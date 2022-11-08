От теории к практике. Часть 2 - страница 39

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Evgeniy Chumakov:


Есть - так есть.

ты хоть понимаешь что у этой штуки эквити всегда в плюсе и она никогда не сольет?
 
Renat Akhtyamov:
ты хоть понимаешь что у этой штуки эквити всегда в плюсе и она никогда не сольет?


ты хоть понимаешь, что когда ты выкладываешь картинку какой-то штуки с линиями, то эти картинки и формулы по которым они посчитаны понятны только тебе? 

 
Evgeniy Chumakov:

ты хоть понимаешь, что когда ты выкладываешь картинку какой-то штуки с линиями, то эти картинки и формулы по которым они посчитаны понятны только тебе? 

"Первые сорок лет жизни самые сложные в детстве мужчины"

Но надо отдать ему должное, немногие занимаются анализом инструментов на таком масштабе.

Жаль, что это бесполезно.

 
Renat Akhtyamov:


рынок - это огромный лок


А это скорее - Да.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

"Первые сорок лет жизни самые сложные в детстве мужчины"

Но надо отдать ему должное, немногие занимаются анализом инструментов на таком масштабе.

Жаль, что это бесполезно.

я поднимался на арбитраже и весьма не слабо

но было очень мнго вопросов:

1. какой оптимальный размер раздвижки?

2. какой момент времени приянть за начало расчета?

3. Раздвижка торгуется или сдвижка?

отвечаю теперь на них:

1. какой оптимальный размер раздвижки? - любой, не суть

2. какой момент времени приянть за начало расчета? - любой, ситуация не зависит от времени

3. Раздвижка торгуется или сдвижка? - всё , не суть

вопросы исчерпаны

// ---

Как торгуется черный лебедь?


а вот так:

страшно?

да нет, будем в плюсе:


 
Renat Akhtyamov:

я поднимался на арбитраже и весьма не слабо

но было очень мнго вопросов:

1. какой оптимальный размер раздвижки?

2. какой момент времени приянть за начало расчета?

3. Раздвижка торгуется или сдвижка?

отвечаю теперь на них:

1. какой оптимальный размер раздвижки? - любой, не суть

2. какой момент времени приянть за начало расчета? - любой, ситуация не зависит от времени

3. Раздвижка торгуется или сдвижка? - всё , не суть

вопросы исчерпаны

Потому что первым вопросом должен был быть высокоскоростной канал передачи данных и премиальные аккаунты с минимальными комиссиями. А не второстепенные задачи. Но сейчас, это весьма дорогостоящее удовольствие оправдывающее себя только при очень большом капитале. 

И уж точно не известный всем терминал с однопоточным каналом обработки запросов.

Здесь по крайней мере можно об этом даже не заикаться)

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Потому что первым вопросом должен был быть высокоскоростной канал передачи данных и премиальные аккаунты с минимальными комиссиями. А не второстепенные задачи. Но сейчас, это весьма дорогостоящее удовольствие оправдывающее себя только при очень большом капитале. 

Здесь по крайней мере можно об этом даже не заикаться)

я про трех-ногий

там можно только посматривать изредка

например раз 2-3 дня

 
Renat Akhtyamov:

я поднимался на арбитраже и весьма не слабо

страшно?

меня трудно чем-либо удивить. Ну черный лебедь, ну ок ничего страшного. Что тут такого? Ну был и прошел.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

меня трудно чем-либо удивить. Ну черный лебедь, ну ок ничего страшного. Что тут такого? Ну был и прошел.

зарабатывать нужно на любом движении, главное чтобы оно было
 
Renat Akhtyamov:
я про трех-ногий

В общем, я не спорить собрался, а просто намекнуть, чтобы к картинкам были хоть какие-то пояснения. Иначе получается никому не понятный хлам.

Может приложишь подобие цифр, фактов, чего-нибудь предметного а не просто гипотез, теорий и предположений?

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