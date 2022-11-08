От теории к практике. Часть 2 - страница 33
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Как в МТ4 получить стоимость тика на нужном баре? Или это не возможно.
можно
погугли формулы и напиши функциюили погугли на форуме
Если так брать
то получается такая хрень:
Если так брать
то получается такая хрень:
ну да, баланса нет
хотя он всегда есть
причем, профит=стоимость тика*приращение*лот
т.е. профит= приращение * (стоимость тика*лот)
приращение всегда есть и для всех одинаковое
соответственно обьем на форе:
(стоимость тика*лот) = профит / приращение
учитывая этот пост
https://www.mql5.com/ru/forum/361109/page63#comment_21668147
эквити всегда равно 1
итак,
обьем на форе кратно = (+/-)1 / ( стоимость тика* приращение)
если покупки равны продажам. приращения не будет
(стоимость тика*лот) = профит / приращение
профит / приращение = лот
рынку абсолютно пофигу куда пойдет цена автоматически. лишь бы сохранялся баланс автоматически
даже если цена улетит ниже нуля - это пофигу
по большому счету на движение цены влияет только разница между покупками и продажами, причем цена пойдет против большинства
профит / приращение = лот
индикатор напиши, там увидишь что и как
Не могу понять как рассчитать стоимость тика на баре.
Не могу понять как рассчитать стоимость тика на баре.
три варианта формулы, в зависимости от пары
цену подставляй ту, которая в момент расчета
https://www.fxclub.org/faq/punkt-pointpips-stoimost-punkta-kak-ee-rasschitat/
три варианта формулы, в зависимости от пары
цену подставляй ту, которая в момент расчета
https://www.fxclub.org/faq/punkt-pointpips-stoimost-punkta-kak-ee-rasschitat/
Спасибо! Сейчас гляну.
корочееее , что-то не получается у меня.
Смог только так (тут нет стоимости тика на каждом баре):
синий - eurusd , красный - gbpusd , зелёный - eurgbp .