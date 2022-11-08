От теории к практике. Часть 2 - страница 31

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Renat Akhtyamov:

пока не устроит продукт, скажем так

а дальше уже начинается жажда до денег

Есть люди, для которых деньги не играют такую уж важную роль.
Для них деньги это всего лишь бумажки и не более.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Есть люди, для которых деньги не играют такую уж важную роль.
Для них деньги это всего лишь бумажки и не более.
Победить хаос - это не для каждого. Именно поэтому для некоторых это смысл жизни. Деньги - на втором плане. Можно зациклиться на них и не найти ответа. 
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Есть люди, для которых деньги не играют такую уж важную роль.
Для них деньги это всего лишь бумажки и не более.
spiderman8811:
Победить хаос - это не для каждого. Именно поэтому для некоторых это смысл жизни. Деньги - на втором плане. Можно зациклиться на них и не найти ответа. 

было такое и у меня

но практически все последние системы мне нравятся

;)

 
multiplicator:

ты не торгуешь в новостной период?

Логично попробовать такой фильтр. Правда, мои наблюдения говорят, что больше вреда от незапланированных новостей и спонтанных ("без причины") трендов.
 
Renat Akhtyamov:

было такое и у меня

но практически все последние системы мне нравятся

;)


Ты в своём индюке - 'баланс треугольника'  где три линии трёх валютных пар крос берёшь как есть или синтетический? Пример EURGBP или EURUSD/GBPUSD.  А то они вроде как не совпадают.

 
Evgeniy Chumakov:


Ты в своём индюке - 'баланс треугольника'  где три линии трёх валютных пар крос берёшь как есть или синтетический? Пример EURGBP или EURUSD/GBPUSD.  А то они вроде как не совпадают.

попробуй поделить приращение на текущую в момент расчета цену

возможно и для данной ветки эта формула пригодится, а то прореживают ...,

на самом деле проще все

стационарность возможна только если тормознуть котир

соответственно надо на него поделить

//---

финансовый (физический как бы) смысл здесь вот в чем:

у долларовых мажоров при изменении цены меняется стоимость пункта, а у не долларовых маржа

так что и там и там делением на собственную цену мы эту фишку стабилизируем, пары стают равноценными.

ради интереса посмотри формулу расчета маржи и стоимости тика.

 


Сильного отличия на графике  нет.  Синим - сумма приращений, красным - сумма приращений поделенных на цену.

Но в принципе логика есть,   +100 пунктов/1.12500 не то же самое , что +100 пунктов/1.30500.

Если первая валюта в паре дороже второй, то что бы остаться при своём она должна вырасти сильнее , чем вторая.

 
spiderman8811:
Победить хаос - это не для каждого.

Определение хаоса интересная вещь) 

А решение просто переполнено всевозможными парадоксами) 

Что самое интересное в математике я так и не нашел универсального решения. Его там просто нет. Во всем инете есть только одно единственное упоминание и разбор того, что же реально на рынке происходит и все. И больше вообще ничего нет. Вообще это странно, учитывая сколько уже существует тех.анализ. Зато мусорных методов хоть отбавляй и тут уже все определяет фантазия) 

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Определение хаоса интересная вещь) 

А решение просто переполнено всевозможными парадоксами) 

Что самое интересное в математике я так и не нашел универсального решения. Его там просто нет. 

А точно там искали? А может ответ в совсем другой области?В книжный магазин заходили?

На 100% вероятности рассчитываете?

 
Evgeniy Chumakov:


Сильного отличия на графике  нет.  Синим - сумма приращений, красным - сумма приращений поделенных на цену.

Но в принципе логика есть,   +100 пунктов/1.12500 не то же самое , что +100 пунктов/1.30500.

Если первая валюта в паре дороже второй, то что бы остаться при своём она должна вырасти сильнее , чем вторая.

сейчас проверил

написал его еще раз:

приращение умножить на стоимость пункта, вычисленную в каждой точке

пары синхронизировать по времени

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