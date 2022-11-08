От теории к практике. Часть 2 - страница 43
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С чего Вы взяли, что канал обработки запросов однопоточный? В MT4 можно параллельно заслать серверу до 8 запросов. Проверял. На 9-м запросе стабильно идет отказ "Торговый поток занят". В MT5 не выяснял.
я делал длл-ку с двух сторон
летает с любым МТ
но арбитраж какой то нудный и не профитный
ну нашел ты дельту в пункт-два
а они раз и оттянули котир на 2 пункта до тех пор, пока не слезешь
так что, кроме хлопот, никакого профита не поимел
С чего Вы взяли, что канал обработки запросов однопоточный? В MT4 можно параллельно заслать серверу до 8 запросов. Проверял. На 9-м запросе стабильно идет отказ "Торговый поток занят". В MT5 не выяснял.
Можно, только откроются они не одновременно. в спецификациях самого терминала написано, даже картинка где есть FIFO массив посыла торговых приказов на сервер. То есть оправка по очереди, а не одновременно.
Где эта картинка уже не помню, но если найду то скину. Если интересно конечно.
Можно, только откроются они не одновременно. в спецификациях самого терминала написано, даже картинка где есть FIFO массив посыла торговых приказов на сервер. То есть оправка по очереди, а не одновременно.
Где эта картинка уже не помню, но если найду то скину. Если интересно конечно.
А как же они вообще могут открыться одновременно? Как сетевая карта сможет их одновременно отослать? Конечно, не одновременно, просто все 8 открываются в течение времени, когда до терминала еще не дошло известие об открытии первой. Если бы торговля шла в один поток, то следующий запрос можно было бы отправить лишь после получения ответа от сервера на предыдущий.
А предлагаемая картинка, конечно, интересна.
Кстати, а что Вы называете "спецификациями самого терминала"?
в начале пробовал и так и сяк
но
треугольник крепкий орешек и нахрапом его взять - только себе хуже
экви без спреда - это макисмальное чувство самоудовлетворения на несколько лет
ибо
если лок открыть не верно, то бабки расстают прямо на глазах
и все чаще начнешь вспоминать грааль на фоне треугольника
поверь
Странно, у меня вообще за сутки в плюс пошел...так должно быть?
ну может быть немножко, но только на демке
;)
ну может быть немножко, но только на демке
;)
А.. понял) просто интересно было из за чего этот плюс появляется..
на реале растянут спред
у них есть 20+30+30=80
этого достаточно чтобы ты не маячил со своим плюсом
у тебя счас плюс в пределах спреда
негласное приглашение в ловушку с демки на реал
;)
на реале растянут спред
у них есть 20+30+30=80
этого достаточно чтобы ты не маячил со своим плюсом
у тебя счас плюс в пределах спреда
негласное приглашение в ловушку с демки на реал
;)
да я же не принимаю это за истину. я ж просто показал что получилось и попытался разобраться и не более.
ну попробую везде все варианты мало ли что там есть. кто его знает. ни на что не надеюсь, просто ради любопытства.а вот почему не появляется полный лок вот это уже вопрос к Твоей теории)
да я же не принимаю это за истину. я ж просто показал что получилось и попытался разобраться и не более.
ну попробую везде все варианты мало ли что там есть. кто его знает. ни на что не надеюсь, просто ради любопытства.а вот почему не появляется полный лок вот это уже вопрос к Твоей теории)
фунт и ева движутся на 1 пункт - 1 бакс
еврофунт - 1,37 юакс
синхронизация: sEU=1.0, bGU=1.0, bEG=1/1.37=0.73
ошибке вышла
ну и так тоже почти волшебно, т.к. работала по сути тока EURGBP в BUY на 1,37-0,73 лота за минусом спреда от всего остального балласта ;)))
;)
фунт и ева движутся на 1 пункт - 1 бакс
еврофунт - 1,37 юакс
синхронизация: sEU=1.0, bGU=1.0, bEG=1/1.37=0.73
ошибке вышла
ну и так тоже почти волшебно, т.к. работала по сути тока EURGBP в BUY на 1,37-0,73 лота за минусом спреда от всего остального балласта ;)))
;)
да, лока нет к сожалению...