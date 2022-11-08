От теории к практике. Часть 2 - страница 77

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CHINGIZ MUSTAFAEV:
Такое чувство возникает, при прочтении последних комментариев, что никому в детстве сказку про гуся, рака и щуку не читали)

Видимо, поколение ЕГЭ) Например, цитируют Гёте, абсолютно не понимая того, кем в трагедии сказаны эти слова и с какой целью) А про теорвер и матстат знают на уровне адвоката-болтуна, жившего две тысячи лет назад)

 

бермудский  треугольник "выпит" !


 

Как бы ни хотели, подъеденные молью персонажи, уничтожить эту тему - она будет жить вечно.

Ибо так надо.

 
Alexander_K2:

Ладно, умолкаю.

Но, почему-то, даже сегодняшняя дискуссия не заставила никого выложить Граальные вещи в общий доступ.

Может быть Его и нетути?

Страшная мысль.

Позже спишемся.

да ладно ;)

вот мини граальчик

выше середины только продаем, ниже только покупаем

все что оказалось не на своем месте кроем в плюс или в ноль

середина расчитывается по формуле безубытка на своих ордерах

сливатор, не спорю

но для начала бедному рубашкой станет и сердце погреет

стратегия очень медленная


 
Олег avtomat:

Sqrt(t) * b *  Sqrt(t) = b * t;

и всего-то...  ;)))

D = b * t;

А это уравнение прямой. Если коэффициент b положительный, то прямая направлена вверх, а если отрицательный, то вниз. 

(ну ежели кто не знает, или не знал, не знал, и забыл, далеки уже школьные уроки)))  Не знаю, учат ли этому при ЕГЭ, видимо нет.


Ты хотел что-то сказать? 

 
Renat Akhtyamov:

бермудский  треугольник "выпит" !


купил фунтики за еврики и типа грааль? ))))

 
Aleksey Nikolayev:

Видимо, поколение ЕГЭ) Например, цитируют Гёте, абсолютно не понимая того, кем в трагедии сказаны эти слова и с какой целью) А про теорвер и матстат знают на уровне адвоката-болтуна, жившего две тысячи лет назад)

Грустно это все... А может так и надо... Все таки конкуренцию при равных возможностях никто не отменял)  есть таки что-то хорошее в пёстрой градации способностей форумчан)
 
Alexander_K2:

А заодно, наравне с secret'ом, пусть предъявит диплом об образовании. "Дабы дурь каждого всем видна была"(с)

Дурь каждого прекрасно видна на стейте)
 
secret:
Дурь каждого прекрасно видна на стейте)


У него в отличии от тебя есть стейт. Какой он - это уже другой вопрос. 

 
secret:
Дурь каждого прекрасно видна на стейте)

Ты, очевидно, уже совсем спятил, ежедневно объедаясь вожделенным картофелем.

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