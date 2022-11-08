От теории к практике. Часть 2 - страница 48

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PapaYozh:

И не говори, предпочитают в чём-нибудь обвинить оппонента, а не признать свою неправоту.

;)

Мирных вам бесед))

 

Читая последнее , вспомнилось:₽

Читаешь ветку и думаешь - лучше бы спам на почте почитал.
 
Uladzimir Izerski:

Ринат, я никакого отношения к этому не имею. Покажи картинку. Будем вычислять диверсанта. 

в личку написал
 
Evgeniy Chumakov:


Если обе валюты падают - если вторая падает сильнее чем первая , то цена в паре будет расти.

С тобой всё ещё гораздо хуже.

вариантов мульон

не заморачивайся, не суть

в локе будут бегать так, чтобы лок стал еще хуже для тебя

об этом я говорил - партия в шахматы с котировщиком-гроссмейстером

начнешь биться, все плагины в действии увидишь ;)

в итоге получится системс, которая работает как часы, сделки будут стрелять пункт в пункт

грааля короче.

сколько на это времени уйдет - это уж кому как написано.

треугольник - это святое, лучше не дергайся, разнесут в миг

начни с одной пары

на одной паре покажут столько, что череп треснет

победи долгосрочно, чтобы копеечка в кармане зашелестела

а там уж сам решишь - надо тебе треугольник бомбить или нет

;)

 
Renat Akhtyamov:

вариантов мульон


три

 
denis.eremin:

три

три падают, одна из них сильнее

две падают, другая растет

три растут

две растут одна стоит

и т.д.

хре. разберешься ;)
 
Renat Akhtyamov:

обе падают, одна из них сильнее

здесь уже три

далее

одна падает, другая растет

обе растут

еще по три

две растут одна стоит

и т.д.

Если обе валюты падают, то три.

Если вообще динамика, то семь

 
denis.eremin:

Если обе валюты падают, то три.

Если вообще динамика, то семь

да не 7, а дохрена

;)

 
Renat Akhtyamov:

да не 7, а дохрена

;)

Ну, по формулё точно дохрена...

 
denis.eremin:

три

Напомнило "три яйца!"


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