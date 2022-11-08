От теории к практике. Часть 2 - страница 40
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В общем, я не спорить собрался, а просто намекнуть, чтобы к картинкам были хоть какие-то пояснения. Иначе получается никому не понятный хлам.
Может приложишь подобие цифр, фактов, чего-нибудь предметного а не просто гипотез, теорий и предположений?
практически подробно выше, даже чуток кода было
я ж не виноват что ты читаешь только последнюю страницу
;)
зарабатывать нужно
так проще и понятнее.
практически подробно выше, даже чуток кода было
я ж не виноват что ты читаешь только последнюю страницу
;)
Я читал большинство Твоих статей, про способ вычислений тоже помню.
Все это работало бы, если бы цены расходились и сходились в одной и той же точке. а такого почти никогда не бывает. всегда есть смещение.
Да в индикаторе все розово и красиво, но в реальности (там где котировка скачет) все не так весело.
Я читал большинство Твоих статей, про способ вычислений тоже помню.
Все это работало бы, если бы цены расходились и сходились в одной и той же точке. а такого почти никогда не бывает. всегда есть смещение.
Да в индикаторе все розово и красиво, но в реальности (там где котировка скачет) все не так весело.
ты прав, этот вопрос мучил меня 10 лет
ответ - в двухногом арбитраже не хватает 3-ей ноги, в которой и окажатся та самя дельта
но треугольник очень крепкий орешек, очень
даже грааль на фоне треугольника:
ты прав, этот вопрос мучил меня 10 лет
ответ - в двухногом арбитраже не хватает 3-ей ноги, в которой и окажатся та самя дельтано треугольник очень крепкий орешек, очень
а может это и не орешек вообще, может орешка вообще нет? Ты вычислял его существование или предпосылки к его существованию, прежде чем браться за это?
ты прав, этот вопрос мучил меня 10 лет
10 лет... охренеть... как у Тебя вообще терпения хватило???
И Тебе не хватает "3 ноги"?? 10 лет работы и нет основания полагать что это верный путь???
Может стоит пересмотреть свои взгляды? Сделать качественный скачок? не?
даже грааль на фоне треугольника
10 лет и это...
е мае..
слов нет...
Неужели у Тебя действительно нет ничего рабочего и гарантированных статистических аксиом на котором базируются Твои суждения?
Все десять лет "тыканья пальцем в небо?" ? И все?
а может это и не орешек вообще, может орешка вообще нет? Ты вычислял его существование или предпосылки к его существованию, прежде чем браться за это?
для проверки открываешься так (не важно где и на каком рынке, пусть демо)
EURGBP-1,37 лота, бай
EURUSD -1,0 лот, селл
GBPUSD - 1,0 лот, бай
и увидишь что эквити будет стоять на одном месте как вкопанное несколько лет
за минусом спреда и свопакуда пойдут цены - пофигу
10 лет и это...
е мае..
слов нет...
Неужели у Тебя действительно нет ничего рабочего и гарантированных статистических аксиом на котором базируются Твои суждения?
Все десять лет "тыканья пальцем в небо?" ? И все?
нет
ответ найден, о чем и написано на предыдущих страницах
для проверки открываешься так (не важно где и на каком рынке, пусть демо)
EURGBP-1,37 лота, бай
EURUSD -1,0 лот, селл
GBPUSD - 1,0 лот, бай
и увидишь что эквити будет стоять на одном месте как вкопанное несколько лет
за минусом спреда и свопакуда пойдут цены - пофигу
Хорошо, завтра попробую.
По идее
Это будет в локе так как движения синхронны.
EURUSD -1,0 лот, селл
GBPUSD - 1,0 лот, бай
А это разница:
EURGBP-1,37 лота, бай и она будет меняться)
Интересно если ничего меняться не будет , то это по идее как бы потеря потенциала где-то внутри механизма ценообразования...