От теории к практике. Часть 2 - страница 163

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Renat Akhtyamov:
Планов много. Но улучшаясь постепенно , они интегрируются в самый лучший.
Возможно, но без статистики никуда. Да даже тот же самый тестер, это тоже статистический инструмент, который выдает вероятности.
Само понятие лучший/худший без статистики не определить в принципе.
Значит можно как-то просчитать заранее этот самый лучший вариант, без постепенного улучшения и не затрачивая огромного количества времени.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Возможно, но без статистики никуда. Да даже тот же самый тестер, это тоже статистический инструмент, который выдает вероятности.
Само понятие лучший/худший без статистики не определить в принципе.
Значит можно как-то просчитать заранее этот самый лучший вариант, без постепенного улучшения и не затрачивая огромного количества времени.

Чингиз, можно просчитать, наверное.

Никто ж пока не просчитал, в т.ч. и нейронки.

Или тупо не говорят о правильной стратегии нигде и ничего.

вот, за месяц без 3-х дней

заранее просчитано было только сколько будет, т.е. 300% в месяц, хотя можно выйти на любую, в пределах разумного, естественно.

статистику и я пробовал применить, но результат практически ни о чем

максимум 100-300% в год, впрочем как и любые индикаторные

 
Renat Akhtyamov:

Чингиз, можно просчитать, наверное.

Никто ж пока не просчитал, в т.ч. и нейронки.

Или тупо не говорят о правильной стратегии нигде и ничего.

вот, за месяц без 3-х дней

заранее просчитано было только сколько будет, т.е. 300% в месяц, хотя можно выйти на любую, в пределах разумного, естественно.

статистику и я пробовал применить, но результат практически ни о чем

максимум 100-300% в год, впрочем как и любые индикаторные

Ты так и не показал никому график эквити и баланса. 
Можно и больше сделать в месяц, все знают что проблема в возникающих просадках.
А вот отношение текущей  прибыли к максимальной просадке это уже другой разговор.
 
Renat Akhtyamov:

Чингиз, можно просчитать, наверное.

Никто ж пока не просчитал, в т.ч. и нейронки.

Или тупо не говорят о правильной стратегии нигде и ничего.

вот, за месяц без 3-х дней

заранее просчитано было только сколько будет, т.е. 300% в месяц, хотя можно выйти на любую, в пределах разумного, естественно.

статистику и я пробовал применить, но результат практически ни о чем

максимум 100-300% в год, впрочем как и любые индикаторные

Так красивше и солиднее


 
Dmytryi Nazarchuk:

Так красивше и солиднее

конечно

это позже

цель - 2 в 10-ой*100%
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Ты так и не показал никому график эквити и баланса. 
Можно и больше сделать в месяц, все знают что проблема в возникающих просадках.
А вот отношение текущей  прибыли к максимальной просадке это уже другой разговор.

именно этим и занимается финансовая математика

но никто ж тут не заморачивается

ну слил и слил типа

а как сделать так, чтобы эта дробь вертелась около 1.0 - я потратил лет 5, не меньше

наиувлекательнейшее занятие, кстати
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Можно и больше сделать в месяц, все знают что проблема в возникающих просадках.
А вот отношение текущей  прибыли к максимальной просадке это уже другой разговор.

Зачем нужна просадка, если в месяц утраиваешь депозит?

Кого она и зачем интересует при доходности 300% и более?

 
Dmytryi Nazarchuk:

Зачем нужна просадка, если в месяц утраиваешь депозит?

Кого она и зачем интересует при доходности 300% и более?

правильно он говорит

наличие на балансе миллиарда  может обернуться тем, что в карман положишь всего один бакс, и это максимум

 
Renat Akhtyamov:

правильно он говорит

наличие на балансе миллиарда  может обернуться тем, что в карман положишь всего один бакс

Если ты (ну, не ты, конечно) утраиваешь депозит за месяц, то кого интересует просадка?

Если ты начала с одного доллара, дошел до миллиарда и у тебя хватало мозгов снимать регулярно часть денег - какая разница какая просадка? 

 
Dmytryi Nazarchuk:

Если ты (ну, не ты, конечно) утраиваешь депозит за месяц, то кого интересует просадка?

Если ты начала с одного доллара, дошел до миллиарда и у тебя хватало мозгов снимать регулярно часть денег - какая разница какая просадка? 

а если эквити меньше баланса раз в 100, то сколько снимешь?

например на балансе 100 баксов

так сколько, есть понимание?

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