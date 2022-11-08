От теории к практике. Часть 2 - страница 130

Новый комментарий
 
Alexander_K2:

Эпилог сегодняшнего дня.

1. Прореживание тикового ряда сохраняет его свойства

2. Коэффициент Херста для рыночного ряда прямо пропорционален тиковому потоку.

Эти свойства неведомы большинству страждущих, включая папуасов и Дока.

Аминь.

добавлю

кто сможет хотя бы пригубить с этой чаши, тому поверю


 
J.B:

Что Вы имеете в виду под "делать"? В какой срок с каким капиталом?

Да нет, что то Вы путаете, на ликвидных топах(банан, финик, коинбаза...) международным переводом можно ввести\вывести с очень малыми потерями, а крипту так вообще почти бесплатно(правда сейчас сами комиссии на блокчейнах слетели с катушек, но это временно), комиссии на биржах всё время падают 0.05% в среднем, спреды тонкие. Одна беда что в какой то неожиданный момент может вдруг произойти "хакерская атака" и экзит скам в итоге... Так что на самой бирже ощутимый капитал держать нельзя к сожалению.

Вы наверное путаете комисси на совершение операций на бирже, с комиссиями при выводе и конвертации. Правда там ещё зависит от монеты.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Вы наверное путаете комисси на совершение операций на бирже, с комиссиями при выводе и конвертации. Правда там ещё зависит от монеты.

Золотое правило 90-х: Покупай на одну фирму, держи на другой. Перед продажей переводи на третью. Ничто не изменилось.

 
Alexander_K2:

:)))))) В очередной раз - браво! Уважаю достойных оппонентов. Нет слов... Не знаю - вот мой ответ. Просто для души. Если это и твой ответ - ну, прям не знаю... Родственная душа... Опять я расплакался, почему-то...

потому что это правильно

девять женщин за месяц ребенка все равно не родят

 
Renat Akhtyamov:

добавлю

кто сможет хотя бы пригубить с этой чаши, тому поверю


Чё эт за картинка вообще такая?) Никто не разбирался не?)
 
Alexander_K2:

Эпилог сегодняшнего дня.

1. Прореживание тикового ряда сохраняет его свойства

2. Коэффициент Херста для рыночного ряда прямо пропорционален тиковому потоку.

Эти свойства неведомы большинству страждущих, включая папуасов и Дока.

Аминь.

Это не эпилог сегодняшнего дня. Это анекдот сегодняшнего дня.

Глубокое непонимание, что такое Хёрст.

Вот на австралийце, где ваша ТС в шоколаде, Н < 0.5.

А на йене, где ваша ТС не по-детски сливает, Н > 0.5.

Стыдно, Александр.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Вы наверное путаете комисси на совершение операций на бирже, с комиссиями при выводе и конвертации. Правда там ещё зависит от монеты.

комиссия за конвертацию на большинстве бирж такая же как при маржинальной торговле, на то они и биржи, а комиссия на ввод\вывод действительно может составлять 10-20% ... если ты ворочаешь парой сотен баксов ))

 
Andrei Trukhanovich:

комиссия за конвертацию на большинстве бирж такая же как при маржинальной торговле, на то они и биржи, а комиссия на ввод\вывод действительно может составлять 10-20% ... если ты ворочаешь парой сотен баксов ))

Андрей, а Вы не в курсе, кто такой Хёрст и отчего он столь почитаем при исключении части данных о котировках? 

 
Renat Akhtyamov:

добавлю

кто сможет хотя бы пригубить с этой чаши, тому поверю


Жги, Ренат!!))))
 
spiderman8811:
Жги, Ренат!!))))

Отстань, беззубая. Твои противны ласки. 

1...123124125126127128129130131132133134135136137...180
Новый комментарий