ну ок ничего страшного. Что тут такого? Ну был и прошел.
меня трудно чем-либо удивить. Ну черный лебедь, ну ок ничего страшного. Что тут такого? Ну был и прошел.
я про трех-ногий
В общем, я не спорить собрался, а просто намекнуть, чтобы к картинкам были хоть какие-то пояснения. Иначе получается никому не понятный хлам.
Может приложишь подобие цифр, фактов, чего-нибудь предметного а не просто гипотез, теорий и предположений?