От теории к практике. Часть 2 - страница 33

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Evgeniy Chumakov:


Как в МТ4 получить стоимость тика на нужном баре? Или это не возможно.

можно

погугли формулы и напиши функцию

или погугли на форуме
 

Если так брать

double Point_2 = (iClose(Symbol_2,PERIOD_CURRENT,i) - iClose(Symbol_2,PERIOD_CURRENT,shift))/MarketInfo(Symbol_2,MODE_POINT);
double Profit_2 = Point_2/MarketInfo(Symbol_2,MODE_TICKVALUE);

то получается такая хрень:


 
Evgeniy Chumakov:

Если так брать

то получается такая хрень:

ну да, баланса нет

хотя он всегда есть

причем, профит=стоимость тика*приращение*лот

т.е. профит= приращение * (стоимость тика*лот)

приращение всегда есть и для всех одинаковое

соответственно обьем на форе:

(стоимость тика*лот) = профит / приращение

учитывая этот пост

https://www.mql5.com/ru/forum/361109/page63#comment_21668147

эквити всегда равно 1

итак,

обьем на форе кратно = (+/-)1 / ( стоимость тика* приращение)

если покупки равны продажам. приращения не будет

ПНБ и парадоксы природы
ПНБ и парадоксы природы
  • 2021.04.03
  • www.mql5.com
Уважаемые форумчане, мы ищем закономерности,которых нет и не могут быть в природе...
 
Renat Akhtyamov:

(стоимость тика*лот) = профит / приращение


профит / приращение = лот

 

рынку абсолютно пофигу куда пойдет цена автоматически. лишь бы сохранялся баланс автоматически

даже если цена улетит ниже нуля - это пофигу

по большому счету на движение цены влияет только разница между покупками и продажами, причем цена пойдет против большинства


 
Evgeniy Chumakov:

профит / приращение = лот

индикатор напиши, там увидишь что и как
 
Renat Akhtyamov:
индикатор напиши, там увидишь что и как


Не могу понять как рассчитать стоимость тика на баре.

 
Evgeniy Chumakov:


Не могу понять как рассчитать стоимость тика на баре.

три варианта формулы, в зависимости от пары

цену подставляй ту, которая в момент расчета

https://www.fxclub.org/faq/punkt-pointpips-stoimost-punkta-kak-ee-rasschitat/

Пункт (point,pips) стоимость пункта, как ее рассчитать? - Часто задаваемые Вопросы - Forex Club
  • www.fxclub.org
1 пункт – это минимальная единица изменения цены. Запись котировок валют с четырьмя значащими цифрами после запятой является стандартной записью по всем основным парам валют, кроме йены. При этом для пар EUR/USD или GBP/USD цена одного пункта будет равна одному доллару точно, если совершить сделку размером 10.000 единиц базовой валюты.
 
Renat Akhtyamov:

три варианта формулы, в зависимости от пары

цену подставляй ту, которая в момент расчета

https://www.fxclub.org/faq/punkt-pointpips-stoimost-punkta-kak-ee-rasschitat/


Спасибо! Сейчас гляну.

 

корочееее , что-то не получается у меня.

Смог только так (тут нет стоимости тика на каждом баре):


синий - eurusd , красный - gbpusd , зелёный - eurgbp .

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