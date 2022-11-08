От теории к практике. Часть 2 - страница 77
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Такое чувство возникает, при прочтении последних комментариев, что никому в детстве сказку про гуся, рака и щуку не читали)
Видимо, поколение ЕГЭ) Например, цитируют Гёте, абсолютно не понимая того, кем в трагедии сказаны эти слова и с какой целью) А про теорвер и матстат знают на уровне адвоката-болтуна, жившего две тысячи лет назад)
бермудский треугольник "выпит" !
Как бы ни хотели, подъеденные молью персонажи, уничтожить эту тему - она будет жить вечно.
Ибо так надо.
Ладно, умолкаю.
Но, почему-то, даже сегодняшняя дискуссия не заставила никого выложить Граальные вещи в общий доступ.
Может быть Его и нетути?
Страшная мысль.
Позже спишемся.
да ладно ;)
вот мини граальчик
выше середины только продаем, ниже только покупаем
все что оказалось не на своем месте кроем в плюс или в ноль
середина расчитывается по формуле безубытка на своих ордерах
сливатор, не спорю
но для начала бедному рубашкой станет и сердце погреет
стратегия очень медленная
Sqrt(t) * b * Sqrt(t) = b * t;
и всего-то... ;)))
D = b * t;
А это уравнение прямой. Если коэффициент b положительный, то прямая направлена вверх, а если отрицательный, то вниз.
(ну ежели кто не знает, или не знал, не знал, и забыл, далеки уже школьные уроки))) Не знаю, учат ли этому при ЕГЭ, видимо нет.
Ты хотел что-то сказать?
бермудский треугольник "выпит" !
купил фунтики за еврики и типа грааль? ))))
Видимо, поколение ЕГЭ) Например, цитируют Гёте, абсолютно не понимая того, кем в трагедии сказаны эти слова и с какой целью) А про теорвер и матстат знают на уровне адвоката-болтуна, жившего две тысячи лет назад)
А заодно, наравне с secret'ом, пусть предъявит диплом об образовании. "Дабы дурь каждого всем видна была"(с)
Дурь каждого прекрасно видна на стейте)
У него в отличии от тебя есть стейт. Какой он - это уже другой вопрос.
Дурь каждого прекрасно видна на стейте)
Ты, очевидно, уже совсем спятил, ежедневно объедаясь вожделенным картофелем.