От теории к практике. Часть 2 - страница 43

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Vladimir:
С чего Вы взяли, что канал обработки запросов однопоточный? В MT4 можно параллельно заслать серверу до 8 запросов. Проверял. На 9-м запросе стабильно идет отказ "Торговый поток занят". В MT5 не выяснял.

я делал длл-ку с двух сторон

летает с любым МТ

но арбитраж какой то нудный и не профитный

ну нашел ты дельту в пункт-два

а они раз и оттянули котир на 2 пункта до тех пор, пока не слезешь

так что, кроме хлопот, никакого профита не поимел

 
Vladimir:
С чего Вы взяли, что канал обработки запросов однопоточный? В MT4 можно параллельно заслать серверу до 8 запросов. Проверял. На 9-м запросе стабильно идет отказ "Торговый поток занят". В MT5 не выяснял.

Можно, только откроются они не одновременно. в спецификациях самого терминала написано, даже картинка где есть FIFO массив посыла торговых приказов на сервер. То есть оправка по очереди, а не одновременно.

Где эта картинка уже не помню, но если найду то скину. Если интересно конечно.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Можно, только откроются они не одновременно. в спецификациях самого терминала написано, даже картинка где есть FIFO массив посыла торговых приказов на сервер. То есть оправка по очереди, а не одновременно.

Где эта картинка уже не помню, но если найду то скину. Если интересно конечно.

А как же они вообще могут открыться одновременно? Как сетевая карта сможет их одновременно отослать? Конечно, не одновременно, просто все 8 открываются в течение времени, когда до терминала еще не дошло известие об открытии первой. Если бы торговля шла в один поток, то следующий запрос можно было бы отправить лишь после получения ответа от сервера на предыдущий.

А предлагаемая картинка, конечно, интересна.

Кстати, а что Вы называете "спецификациями самого терминала"?

 
Renat Akhtyamov:

в начале пробовал и так и сяк

но

треугольник крепкий орешек и нахрапом его взять - только себе хуже

экви без спреда - это макисмальное чувство самоудовлетворения на несколько лет

ибо

если лок открыть не верно, то бабки расстают прямо на глазах

и все чаще начнешь вспоминать грааль на фоне треугольника

поверь

Странно, у меня вообще за сутки в плюс пошел...так должно быть?
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Странно, у меня вообще за сутки в плюс пошел...так должно быть?

ну может быть немножко, но только на демке

;)

 
Renat Akhtyamov:

ну может быть немножко, но только на демке

;)

А.. понял) просто интересно было из за чего этот плюс появляется..
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
А.. понял) просто интересно было из за чего этот плюс появляется..

на реале растянут спред

у них есть 20+30+30=80

этого достаточно чтобы ты не маячил со своим плюсом

у тебя счас плюс в пределах спреда

негласное приглашение в ловушку с демки на реал

;)

 
Renat Akhtyamov:

на реале растянут спред

у них есть 20+30+30=80

этого достаточно чтобы ты не маячил со своим плюсом

у тебя счас плюс в пределах спреда

негласное приглашение в ловушку с демки на реал

;)

да я же не принимаю это за истину. я ж просто показал что получилось и попытался разобраться и не более.

ну попробую везде все варианты мало ли что там есть. кто его знает. ни на что не надеюсь, просто ради любопытства.

а вот почему не появляется полный лок вот это уже вопрос к Твоей теории)
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

да я же не принимаю это за истину. я ж просто показал что получилось и попытался разобраться и не более.

ну попробую везде все варианты мало ли что там есть. кто его знает. ни на что не надеюсь, просто ради любопытства.

а вот почему не появляется полный лок вот это уже вопрос к Твоей теории)

фунт и ева движутся на 1 пункт - 1 бакс

еврофунт - 1,37 юакс

синхронизация: sEU=1.0, bGU=1.0, bEG=1/1.37=0.73

ошибке вышла

ну и так тоже почти волшебно, т.к. работала по сути тока EURGBP в BUY на 1,37-0,73 лота за минусом спреда от всего остального балласта ;)))

;)

 
Renat Akhtyamov:

фунт и ева движутся на 1 пункт - 1 бакс

еврофунт - 1,37 юакс

синхронизация: sEU=1.0, bGU=1.0, bEG=1/1.37=0.73

ошибке вышла

ну и так тоже почти волшебно, т.к. работала по сути тока EURGBP в BUY на 1,37-0,73 лота за минусом спреда от всего остального балласта ;)))

;)

да, лока нет к сожалению...

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