От теории к практике. Часть 2 - страница 40

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CHINGIZ MUSTAFAEV:

В общем, я не спорить собрался, а просто намекнуть, чтобы к картинкам были хоть какие-то пояснения. Иначе получается никому не понятный хлам.

Может приложишь подобие цифр, фактов, чего-нибудь предметного а не просто гипотез, теорий и предположений?

практически подробно выше, даже чуток кода было

я ж не виноват что ты читаешь только последнюю страницу

;)

 
Renat Akhtyamov:
зарабатывать нужно

так проще и понятнее.

 
Renat Akhtyamov:

практически подробно выше, даже чуток кода было

я ж не виноват что ты читаешь только последнюю страницу

;)

Я читал большинство Твоих статей, про способ вычислений тоже помню.

Все это работало бы, если бы цены расходились и сходились в одной и той же точке. а такого почти никогда не бывает. всегда есть смещение.

Да в индикаторе все розово и красиво, но в реальности (там где котировка скачет) все не так весело. 

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Я читал большинство Твоих статей, про способ вычислений тоже помню.

Все это работало бы, если бы цены расходились и сходились в одной и той же точке. а такого почти никогда не бывает. всегда есть смещение.

Да в индикаторе все розово и красиво, но в реальности (там где котировка скачет) все не так весело. 

ты прав, этот вопрос мучил меня 10 лет

ответ - в двухногом арбитраже не хватает 3-ей ноги, в которой и окажатся та самя дельта

но треугольник очень крепкий орешек, очень

даже грааль на фоне треугольника:


 
Renat Akhtyamov:

ты прав, этот вопрос мучил меня 10 лет

ответ - в двухногом арбитраже не хватает 3-ей ноги, в которой и окажатся та самя дельта

но треугольник очень крепкий орешек, очень

а может это и не орешек вообще, может орешка вообще нет? Ты вычислял его существование или предпосылки к его существованию, прежде чем браться за это?

 
Renat Akhtyamov:

ты прав, этот вопрос мучил меня 10 лет

10 лет... охренеть... как у Тебя вообще терпения хватило???

И Тебе не хватает "3 ноги"?? 10 лет работы и нет основания полагать что это верный путь???

Может стоит пересмотреть свои взгляды? Сделать качественный скачок? не?

 
Renat Akhtyamov:

даже грааль на фоне треугольника

10 лет и это...

е мае.. 

слов нет...

Неужели у Тебя действительно нет ничего рабочего и гарантированных статистических аксиом на котором базируются Твои суждения? 

Все десять лет "тыканья пальцем в небо?" ? И все? 

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

а может это и не орешек вообще, может орешка вообще нет? Ты вычислял его существование или предпосылки к его существованию, прежде чем браться за это?

для проверки открываешься так (не важно где и на каком рынке, пусть демо)

EURGBP-1,37 лота, бай

EURUSD -1,0 лот, селл

GBPUSD - 1,0 лот, бай

и увидишь что эквити будет стоять на одном месте как вкопанное несколько лет

за минусом спреда и свопа

куда пойдут цены - пофигу
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

10 лет и это...

е мае.. 

слов нет...

Неужели у Тебя действительно нет ничего рабочего и гарантированных статистических аксиом на котором базируются Твои суждения? 

Все десять лет "тыканья пальцем в небо?" ? И все? 

нет

ответ найден, о чем и написано на предыдущих страницах

 
Renat Akhtyamov:

для проверки открываешься так (не важно где и на каком рынке, пусть демо)

EURGBP-1,37 лота, бай

EURUSD -1,0 лот, селл

GBPUSD - 1,0 лот, бай

и увидишь что эквити будет стоять на одном месте как вкопанное несколько лет

за минусом спреда и свопа

куда пойдут цены - пофигу

Хорошо, завтра попробую. 

По идее

Это будет в локе так как движения синхронны. 

EURUSD -1,0 лот, селл

GBPUSD - 1,0 лот, бай

А это разница:

EURGBP-1,37 лота, бай и она будет меняться) 

Интересно если ничего меняться не будет , то это по идее как бы потеря потенциала где-то внутри механизма ценообразования...

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