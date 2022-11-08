От теории к практике. Часть 2 - страница 130
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Эпилог сегодняшнего дня.
1. Прореживание тикового ряда сохраняет его свойства
2. Коэффициент Херста для рыночного ряда прямо пропорционален тиковому потоку.
Эти свойства неведомы большинству страждущих, включая папуасов и Дока.
Аминь.
добавлю
кто сможет хотя бы пригубить с этой чаши, тому поверю
Что Вы имеете в виду под "делать"? В какой срок с каким капиталом?
Да нет, что то Вы путаете, на ликвидных топах(банан, финик, коинбаза...) международным переводом можно ввести\вывести с очень малыми потерями, а крипту так вообще почти бесплатно(правда сейчас сами комиссии на блокчейнах слетели с катушек, но это временно), комиссии на биржах всё время падают 0.05% в среднем, спреды тонкие. Одна беда что в какой то неожиданный момент может вдруг произойти "хакерская атака" и экзит скам в итоге... Так что на самой бирже ощутимый капитал держать нельзя к сожалению.
Вы наверное путаете комисси на совершение операций на бирже, с комиссиями при выводе и конвертации. Правда там ещё зависит от монеты.
Золотое правило 90-х: Покупай на одну фирму, держи на другой. Перед продажей переводи на третью. Ничто не изменилось.
:)))))) В очередной раз - браво! Уважаю достойных оппонентов. Нет слов... Не знаю - вот мой ответ. Просто для души. Если это и твой ответ - ну, прям не знаю... Родственная душа... Опять я расплакался, почему-то...
потому что это правильно
девять женщин за месяц ребенка все равно не родят
добавлю
кто сможет хотя бы пригубить с этой чаши, тому поверю
Эпилог сегодняшнего дня.
1. Прореживание тикового ряда сохраняет его свойства
2. Коэффициент Херста для рыночного ряда прямо пропорционален тиковому потоку.
Эти свойства неведомы большинству страждущих, включая папуасов и Дока.
Аминь.
Это не эпилог сегодняшнего дня. Это анекдот сегодняшнего дня.
Глубокое непонимание, что такое Хёрст.
Вот на австралийце, где ваша ТС в шоколаде, Н < 0.5.
А на йене, где ваша ТС не по-детски сливает, Н > 0.5.
Стыдно, Александр.
Вы наверное путаете комисси на совершение операций на бирже, с комиссиями при выводе и конвертации. Правда там ещё зависит от монеты.
комиссия за конвертацию на большинстве бирж такая же как при маржинальной торговле, на то они и биржи, а комиссия на ввод\вывод действительно может составлять 10-20% ... если ты ворочаешь парой сотен баксов ))
комиссия за конвертацию на большинстве бирж такая же как при маржинальной торговле, на то они и биржи, а комиссия на ввод\вывод действительно может составлять 10-20% ... если ты ворочаешь парой сотен баксов ))
Андрей, а Вы не в курсе, кто такой Хёрст и отчего он столь почитаем при исключении части данных о котировках?
добавлю
кто сможет хотя бы пригубить с этой чаши, тому поверю
Жги, Ренат!!))))
Отстань, беззубая. Твои противны ласки.