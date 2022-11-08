От теории к практике. Часть 2 - страница 67
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Боюсь, что после предъявления стейта вы опять с позором удалитесь с форума, и трейдерам станет не о чем чесать языки)
Я выдержу это. Не впервой. Итак?
Какой метрикой будем меряться?)
Просто проценты в месяц. Можете далее не уточнять. Если больше - покину форум и извинюсь.
Просто проценты в месяц. Можете далее не уточнять. Если больше - покину форум и извинюсь.
Слышь, а может хватит спорить?
Ты уже мне проспорил - ты вел себя как маленькая обижулька
Слышь, а может хватит спорить?
Ты уже мне проспорил - ты вел себя как маленькая обижулька
Допустим, проспорил. Хотя, я в этом не уверен. Линии у тебя, все-таки, уже чем у меня. Но, не суть. Тебя я первый раз вижу и не грех проиграть. Тем более, А_К покинул форум. Осталось дело за А_К2.
Просто проценты в месяц. Можете далее не уточнять. Если больше - покину форум и извинюсь.
Указание только доходности, без сопутствующего ей риска - признак дилетанта в нашем деле, если не сказать "лохотронщика")
А извиняться и покидать никто не просит) речь только об уровне понимания математики)
Указание только доходности, без сопутствующего ей риска - признак дилетанта в нашем деле, если не сказать "лохотронщика")
А извиняться и покидать никто не просит) речь только об уровне понимания математики)
Мне нечего сказать. Можешь дальше впаривать все что угодно страждущим. 3 года я слушал твой картофельный бред. Довольно.
.