От теории к практике. Часть 2 - страница 48
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И не говори, предпочитают в чём-нибудь обвинить оппонента, а не признать свою неправоту.
;)
Мирных вам бесед))
Читая последнее , вспомнилось:₽Читаешь ветку и думаешь - лучше бы спам на почте почитал.
Ринат, я никакого отношения к этому не имею. Покажи картинку. Будем вычислять диверсанта.
Если обе валюты падают - если вторая падает сильнее чем первая , то цена в паре будет расти.
С тобой всё ещё гораздо хуже.
вариантов мульон
не заморачивайся, не суть
в локе будут бегать так, чтобы лок стал еще хуже для тебя
об этом я говорил - партия в шахматы с котировщиком-гроссмейстером
начнешь биться, все плагины в действии увидишь ;)
в итоге получится системс, которая работает как часы, сделки будут стрелять пункт в пункт
грааля короче.
сколько на это времени уйдет - это уж кому как написано.
треугольник - это святое, лучше не дергайся, разнесут в миг
начни с одной пары
на одной паре покажут столько, что череп треснет
победи долгосрочно, чтобы копеечка в кармане зашелестела
а там уж сам решишь - надо тебе треугольник бомбить или нет
;)
вариантов мульон
три
три
три падают, одна из них сильнее
две падают, другая растет
три растут
две растут одна стоит
и т.д.хре. разберешься ;)
обе падают, одна из них сильнее
здесь уже три
далее
одна падает, другая растет
обе растут
еще по три
две растут одна стоит
и т.д.
Если обе валюты падают, то три.
Если вообще динамика, то семь
Если обе валюты падают, то три.
Если вообще динамика, то семь
да не 7, а дохрена
;)
да не 7, а дохрена
;)
Ну, по формулё точно дохрена...
три
Напомнило "три яйца!"