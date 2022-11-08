От теории к практике. Часть 2 - страница 144
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С анонимной децентрализованной криптой будут скоро бороться как с терроризмом, по сути это и есть экономический терроризм.
Могу пожелать государствам успеха, в этом безнадежном и бессмысленном занятии :)))
P.S.
Деньги и должны быть полностью анонимными.
Расскажите Юсуф, в чем секрет оглушительного успеха метода ПНБ ?
Если коротко, ПНБ - цепь из 3-х функций природы. Они находят любую зависимость числового ряда, включая ценовой ряд, если таковой имеется в недрах ряда. Зависимость в ценовом ряде найдена, она очень сложная, обнаруживается в выборке из 300 дневных баров или 10000 часовых. Здесь не тот случай, когда, пришел, увидел - победил. Чтобы понять ПНБ нужно напрочь забыть все положения тех. и фундаментального анализов. Индикатор на основе ПНБ - вот ключ к успеху трейдеров. Сейчас ПНБ управляют 34-мя инструментами одновременно и делает до 3-х процентов прибыли в сутки. Нет никаких стрессовых ситуаций, тищь и гладь при оглушительной бури на отдельных инструментах ПНБ добились статпреимущества по большинству инструментам. О ПНБ читайте в соответствующих ветках форума. Повторяю, я запустил печатный станок на базе ПНБ.Задействованы всего один доллар. Сейчас утроил нагрузку на депозит - видимо, будет 3 или меньше. Осторожно можно констатировать, что, я сломал хребет Форексу, как и обещал.Правада, от этого я сам не рад - с Форексом нужно дружить.
Деньги и должны быть полностью анонимными.
полностью анонимным не может быть вообще ничто. любая анонимность с оговорками.
Финтех, платёжные системы сейчас "горят" тоже. Но эти хайпы я бы назвал "позитивные" долгоиграющие, они будут и в долгосроке расти, как нео-доткомы, если смотреть на десятилетия вперёд, потому что это полезно для общества, это прогресс.
так почти весь эээ новый финтех сейчас завязан на блокчейн, плюс финтех слегка устарело, defi рулит.
Если обратиться к истории, то есть много примеров в основном это было в "смутные времена", когда каждый предприимчивый "буржуй" мог заниматься сеньоражем своей мукалатуры и это всегда приводило к путанице и негативным экономическим последствиям для общества.
Все так, отличие в том, что это не чья-то "своя" макулатура - это механизм, который по своей сути гораздо надежнее предыдущих. по сути это неоденьги, были обеспеченные деньги, потом фиатные, сейчас крипта. Вернее не сейчас, а в скором будущем, сейчас это огромный рабочий POC с плюшками, которому надо дорасти, обрасти мясом, регуляциями и удобствами.
Выпуск денег и ценных бумаг должен строго контролироваться государством, также как суды и армия, производство оружия и ряд прочих институтов и сфер производств, приватизация которых нарушит стабильность государства и приведёт к анархии.
Кому должен? Государство должно контролировать выпуск своих денег, а обращение с не своими просто регулировать. или не регулировать. По-моему, появление любой наднациональной валюты это круто.
С анонимной децентрализованной криптой будут скоро бороться как с терроризмом, по сути это и есть экономический терроризм.
Уже, белые биржи очень плохо относятся к монерам и иже с ними, биткоин, эфир и т.п. к анонимным не относятся
Если коротко, ПНБ - цепь из 3-х функций природы. Они находят любую зависимость числового ряда, включая ценовой ряд, если таковой имеется в недрах ряда. Зависимость в ценовом ряде найдена, она очень сложная, обнаруживается в выборке из 300 дневных баров или 10000 часовых. Здесь не тот случай, когда, пришел, увидел - победил. Чтобы понять ПНБ нужно напрочь забыть все положения тех. и фундаментального анализов. Индикатор на основе ПНБ - вот ключ к успеху трейдеров. Сейчас ПНБ управляют 34-мя инструментами одновременно и делает до 3-х процентов прибыли в сутки. Нет никаких стрессовых ситуаций, тищь и гладь при оглушительной бури на отдельных инструментах ПНБ добились статпреимущества по большинству инструментам. О ПНБ читайте в соответствующих ветках форума. Повторяю, я запустил печатный станок на базе ПНБ.
Я не только читал ветки, но и реализовывал ваш ПНБ. Поэтому если есть возможность, расскажите поподробнее.
Если читали ветки про ПАНБ, о чем еще рассказывать? Какие у Вас остались вопросы? Подскажите, пожалуйста, как замониторить центовый счет и где лучше всего?
Если читали ветки про ПАНБ, о чем еще рассказывать? Какие у Вас остались вопросы?
Лично я этот индикатор как не крутил в тестере профита не увидел. Перерисовка с приходом новых данных как и у большинства индикаторов.
Прикручивал и к фиксированной точке отсчёта с начала трендов. 'Топливо' как говорил Юсуф просто перерисовывается , т.е. индикатор сигналит вниз, потом экстремум обновился уже индикатор сигналит вверх и т.д.
С удовольствием выслушаю как его применять правильно!
Лично я этот индикатор как не крутил в тестере профита не увидел. Перерисовка с приходом новых данных как и у большинства индикаторов.
Прикручивал и к фиксированной точке отсчёта с начала трендов. 'Топливо' как говорил Юсуф просто перерисовывается , т.е. индикатор сигналит вниз, потом экстремум обновился уже индикатор сигналит вверх и т.д.
Эх... да я тоже это делал причем его же индикатор переделывал чтобы совмещать все три линии или использовать только одну из них по-своему) но разве это важно, давай просто поддержим человека в его стараниях =)
PS: очень похоже своими схождениями расхождениями линий на поиск персистентности анти-персистентности ряда.
Не для меня, а для всех в этой ветке, чтобы все знали кто вы такой и в чем гениальность вашего открытия.
Пусть знакомство начинают с веток https://www.mql5.com/ru/forum/361109 https://www.mql5.com/ru/forum/359299
Пусть знакомство начинают с веток https://www.mql5.com/ru/forum/361109
Слышали о "синдроме ФормулЕ Рената-new-rena-axaxaxaxa" ?
Если нет, то возможно скоро мы увидим его модификацию с добавлением "ПНБ".
Никто не будет это читать, если вы в трех предложениях не можете рассказать основной принцип на котором все построено.