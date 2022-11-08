От теории к практике. Часть 2 - страница 71

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Alexander_K2:

У тебя и так от картофеля лицо треснет.

не в коня корм
 
Evgeniy Chumakov:


У тебя его нет! Успокойся уже -жук картофельный.

Заметно, что это вам надо попить валерьяночки)
 
Alexander_K2:

От тебя, что ли, курсы? 

Вовсе нет. Наоборот, хочется поучиться, систематизировать знания. На сказках о фокусниках далеко не уедете, чтобы узреть Истину нужны Знания.

 
Aleksey Nikolayev:

Вовсе нет. Наоборот, хочется поучиться, систематизировать знания. На сказках о фокусниках далеко не уедете, чтобы узреть Истину нужны Знания.

Сегодня у Александра в ветке "банный" день. Одно неловкое слово - и тебе "намылили" шею )).

 
Aleksey Nikolayev:

Вовсе нет. Наоборот, хочется поучиться, систематизировать знания. На сказках о фокусниках далеко не уедете, чтобы узреть Истину нужны Знания.

ОК. Я все еще надеюсь от тебя получить помощь. Если не интересны мои результаты - Бог с ними. Если интересны - переходи на СЛ. Поговорим.

Toddler.

 
Доктор:

Сегодня у Александра в ветке "банный" день. Одно неловкое слово - и тебе "намылили" шею )).

Протопи ты мне баньку, хозяюшка,
Раскалю я себя, распалю,
На полоке, у самого краюшка,
Я сомненья в себе истреблю.

Разомлею я до неприличности,
Ковш холодный - и все позади.
И наколка времен культа личности
Засинеет на левой груди.

 
Доктор:

Сегодня у Александра в ветке "банный" день. Одно неловкое слово - и тебе "намылили" шею )).

Я не Александр, я - Тень. Усвой это, пожалуйста, дружище.

Ну, или - Toddler. Кому как нравится.

 
Alexander_K2:

Я не Александр, я - Тень. Усвой это, пожалуйста, дружище.

Ну, или - Toddler. Кому как нравится.

Вы может и Тень, или Toddler. Или какой другой самозванец. Как вам будет угодно.

Но вы опять, как и прошлый раз, невнимательно прочитали мой пост. А я написал, цитирую: "Сегодня у Александра в ветке "банный" день". И ветка эта Александра. И приглашал он физиков и математиков. Можете сами убедиться:

Ветка Александра.

 
Доктор:

Вы может и Тень, или Toddler. Или какой другой самозванец. Как вам будет угодно.

Но вы опять, как и прошлый раз, невнимательно прочитали мой пост. А я написал, цитирую: "Сегодня у Александрав ветке "банный" день". И ветка эта Александра. И приглашал он физиков и математиков. Можете сами убедиться:


:))) Ты умен и проницателен, Док.

Но, ты вступил со мной в спор и этот спор не будет разрешен никогда. Зачем это нужно? А как Александр я буду иногда выступать здесь. Се ля ви.

 
Alexander_K2:

:))) Ты умен и проницателен, Док.

Но, ты вступил со мной в спор и этот спор не будет разрешен никогда. Зачем это нужно? А как Александр я буду иногда выступать здесь. Се ля ви.

Вы опять ошибаетесь. Я не спорю с вами. С вами спорит Рынок. А я пытаюсь вам помочь. Пока безуспешно. Вы слишком торопливы, нетерпеливы и невнимательны.

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