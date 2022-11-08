От теории к практике. Часть 2 - страница 31
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пока не устроит продукт, скажем так
а дальше уже начинается жажда до денег
Есть люди, для которых деньги не играют такую уж важную роль.
Есть люди, для которых деньги не играют такую уж важную роль.
Победить хаос - это не для каждого. Именно поэтому для некоторых это смысл жизни. Деньги - на втором плане. Можно зациклиться на них и не найти ответа.
было такое и у меня
но практически все последние системы мне нравятся
;)
ты не торгуешь в новостной период?
было такое и у меня
но практически все последние системы мне нравятся
;)
Ты в своём индюке - 'баланс треугольника' где три линии трёх валютных пар крос берёшь как есть или синтетический? Пример EURGBP или EURUSD/GBPUSD. А то они вроде как не совпадают.
Ты в своём индюке - 'баланс треугольника' где три линии трёх валютных пар крос берёшь как есть или синтетический? Пример EURGBP или EURUSD/GBPUSD. А то они вроде как не совпадают.
попробуй поделить приращение на текущую в момент расчета цену
возможно и для данной ветки эта формула пригодится, а то прореживают ...,
на самом деле проще все
стационарность возможна только если тормознуть котир
соответственно надо на него поделить
//---
финансовый (физический как бы) смысл здесь вот в чем:
у долларовых мажоров при изменении цены меняется стоимость пункта, а у не долларовых маржа
так что и там и там делением на собственную цену мы эту фишку стабилизируем, пары стают равноценными.
ради интереса посмотри формулу расчета маржи и стоимости тика.
Сильного отличия на графике нет. Синим - сумма приращений, красным - сумма приращений поделенных на цену.
Но в принципе логика есть, +100 пунктов/1.12500 не то же самое , что +100 пунктов/1.30500.
Если первая валюта в паре дороже второй, то что бы остаться при своём она должна вырасти сильнее , чем вторая.
Победить хаос - это не для каждого.
Определение хаоса интересная вещь)
А решение просто переполнено всевозможными парадоксами)
Что самое интересное в математике я так и не нашел универсального решения. Его там просто нет. Во всем инете есть только одно единственное упоминание и разбор того, что же реально на рынке происходит и все. И больше вообще ничего нет. Вообще это странно, учитывая сколько уже существует тех.анализ. Зато мусорных методов хоть отбавляй и тут уже все определяет фантазия)
Определение хаоса интересная вещь)
А решение просто переполнено всевозможными парадоксами)
Что самое интересное в математике я так и не нашел универсального решения. Его там просто нет.
А точно там искали? А может ответ в совсем другой области?В книжный магазин заходили?
На 100% вероятности рассчитываете?
Сильного отличия на графике нет. Синим - сумма приращений, красным - сумма приращений поделенных на цену.
Но в принципе логика есть, +100 пунктов/1.12500 не то же самое , что +100 пунктов/1.30500.
Если первая валюта в паре дороже второй, то что бы остаться при своём она должна вырасти сильнее , чем вторая.
сейчас проверил
написал его еще раз:
приращение умножить на стоимость пункта, вычисленную в каждой точке
пары синхронизировать по времени