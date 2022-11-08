От теории к практике. Часть 2 - страница 163
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Планов много. Но улучшаясь постепенно , они интегрируются в самый лучший.
Возможно, но без статистики никуда. Да даже тот же самый тестер, это тоже статистический инструмент, который выдает вероятности.
Чингиз, можно просчитать, наверное.
Никто ж пока не просчитал, в т.ч. и нейронки.
Или тупо не говорят о правильной стратегии нигде и ничего.
вот, за месяц без 3-х дней
заранее просчитано было только сколько будет, т.е. 300% в месяц, хотя можно выйти на любую, в пределах разумного, естественно.
статистику и я пробовал применить, но результат практически ни о чем
максимум 100-300% в год, впрочем как и любые индикаторные
Чингиз, можно просчитать, наверное.
Никто ж пока не просчитал, в т.ч. и нейронки.
Или тупо не говорят о правильной стратегии нигде и ничего.
вот, за месяц без 3-х дней
заранее просчитано было только сколько будет, т.е. 300% в месяц, хотя можно выйти на любую, в пределах разумного, естественно.
статистику и я пробовал применить, но результат практически ни о чем
максимум 100-300% в год, впрочем как и любые индикаторные
Чингиз, можно просчитать, наверное.
Никто ж пока не просчитал, в т.ч. и нейронки.
Или тупо не говорят о правильной стратегии нигде и ничего.
вот, за месяц без 3-х дней
заранее просчитано было только сколько будет, т.е. 300% в месяц, хотя можно выйти на любую, в пределах разумного, естественно.
статистику и я пробовал применить, но результат практически ни о чем
максимум 100-300% в год, впрочем как и любые индикаторные
Так красивше и солиднее
Так красивше и солиднее
это позжецель - 2 в 10-ой*100%
Ты так и не показал никому график эквити и баланса.
именно этим и занимается финансовая математика
но никто ж тут не заморачивается
ну слил и слил типа
а как сделать так, чтобы эта дробь вертелась около 1.0 - я потратил лет 5, не меньшенаиувлекательнейшее занятие, кстати
Зачем нужна просадка, если в месяц утраиваешь депозит?
Кого она и зачем интересует при доходности 300% и более?
Зачем нужна просадка, если в месяц утраиваешь депозит?
Кого она и зачем интересует при доходности 300% и более?
правильно он говорит
наличие на балансе миллиарда может обернуться тем, что в карман положишь всего один бакс, и это максимум
правильно он говорит
наличие на балансе миллиарда может обернуться тем, что в карман положишь всего один бакс
Если ты (ну, не ты, конечно) утраиваешь депозит за месяц, то кого интересует просадка?
Если ты начала с одного доллара, дошел до миллиарда и у тебя хватало мозгов снимать регулярно часть денег - какая разница какая просадка?
Если ты (ну, не ты, конечно) утраиваешь депозит за месяц, то кого интересует просадка?
Если ты начала с одного доллара, дошел до миллиарда и у тебя хватало мозгов снимать регулярно часть денег - какая разница какая просадка?
а если эквити меньше баланса раз в 100, то сколько снимешь?
например на балансе 100 баксов
так сколько, есть понимание?