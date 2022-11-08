От теории к практике. Часть 2 - страница 71
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У тебя и так от картофеля лицо треснет.
У тебя его нет! Успокойся уже -жук картофельный.
От тебя, что ли, курсы?
Вовсе нет. Наоборот, хочется поучиться, систематизировать знания. На сказках о фокусниках далеко не уедете, чтобы узреть Истину нужны Знания.
Вовсе нет. Наоборот, хочется поучиться, систематизировать знания. На сказках о фокусниках далеко не уедете, чтобы узреть Истину нужны Знания.
Сегодня у Александра в ветке "банный" день. Одно неловкое слово - и тебе "намылили" шею )).
Вовсе нет. Наоборот, хочется поучиться, систематизировать знания. На сказках о фокусниках далеко не уедете, чтобы узреть Истину нужны Знания.
ОК. Я все еще надеюсь от тебя получить помощь. Если не интересны мои результаты - Бог с ними. Если интересны - переходи на СЛ. Поговорим.
Toddler.
Сегодня у Александра в ветке "банный" день. Одно неловкое слово - и тебе "намылили" шею )).
Протопи ты мне баньку, хозяюшка,
Раскалю я себя, распалю,
На полоке, у самого краюшка,
Я сомненья в себе истреблю.
Разомлею я до неприличности,
Ковш холодный - и все позади.
И наколка времен культа личности
Засинеет на левой груди.
Сегодня у Александра в ветке "банный" день. Одно неловкое слово - и тебе "намылили" шею )).
Я не Александр, я - Тень. Усвой это, пожалуйста, дружище.
Ну, или - Toddler. Кому как нравится.
Я не Александр, я - Тень. Усвой это, пожалуйста, дружище.
Ну, или - Toddler. Кому как нравится.
Вы может и Тень, или Toddler. Или какой другой самозванец. Как вам будет угодно.
Но вы опять, как и прошлый раз, невнимательно прочитали мой пост. А я написал, цитирую: "Сегодня у Александра в ветке "банный" день". И ветка эта Александра. И приглашал он физиков и математиков. Можете сами убедиться:
Вы может и Тень, или Toddler. Или какой другой самозванец. Как вам будет угодно.
Но вы опять, как и прошлый раз, невнимательно прочитали мой пост. А я написал, цитирую: "Сегодня у Александрав ветке "банный" день". И ветка эта Александра. И приглашал он физиков и математиков. Можете сами убедиться:
:))) Ты умен и проницателен, Док.
Но, ты вступил со мной в спор и этот спор не будет разрешен никогда. Зачем это нужно? А как Александр я буду иногда выступать здесь. Се ля ви.
:))) Ты умен и проницателен, Док.
Но, ты вступил со мной в спор и этот спор не будет разрешен никогда. Зачем это нужно? А как Александр я буду иногда выступать здесь. Се ля ви.
Вы опять ошибаетесь. Я не спорю с вами. С вами спорит Рынок. А я пытаюсь вам помочь. Пока безуспешно. Вы слишком торопливы, нетерпеливы и невнимательны.