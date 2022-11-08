От теории к практике. Часть 2 - страница 67

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Боюсь, что после предъявления стейта вы опять с позором удалитесь с форума, и трейдерам станет не о чем чесать языки)
 
secret:
Боюсь, что после предъявления стейта вы опять с позором удалитесь с форума, и трейдерам станет не о чем чесать языки)

Я выдержу это. Не впервой. Итак? 

 
Какой метрикой будем меряться?)
Из простых наиболее адекватно отношение просадки к доходу, кое у вас составляет 50%)
 
secret:
Какой метрикой будем меряться?)
Из простых наиболее адекватно отношение просадки к доходу, кое у вас составляет 50%)

Просто проценты в месяц. Можете далее не уточнять. Если больше - покину форум и извинюсь.

 
Alexander_K2:

Просто проценты в месяц. Можете далее не уточнять. Если больше - покину форум и извинюсь.

Слышь, а может хватит спорить?

Ты уже мне проспорил - ты вел себя как маленькая обижулька

 
denis.eremin:

Слышь, а может хватит спорить?

Ты уже мне проспорил - ты вел себя как маленькая обижулька

Допустим, проспорил. Хотя, я в этом не уверен. Линии у тебя, все-таки, уже чем у меня. Но, не суть. Тебя я первый раз вижу и не грех проиграть. Тем более, А_К покинул форум. Осталось дело за А_К2.

 
Alexander_K2:

Просто проценты в месяц. Можете далее не уточнять. Если больше - покину форум и извинюсь.

Указание только доходности, без сопутствующего ей риска - признак дилетанта в нашем деле, если не сказать "лохотронщика")

А извиняться и покидать никто не просит) речь только об уровне понимания математики)

 
secret:

Указание только доходности, без сопутствующего ей риска - признак дилетанта в нашем деле, если не сказать "лохотронщика")

А извиняться и покидать никто не просит) речь только об уровне понимания математики)

Мне нечего сказать. Можешь дальше впаривать все что угодно страждущим. 3 года я слушал твой картофельный бред. Довольно.

 
Не понял. Противник бежал с поля до начала матча? Это же техническое поражение)
 

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